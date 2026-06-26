バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では『デジモンペンデュラムCOLOR (8 CELESTIALWALKER／9 ASTRALSENTINEL)』(各7,150円 税込／送料・手数料別途)と『デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR2 (メタリックオレンジ／メタリックシルバー)』(各1,980円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を、2026年6月26日(金)18時10分より開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ：

デジモンペンデュラムCOLOR (8 CELESTIALWALKER／9 ASTRALSENTINEL)

… https://p-bandai.jp/item/item-1000252399/?rt=pr

デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR2 (メタリックオレンジ／メタリックシルバー)

… https://p-bandai.jp/item/item-1000252392/?rt=pr/





デジモンペンデュラムCOLOR (8 CELESTIALWALKER／9 ASTRALSENTINEL)





■商品特長

1998年10月に初代『デジタルモンスター』シリーズの後継機として発売され、ペンデュラム(振り子)を内蔵したことで人気を博した液晶玩具『デジモンペンデュラム』。そして、カラー液晶にリニューアルした『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズ。その最新作として、『デジモンペンデュラムCOLOR (8 CELESTIALWALKER／9 ASTRALSENTINEL)』を発売いたします。





本体カラーは『デジモンペンデュラムCOLOR 8 CELESTIALWALKER』よりオリンポスグリーン、『デジモンペンデュラムCOLOR 9 ASTRALSENTINEL』よりイリアスブルーの計2種です。





本体の外観は、発売済みの『デジモンペンデュラムCOLOR 1』『デジモンペンデュラムCOLOR 2』『デジモンペンデュラムCOLOR 3』『デジモンペンデュラムCOLOR 4』『デジモンペンデュラムCOLOR 5』『デジモンペンデュラムCOLOR ZERO』『デジモンペンデュラムCOLOR 6』『デジモンペンデュラムCOLOR 7』同様に、1998年発売のオリジナル版の形状をベースに設計を行い、カラー液晶と充電池の内蔵を、サイズ感を損なうことなく実現。

引き続きカラー液晶を採用し、キャラクターや背景がカラーになりました。





また、本体に内蔵された充電池により、付属の充電ケーブルで充電することで遊ぶことができます。充電ケーブルはUSB Type-Cに対応しています。

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。





登場するデジモンは、イリアスのデジタルワールドをテーマにしたデジモンが登場。「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に登場したデジモンに加えて、新たなデジモンが多数登場します。

『デジモンペンデュラムCOLOR 8 CELESTIALWALKER』には、コロナモンやユピテルモンをはじめとしたオリンポス十二神の面々に加えタイタン族のデジモンが収録！

『デジモンペンデュラムCOLOR 9 ASTRALSENTINEL』には、ルナモンやディアナモンをはじめとしたオリンポス十二神に加え、ダークエリアの支配者プルートモンも収録。

さらに、育成やバトル、進化が楽しめます。

「ペンデュラム(振り子)」機能は加速度センサーで対応。本体を振った回数によって、トレーニングの結果やバトルの攻撃力が変化。

通信を行わなくても1人でできるバトルモードや、『デジモンペンデュラムCOLOR 8 CELESTIALWALKER』のアポロモンと、『デジモンペンデュラムCOLOR 9 ASTRALSENTINEL』のディアナモンを、ジョグレスすることで、グレイスノヴァモンに進化させることもできます。





本商品はユーザーサポート機能も充実しています。

コールドさせている間は成長がストップし、おなかや筋力が減らなくなる「コールドモード」や、育成中のデジモンを1体までバックアップとして保存できる「バックアップシステム」を搭載。「バックアップシステム」で保存したデジモンは通信相手がいない時のジョグレスの相手としても使用可能です。





※本商品は、『デジタルモンスターCOLOR』『デジモンペンデュラムCOLOR』『デジヴァイス -25th COLOR EVOLUTION-』『D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-』『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION- 』シリーズのみに通信対応しています。

※『デジタルモンスターCOLOR』シリーズ、『デジモンペンデュラムCOLOR 1』『デジモンペンデュラムCOLOR 2』『デジモンペンデュラムCOLOR 3』『デジモンペンデュラムCOLOR 4』『デジモンペンデュラムCOLOR 5』『デジモンペンデュラムCOLOR ZERO』『デジモンペンデュラムCOLOR 6』『デジモンペンデュラムCOLOR 7』、『デジヴァイス -25th COLOR EVOLUTION-』『D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-』『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION- 』シリーズの予約・販売は既に終了しています。

デジモンペンデュラムCOLOR (8 CELESTIALWALKER／9 ASTRALSENTINEL)_商品イメージ





また、本商品の予約開始と同時に『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズの本体を収納できるケース、イレモンペンデュラムCOLOR2の第二弾も登場。

本体カラーは、メタリックオレンジとメタリックシルバーの計2種です。

本体を収納したままプレイや充電をすることができます。

さらに、ケースの蓋を開ければ本体2台を繋げた通信バトルも可能です。

デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR2 (メタリックオレンジ／メタリックシルバー)_商品イメージ





■商品概要

・商品名 ：デジモンペンデュラムCOLOR 8 CELESTIALWALKER

デジモンペンデュラムCOLOR 9 ASTRALSENTINEL

( https://p-bandai.jp/item/item-1000252399/?rt=pr )

・価格 ：各7,150円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：デジモンペンデュラムCOLOR本体…1

充電ケーブル…1

取扱説明書…1

・商品サイズ：デジモンペンデュラムCOLOR本体

…H約44mm×W約63mm×D約20mm

(キーチェーン部分を除く)

・商品素材 ：デジモンペンデュラムCOLOR本体…ABS・PC・SI

充電ケーブル…TPE・LCP・PBT

・電池 ：リチウムイオンポリマー電池(内蔵)

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。





・商品名 ：デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR2 メタリックオレンジ

デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR2 メタリックシルバー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000252392/?rt=pr/ )

・価格 ：各1,980円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR本体…1

・商品サイズ：デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR本体

…H約48.1mm×W約80.5mm×D約25.3mm

・商品素材 ：デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR本体…PC・ABS





＜共通項目＞

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年6月26日(金)18時10分～2026年7月24日(金)23時予定

・商品お届け：2026年12月予定





(C)BANDAI・PLEX





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している画像は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※掲載している画像はCGで加工されています。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。









■「デジタルモンスター」とは

デジタルワールドに存在する、デジタル生命体の総称。現実の世界と類似したデジタルワールドに「唯一」生息する生命体です。さまざまな種類のデジタルモンスターが生息しており、デジタルワールドの拡大とともに年々増加を続けています。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr