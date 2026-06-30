株式会社パスコ(本社：東京都目黒区、以下：パスコ)が企画・運営するWebメディア「地球の学校」は、“知る・学ぶから、はじまる未来”をテーマに、さまざまな社会課題に向き合い、読者と一緒にその解決策を探るための記事やブログを公開しています。

このたび、街路樹が抱える問題とその解決に役立つ最新技術、そして私たちにもできる取り組みなどを解説した「学び記事」を公開しました。また、身近な話題を切り口にした短編ブログ「編集室ブログ」の2026年6月公開全11記事も併せておしらせします。









■2026年6月の「学び記事」

街の緑と人々の安全・安心を守るには？





地球の学校学び記事_街の緑と人々の安全・安心を守るには？





https://geoschool.pasco.co.jp/articles/knowledge/20260625/





車の運転中に、信号や標識が樹木に遮られてよく見えず、ヒヤリとしたことはありませんか？また、近年では倒木被害のニュースも多く報道されるようになりました。なぜ、街路樹による事故が増えているのでしょうか。

今回の記事では、街路樹管理の現状と課題、解決のカギとなる最新技術、そして人々が安全・安心に生活するために私たちができることを、一緒に学びます。









■2026年6月の「編集室ブログ」

1枚の写真から考える社会課題、「今日は〇〇の日」などの切り口から、編集室メンバーの自由な視点で執筆。2026年6月は11件のブログを公開しました。





地球の学校ブログ_小惑星の地球衝突を回避する方法とは？

小惑星の地球衝突を回避する方法とは？

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260630/

(2026年6月30日掲載)





地球の学校ブログ_“基準点”を辿るまち歩きに参加してみた

知っていますか？足元にある“街を支える目印”

―“基準点”を辿るまち歩きに参加してみた

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260626/

(2026年6月26日掲載)





地球の学校ブログ_岐阜の鵜飼で再発見した地域の魅力

地元なのに知らなかった。

岐阜の鵜飼で再発見した地域の魅力

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260624/

(2026年6月24日掲載)





地球の学校ブログ_土砂災害を“自分ごと”として考える

【新聞に掲載していただきました】

土砂災害を“自分ごと”として考える

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260623/

(2026年6月23日掲載)





地球の学校ブログ_夏至の日に思う。太陽を見るために地面を測った人たち

夏至の日に思う。

太陽を見るために地面を測った人たち

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260621/

(2026年6月21日掲載)





地球の学校ブログ_おかげさまで100本到達！

おかげさまで100本到達！

多くの方にご覧いただいたブログTOP5をご紹介

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260619/

(2026年6月19日掲載)





地球の学校ブログ_「無重力の町」上砂川町の意外な繋がり

なぜ北海道の町名が小惑星に？

「無重力の町」上砂川町の意外な繋がり

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260616/

(2026年6月16日掲載)





地球の学校ブログ_紫陽花が元気に咲く場所

紫陽花が元気に咲く場所

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260612/

(2026年6月12日掲載)





地球の学校ブログ_身近に潜む土砂災害のリスク

“山がないから大丈夫”は本当？

身近に潜む土砂災害のリスク

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260609/

(2026年6月9日掲載)





地球の学校ブログ_二条城の“わずかな傾き”とは

コンパスは「北」を向いていない？

二条城の“わずかな傾き”とは

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260603/

(2026年6月3日掲載)





地球の学校ブログ_6月1日は気象記念日 天気を気にするのはなぜ？

6月1日は気象記念日 天気を気にするのはなぜ？

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260601/

(2026年6月1日掲載)









■「地球の学校」について https://geoschool.pasco.co.jp/

「地球の学校」は、いま解決が急がれている社会課題を前に、少しでも解決のお手伝いができないか？という想いから、パスコが運営しているメディアサイトです。普段なかなか気づきにくい社会課題を身近な話題から取り上げることで、日常生活を営むすべての方々が“自分ごと”として考え、学びあうための情報をお届けしています。空間情報技術の専門家として社員が話し手・筆者となり、読者と共に未来を考え、解決策を探ります。









■パスコについて

1953年に航空測量事業者として創業。現在は、人工衛星、航空機、ドローン、専用車両、船舶などに多彩なセンサーを搭載し、測量・計測技術で社会の事象を捉えています。収集した情報を加工・処理・解析し、国土の管理・保全、自然災害・環境対策、インフラ老朽化対策などの社会課題の解決に貢献する空間情報サービスを提供しています。