【夏季限定】アイスティーとレモネードを合わせた『アーノルド・パーマー』

昨今の日本国内における紅茶需要は、アフタヌーンティーを楽しむ「ヌン活」の浸透や、台湾系・シアトル系カフェによる紅茶メニューの定着、コンビニ各社によるカウンターティーの強化、和紅茶の広がりなどを背景に、年々増加傾向にあります（※１）。国内唯一の紅茶関連事業団体である日本紅茶協会では、今後も更なる紅茶文化の啓発・消費拡大すべく、夏に向けて「アイスティー」に関する発信を強化しています。それを受け今回は、日本紅茶協会の「おいしい紅茶の店」（※2）として認定されているアマンド六本木店にて『アーノルド・パーマー』をオリジナルメニューとして販売します。

アマンドオリジナルの『アーノルド・パーマー』は、看板メニューである「リングシュー」とのペアリングを楽しんでいただきたいという想いから、香りと渋みのバランスが良いアッサムベースのアイスティーに、レモンピールの渋みをほんのり感じるレモネードシロップを合わせた、大人向けのさわやかな一杯に仕上げています。



※1 日本紅茶協会「2025年紅茶業界10大ニュース」：https://www.tea-a.gr.jp/news/



※2 日本紅茶協会「おいしい紅茶の店」詳細はこちら：https://www.tea-a.gr.jp/shop/