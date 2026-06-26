ＪＡ全農は、７月４日（土）にＪＲ大阪駅「アトリウム広場」で「みのりみのるマルシェ 和歌山の実り」を開催します。

ＪＡ全農とＪＲ西日本は、平成２７年度に締結した「地域振興支援に関する連携協定書」に基づき、マルシェの実施や行政と連携したＩターン・Ｕターン促進に取り組んでいます。

今回のマルシェでは、桃 「白鳳」、すもも「サンタローザ」、新しょうがに加え、梅干し、小松菜、ピーマンなど旬の果物や野菜、和歌山県産の梅を使用した梅ドリンクなど、和歌山県産の特産品を多数取り揃えて販売します。

和歌山の旬の食材は、ＪＡタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で販売中です。

さらに、本マルシェ区画内では和歌山県のブースを設置し、観光や地域農業など、和歌山県の魅力を紹介します。

【マルシェ開催概要】

１．日 時：令和８年７月４日（土）１０：００～１８：００（売り切れ次第終了）

※雨天決行、荒天中止、開催日時は変更になる場合があります。

２．場 所：ＪＲ大阪駅ノースゲートビルディング２階「アトリウム広場」

【マルシェ出品予定商品の一例】



桃





新しょうが





梅干し





ピーマン



【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

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