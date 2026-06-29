いきなり！ステーキ全店で「ハイキュー!!」とのコラボレーションが決定！

株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年7月17日( 金 )〜8月23日( 日 )までの間、アニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーションを、いきなり！ステーキ全店で開催いたします。また、東京・大阪・名古屋・仙台の対象店舗(５店舗限定)でコラボ限定の店内ラッピング・コラボ限定メニューの販売・コラボ限定描き起こしグッズの販売いたします。コラボ限定メニューは全店、装飾をしない一部店舗でもアクスタの販売を行います。



































































．灰薀楔堕螢離戰襯謄をプレゼント！



コラボフードご注文１つにつき 、描き起こしイラストのコラボ限定ノベルティ(前半６種 ・後半６種)をランダムで１袋プレゼント！



















【いきなり！ステーキ全店舗対象コラボキャンペーン】





























【コラボレーション内容詳細】コラボレーション：期間2026年7月17日( 金 )〜8月23日( 日 )特設サイト ： https://ikinaristeak.com/haikyuIKINARIZAKI 【前半ノベルティ】 配布期間：7月17日（金）〜 8月4日（火）商品：名札風カード(全6種ランダム)【後半ノベルティ】 配布期間：8月5日（水） 〜 8月23日（日）商品：ビジュアルカード(全6種ランダム)※コラボノベルティ1袋（カード1枚封入／全６種ランダム）※予定数に達し次第、予告なく配布を終了させていただきます。※通常メニューはノベルティ配布の対象外です。※デリバリーは配布対象外です。▲▲縫瓠屮魯ぅュー!!」仕様の紙エプロンが登場！コラボレーション期間中、お食事するお客様へ提供する紙エプロンは、稲荷崎高校コラボ限定ロゴ仕様になります。■配布期間：7月17日(金)〜8月23日(日)※なくなり次第終了※ご希望のお客様には使用分を含め2枚までお配りします。０隹拑蟾盥札灰薀楔堕螢瓮縫紂偲仂譟■ツインズコンボ (ワイルドステーキ＆ヒレカット+専用トッピング+ノベルティ)150g 2,670円200g 3,360円■3年生ステーキ (ヒレカットステーキ+専用トッピング+ノベルティ)150g 3,150円200g 4,040円■2年生ステーキ (ワイルドステーキ+専用トッピング+ノベルティ)150g 2,200円200g 2,680円※全て税込み価格※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。※コラボメニューは、付け合わせの野菜もコラボ仕様となります。いいなり！ステーキ公式アプリ会員限定 スマホ壁紙をプレゼント！期間中、お会計時に「いきなり！ステーキ公式アプリ」で会員証をご提示いただいたお客様に、描き下ろしビジュアルのコラボ限定スマホ壁紙をプレゼント！

【東京・名古屋・大阪・仙台の５店舗がアニメ「ハイキュー!!」でフルラッピング！



ラッピング店舗限定グッズも登場！】





■対象店舗：池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店



■コラボ期間：7月17日( 金 )〜8月23日( 日 )



．灰薀楷間中、店内をアニメ「ハイキュー!!」でフルラッピング！



等身パネルの設置など、アニメ「ハイキュー!!」の世界観を楽しみながら食事をお楽しみいただけます。









▲灰薀椒リジナルグッズ



コラボラッピング店舗では、コラボ限定オリジナルグッズを販売！















■アクリルスタンド 1,870円



■もちころりん 1,320円(ランダム)



■アクリルキーホルダー 770円(ランダム)



■缶バッジ 550円(ランダム)



■ポラショットコレクション 500円(ランダム)



■クリアファイル 550円



※コラボグッズはラッピング店舗のみの販売となります。



※アクリルスタンドは全国の一部店舗でもお買い求めいただけます。



販売店舗：https://ikinaristeak.com/wp-content/uploads/haikyu_shoplist.pdf



※ラッピング店舗では通常店舗と「入店およびグッズ購入」のルールが異なる場合があります。



※コラボメニュー以外の主商品をご注文でもコラボグッズの購入が可能です。



※グッズの種類によって購入制限がございます。



※商品の画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



※全て税込価格です。



▲灰薀椒リジナルグッズコラボラッピング店舗では、コラボ限定オリジナルグッズを販売！■アクリルスタンド 1,870円■もちころりん 1,320円(ランダム)■アクリルキーホルダー 770円(ランダム)■缶バッジ 550円(ランダム)■ポラショットコレクション 500円(ランダム)■クリアファイル 550円※コラボグッズはラッピング店舗のみの販売となります。※アクリルスタンドは全国の一部店舗でもお買い求めいただけます。販売店舗：https://ikinaristeak.com/wp-content/uploads/haikyu_shoplist.pdf※ラッピング店舗では通常店舗と「入店およびグッズ購入」のルールが異なる場合があります。※コラボメニュー以外の主商品をご注文でもコラボグッズの購入が可能です。※グッズの種類によって購入制限がございます。※商品の画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。※全て税込価格です。









【コラボ記念プレゼントキャンペーン開催！】









7月17日(月)〜7月23日(木)23:59までの間、いきなり！ステーキ公式Xをフォロー＆キャンペーンポストをリポストすると、抽選で合計10名様にコラボオリジナルグッズセットが当たる！















仝式Xフォロー＆リポストキャンペーン7月17日(月)〜7月23日(木)23:59までの間、いきなり！ステーキ公式Xをフォロー＆キャンペーンポストをリポストすると、抽選で合計10名様にコラボオリジナルグッズセットが当たる！

【アニメ「ハイキュー!!」とは】





集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。



それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。



そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！



『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の制作と2027年公開が決定！



■公式サイト：https://haikyu.jp/



©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会