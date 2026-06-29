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『ヒツジのいらない枕® ー至極ー』が「Rakuten STAY 札幌中島公園」の全客室に導入
楽天年間ランキング2025「インテリア・寝具・収納」ジャンル1位＊の枕で快適な睡眠体験を通じ、旅の価値向上へ
MOON-X Japan株式会社が運営する寝具ブランド「ヒツジのいらない枕®」の人気モデル『ヒツジのいらない枕® ー至極ー』が、楽天ステイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：蔦井 克彦、以下：楽天ステイ）が6月29日（月）にグランドオープンした宿泊施設「Rakuten STAY 札幌中島公園」の全客室に導入されたことをお知らせいたします。
北海道初進出となるRakuten STAYにて、快適な旅の眠りをサポートすることで、宿泊体験の向上を目指します。
■導入背景
「ヒツジのいらない枕®」は、“ヒツジを数えずに眠れる”というコンセプトのもと、高品質素材による体圧分散性能と浮遊感のある寝心地を追求した製品を展開しています。『ヒツジのいらない枕® ー至極ー』は、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」の楽天年間ランキング2025「インテリア・寝具・収納」ジャンルで1位を受賞*するなど、多くのお客様に支持されてきました。
一方、楽天ステイは、「Rakuten STAY」を全国に拡充し、地域のさらなる活性化とともに旅行者への新たな宿泊体験の提供に取り組んでいます。
これらの点から「ヒツジのいらない枕®」としては、旅先においても日常以上の快適な睡眠環境を提供することで、宿泊体験全体の価値向上に寄与できればと枕の提供を企画しました。
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げる当ブランドでは、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じていただける睡眠体験の提供を目指しています。
Rakuten STAYでの滞在、睡眠をより快適にすることで、北海道の旅を目覚めた朝までゆったりと味わえる特別な体験へと高めてまいります。
*「楽天年間ランキング2025」の「インテリア・寝具・収納ジャンル」にて1位を受賞（集計期間：2024年8月17日（土）〜2025年8月11日（月））
■Rakuten STAY 札幌中島公園 概要
札幌市営地下鉄南北線「中島公園駅」から徒歩5分、札幌の中⼼エリアに位置する最⼤8名まで宿泊可能な全46室の宿泊施設です。36〜98 のゆとりある空間にリビングやダイニングとして使えるスペースを設け、団らんを楽しめるプライベート空間になっています。全室にプロジェクターに加えて、キッチンや洗濯乾燥機、バス
タブ付きの風呂を完備し、⻑期滞在でも快適にくつろぐことができます。また、『ヒツジのいらない枕® ー ⾄極ー』に加えてフットマッサージャー、加湿器など、快眠をサポートする商品を設置し、旅の疲れを癒すことができます。
住所 ：〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西3丁目
客室数：46室
グランドオープン：6月29日（月）
HP：https://stay.rakuten.co.jp/sapporo-nakajima-park/
■導入製品
『ヒツジのいらない枕® ー至極ー』
柔軟性と弾力性を兼ね備えた高品質素材「TPE（熱可塑性エラストマー）」と、三角格子構造により、まるで水に浮かぶような寝心地を実現。頭部から首、肩にかけてバランスよく体圧を分散し、理想的な寝姿勢をサポートします。通気性・耐久性にも優れ、長時間の使用でも快適な状態をサポートできるため、宿泊施設における高品質な睡眠環境の提供に適しています。
素材 本体：TPE（熱可塑性エラストマー）
カバー：ポリエステル70%、再生繊維（テンセル）30%
サイズ：約54×35×8/10cm（幅×奥行き×高さ 低/高）
重量：約3.2kg
定価（税込）：15,800円
■Rakuten STAYについて
「Rakuten STAY」は、楽天の宿泊施設ブランドです。楽天ステイが企画から不動産取得、建築、開業後の施設運営まで一括して行っています。自然と調和し、広いプライベート空間を備えた一棟貸し切りの「VILLA」シリーズや、開放感あふれる上質な客室で暮らすように過ごすことができる「TERRACE」シリーズ、観光やビジネスの拠点としても利用しやすいマンションタイプなど、多種多様な宿泊施設を全国50カ所以上に展開しています。
公式サイト：https://stay.rakuten.co.jp/
■「ヒツジのいらない」シリーズについて
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞受賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
