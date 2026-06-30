101歳もレッドカーペットに登場！広島で高齢者の外出促進を目指す「オメカシアワード」開催





～人生の主役を表彰し、健康寿命延伸と世代間交流を応援～

事前インタビューに答える101歳の参加者

エスコートとレッドカーペットを歩く96歳

福祉爪ケア専門士・福祉ネイリストの宮本典子（所在地：広島県広島市）と金山晴美（かなやまはるみ）は2026年8月1日、広島市中区江波の「えんがわカフェ」（悠悠タウン江波）において、特別企画「オメカシアワード in 江波」を開催します。

本イベントは、高齢化が進む日本において、高齢者が元気に社会参加する姿を地域に発信するとともに、外出機会の創出、健康寿命の延伸、世代間交流、地域とのつながりづくりを目的としています。今回は101歳の参加者も登場予定で、年齢を重ねてもおしゃれや社会参加を楽しむ姿を地域に発信します。

プロに写真撮影をしてもらう参加者

■開催背景

高齢者の閉じこもりや社会参加の減少は、日本が抱える大きな社会課題の一つです。また、足や爪のトラブルは、歩行機能の低下や転倒リスクの増加、さらには外出機会の減少につながることが指摘されています。

宮本はこれまで延べ500人以上の高齢者の爪ケアに携わる中で、「外出する機会がない」「相談先がわからない」といった声を多く聞いてきました。

そこで今回、悠悠タウン江波で開催される地域交流イベント「えんがわカフェ」の特別企画として、「おしゃれ」「表彰」「レッドカーペット」をテーマにした参加型イベント「オメカシアワード」を実施します。

福祉ネイリスト 福祉爪ケア専門士 宮本典子 足爪ケアをする様子





■イベントの特徴

参加者は衣装やジュエリーを身にまとい、自らの人生を“主役”として表現します。

使用するジュエリーは、加齢による身体機能の変化や手指の動かしにくさ、病気による身体的負担にも配慮しながら、おしゃれを楽しめるよう、「オメカシプロジェクト」共同代表の金山晴美が開発したものです。

年齢や身体状況を理由におしゃれを諦めることなく、誰もが無理なく装いを楽しみ、自分らしく社会とつながるきっかけづくりを目指しています。

また、地域の子どもたちが受付や表彰補助として参加し、高齢者へ「おめでとうございます」と声をかけながら表彰をサポートします。世代を超えて互いを知り、称え合う機会を創出することで、高齢者の社会参加促進に加え、地域における世代間交流の活性化にもつなげます。

ジュエリーデザイナー 金山晴美

■実施内容

・参加者紹介およびエスコート役とともにレッドカーペットを歩行

・「オメカシ賞」の授与

・地域の子どもたちによる表彰サポート

・プロによるメイク

・プロカメラマンによる記念撮影

本イベントは一般公開で実施します。高齢者の社会参加や地域共生、多世代交流をテーマとした取り組みとして、ぜひご取材いただけますと幸いです。

プロによるメイク 福祉ネイリストにネイルをしてもらう様子 賞状を手にプロが撮影

【イベント概要】

イベント名：えんがわカフェ特別企画「オメカシアワード in 江波」

日時：2026年8月1日（土）14:00～15:00

会場：悠悠タウン江波（広島県広島市江波）

入場料：無料

主催：悠悠タウン江波

企画演出：オメカシアワード実行委員会（高齢者ファッションモデルクラブ運営会omekashi）