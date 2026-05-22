日本のはるか南の海上には低圧部があり、対流活動が活発になっています。まだ予測に幅がありますが、この熱帯擾乱が今後、発達して熱帯低気圧や台風になり、北上する可能性もあります。台風シーズンや梅雨が近づき、大雨のリスクが高まる季節となってきました。早めに大雨への備えをしておくと安心です。日本のはるか南に低圧部日本のはるか南の海上には低圧部があり、気象衛星でみても発達した雲が見られます。この熱帯擾乱(熱帯