■会社概要
社名：MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
press@moon-x.com
関連リンク
Rakuten STAY 札幌中島公園
https://stay.rakuten.co.jp/sapporo-nakajima-park/
MOON-X Japan株式会社が運営する寝具ブランド「ヒツジのいらない枕®」の人気モデル『ヒツジのいらない枕® ー至極ー』が、楽天ステイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：蔦井 克彦、以下：楽天ステイ）が6月29日（月）にグランドオープンした宿泊施設「Rakuten STAY 札幌中島公園」の全客室に導入されたことをお知らせいたします。
■導入背景
「ヒツジのいらない枕®」は、“ヒツジを数えずに眠れる”というコンセプトのもと、高品質素材による体圧分散性能と浮遊感のある寝心地を追求した製品を展開しています。『ヒツジのいらない枕® ー至極ー』は、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」の楽天年間ランキング2025「インテリア・寝具・収納」ジャンルで1位を受賞*するなど、多くのお客様に支持されてきました。
一方、楽天ステイは、「Rakuten STAY」を全国に拡充し、地域のさらなる活性化とともに旅行者への新たな宿泊体験の提供に取り組んでいます。
これらの点から「ヒツジのいらない枕®」としては、旅先においても日常以上の快適な睡眠環境を提供することで、宿泊体験全体の価値向上に寄与できればと枕の提供を企画しました。
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げる当ブランドでは、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じていただける睡眠体験の提供を目指しています。
Rakuten STAYでの滞在、睡眠をより快適にすることで、北海道の旅を目覚めた朝までゆったりと味わえる特別な体験へと高めてまいります。
*「楽天年間ランキング2025」の「インテリア・寝具・収納ジャンル」にて1位を受賞（集計期間：2024年8月17日（土）〜2025年8月11日（月））
■Rakuten STAY 札幌中島公園 概要
札幌市営地下鉄南北線「中島公園駅」から徒歩5分、札幌の中⼼エリアに位置する最⼤8名まで宿泊可能な全46室の宿泊施設です。36〜98 のゆとりある空間にリビングやダイニングとして使えるスペースを設け、団らんを楽しめるプライベート空間になっています。全室にプロジェクターに加えて、キッチンや洗濯乾燥機、バス
タブ付きの風呂を完備し、⻑期滞在でも快適にくつろぐことができます。また、『ヒツジのいらない枕® ー ⾄極ー』に加えてフットマッサージャー、加湿器など、快眠をサポートする商品を設置し、旅の疲れを癒すことができます。
住所 ：〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西3丁目
客室数：46室
グランドオープン：6月29日（月）
HP：https://stay.rakuten.co.jp/sapporo-nakajima-park/
■導入製品
『ヒツジのいらない枕® ー至極ー』
柔軟性と弾力性を兼ね備えた高品質素材「TPE（熱可塑性エラストマー）」と、三角格子構造により、まるで水に浮かぶような寝心地を実現。頭部から首、肩にかけてバランスよく体圧を分散し、理想的な寝姿勢をサポートします。通気性・耐久性にも優れ、長時間の使用でも快適な状態をサポートできるため、宿泊施設における高品質な睡眠環境の提供に適しています。
素材 本体：TPE（熱可塑性エラストマー）
カバー：ポリエステル70%、再生繊維（テンセル）30%
サイズ：約54×35×8/10cm（幅×奥行き×高さ 低/高）
重量：約3.2kg
定価（税込）：15,800円
■Rakuten STAYについて
「Rakuten STAY」は、楽天の宿泊施設ブランドです。楽天ステイが企画から不動産取得、建築、開業後の施設運営まで一括して行っています。自然と調和し、広いプライベート空間を備えた一棟貸し切りの「VILLA」シリーズや、開放感あふれる上質な客室で暮らすように過ごすことができる「TERRACE」シリーズ、観光やビジネスの拠点としても利用しやすいマンションタイプなど、多種多様な宿泊施設を全国50カ所以上に展開しています。
公式サイト：https://stay.rakuten.co.jp/
■「ヒツジのいらない」シリーズについて
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞受賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
■会社概要
社名：MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
press@moon-x.com
関連リンク
Rakuten STAY 札幌中島公園
https://stay.rakuten.co.jp/sapporo-nakajima-park/