マリアナ諸島を進んでいる熱帯低気圧が今後台風に発達する見込みです。今週半ばには沖縄に接近する恐れもありますので、今後の台風情報に注意し、早めの対策をとるようにしてください。新たな台風発生へマリアナ諸島の熱帯低気圧が今後台風に発達する見込みです。今日15日15時の情報によると今後24時間に台風に発達し、北西方向に進む予想です。今週18日〜19日ごろには沖縄に接近する恐れがあります。あまり発達する予想にはなって