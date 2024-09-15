¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬º£¸åÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£½µÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï²­Æì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷È¯À¸¤Ø

¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬º£¸åÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£Æü15Æü15»þ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤Èº£¸å24»þ´Ö¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢ËÌÀ¾Êý¸þ¤Ë¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£½µ18Æü¡Á19Æü¤´¤í¤Ë¤Ï²­Æì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Þ¤êÈ¯Ã£¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤¿å²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¡¢Í½ÁÛ¤è¤êÈ¯Ã£¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÊÏ©¤â¤Þ¤ÀÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤«¤é³¤¾å¤Ç¤ÏÇÈ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ë¤âÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤ÎÂÐºö¡¡¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ

±è´ßÉô¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

1¤Ä¤á¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¡¢¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë³¤´ß¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³¤¤äÁ¥¤ÎÍÍ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤â¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

2¤Ä¤á¤Ï¡¢ÂçÄ¬¤Î»þ´ü¤äËþÄ¬»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤¬¡¢ËþÄ¬»þ¹ï¤È½Å¤Ê¤ë¤È¡¢³¤´ß¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤Î´§¿å¤ä¿»¿å¤Ê¤É¡¢Èï³²¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

3¤Ä¤á¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤­¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÈòÆñ(°ÜÆ°)¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇÈ¤·¤Ö¤­¤¬¸î´ßÀßÈ÷¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢³¤±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤È¡¢´§¿å¤·¤ÆÄÌ¹Ô¤¬´í¸±¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤äÂ®ÅÙµ¬À©¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£