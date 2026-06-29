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【夏季限定】アイスティーとレモネードを合わせた『アーノルド・パーマー』
7月1日（水）からアマンド六本木店にて販売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）のグループ会社である株式会社アマンド（本社：東京都港区、社長：勝俣 勉）は、日本紅茶協会と共同し、アメリカの定番アレンジメニュー『アーノルド・パーマー』をアマンド六本木店にて7月1日（水）から8月31日（月）の期間限定で販売します。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137808/137808_web_1.png
■アマンドの看板メニュー「リングシュー」
■販売概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137808/137808_web_2.png
■日本紅茶協会とは
1939年に紅茶の消費拡大および販売促進を図り、紅茶産業の健全なる発展に寄与することを目的に設立された国内唯一の紅茶関連事業団体。機関等との窓口業務や紅茶統計発行等の広報活動、「ティーインストラクター養成研修」と「ティーアドバイザー養成研修」、「紅茶特別研修」の開催など紅茶に関連するさまざまな活動を行っています。
・日本紅茶協会ホームページURL：https://www.tea-a.gr.jp/
■記念ロゴデザインについて
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・永坂
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
関連リリース
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260629
アマンドHP
http://www.roppongi-almond.jp/
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）のグループ会社である株式会社アマンド（本社：東京都港区、社長：勝俣 勉）は、日本紅茶協会と共同し、アメリカの定番アレンジメニュー『アーノルド・パーマー』をアマンド六本木店にて7月1日（水）から8月31日（月）の期間限定で販売します。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137808/137808_web_1.png
昨今の日本国内における紅茶需要は、アフタヌーンティーを楽しむ「ヌン活」の浸透や、台湾系・シアトル系カフェによる紅茶メニューの定着、コンビニ各社によるカウンターティーの強化、和紅茶の広がりなどを背景に、年々増加傾向にあります（※１）。国内唯一の紅茶関連事業団体である日本紅茶協会では、今後も更なる紅茶文化の啓発・消費拡大すべく、夏に向けて「アイスティー」に関する発信を強化しています。それを受け今回は、日本紅茶協会の「おいしい紅茶の店」（※2）として認定されているアマンド六本木店にて『アーノルド・パーマー』をオリジナルメニューとして販売します。
アマンドオリジナルの『アーノルド・パーマー』は、看板メニューである「リングシュー」とのペアリングを楽しんでいただきたいという想いから、香りと渋みのバランスが良いアッサムベースのアイスティーに、レモンピールの渋みをほんのり感じるレモネードシロップを合わせた、大人向けのさわやかな一杯に仕上げています。
※1 日本紅茶協会「2025年紅茶業界10大ニュース」：https://www.tea-a.gr.jp/news/
※2 日本紅茶協会「おいしい紅茶の店」詳細はこちら：https://www.tea-a.gr.jp/shop/
※1 日本紅茶協会「2025年紅茶業界10大ニュース」：https://www.tea-a.gr.jp/news/
※2 日本紅茶協会「おいしい紅茶の店」詳細はこちら：https://www.tea-a.gr.jp/shop/
■アマンドの看板メニュー「リングシュー」
1952年に発売開始し「口を汚さないようにフォークとナイフで召し上がってほしい」という思いから生まれた、女性のためのリング状のシュークリーム。
時代に合わせてシュー皮やクリームの味わいも改良しており、現在では、柔らかめのシュー皮が特徴の「リングシュー」と、サクサク食感が楽しめる「六本木リングシュー」をラインアップしています。
時代に合わせてシュー皮やクリームの味わいも改良しており、現在では、柔らかめのシュー皮が特徴の「リングシュー」と、サクサク食感が楽しめる「六本木リングシュー」をラインアップしています。
■販売概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137808/137808_web_2.png
■日本紅茶協会とは
1939年に紅茶の消費拡大および販売促進を図り、紅茶産業の健全なる発展に寄与することを目的に設立された国内唯一の紅茶関連事業団体。機関等との窓口業務や紅茶統計発行等の広報活動、「ティーインストラクター養成研修」と「ティーアドバイザー養成研修」、「紅茶特別研修」の開催など紅茶に関連するさまざまな活動を行っています。
・日本紅茶協会ホームページURL：https://www.tea-a.gr.jp/
■記念ロゴデザインについて
株式会社アマンドは、2026年8月18日（火）に80周年を迎える洋菓子と喫茶の企業です。1946年東京・新橋に喫茶店を創業して以来、「甘いものでお客様を幸せにする」という創業理念のもと、洋菓子と喫茶のパイオニアとして、喫茶文化の魅力を発信し続けてきました。戦後間もない1949年からは、「復興の中で明るい気持ちになって欲しい」という想いからピンクを基調とした斬新なインテリアやパッケージの店舗を都内に順次展開し、「アマンドピンク」として話題となりました。また、「本格的な洋菓子と喫茶の店」という当時馴染みのない業態は、のちに「アマンドスタイル」として認知されていきました。
現在では、“待ち合わせはアマンド”の合言葉で多くの著名人や生活者の皆様に親しまれる、六本木交差点のシンボル「アマンド六本木店」と、東京の玄関口である東京駅の「アマンド東京」の2店舗を展開しています。
・創業80周年記念社長メッセージURL：http://www.roppongi-almond.jp/80th-top-interview.html
・アマンド創業80周年リリースURL：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260609
アマンド六本木店は、「甘いものでお客様を幸せにする」の創業理念のもと、喫茶文化の魅力を東京・六本木より全国に発信します。
現在では、“待ち合わせはアマンド”の合言葉で多くの著名人や生活者の皆様に親しまれる、六本木交差点のシンボル「アマンド六本木店」と、東京の玄関口である東京駅の「アマンド東京」の2店舗を展開しています。
・創業80周年記念社長メッセージURL：http://www.roppongi-almond.jp/80th-top-interview.html
・アマンド創業80周年リリースURL：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260609
アマンド六本木店は、「甘いものでお客様を幸せにする」の創業理念のもと、喫茶文化の魅力を東京・六本木より全国に発信します。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・永坂
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
関連リリース
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260629
アマンドHP
http://www.roppongi-almond.jp/