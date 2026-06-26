近鉄は、２０２６年８月１日（土）から、大阪阿部野橋駅と吉野駅を結ぶ特急「さくらライナー」に、世界遺産登録を目指している「飛鳥・藤原の宮都」の史跡等をモチーフにした装飾のラッピング列車を運行します。

列車の愛称は「飛鳥・藤原 四(し)神(じん)ライナー」で、高松塚古墳やキトラ古墳の石室壁画に描かれた、墳墓や宮都を守る東西南北の霊獣「四神」※等を車両の内外に装飾しています。

ラッピング列車「飛鳥・藤原 四神ライナー」の運行により、世界遺産登録を目指す飛鳥・藤原エリアがさらに盛り上がり、より多くの方々に足を運んでいただければと考えています。

詳細は別紙のとおりです。

※「四神」とは、東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武の総称です。





◆ラッピング列車「飛鳥・藤原 四(し)神(じん)ライナー」について

１．愛 称：「飛鳥・藤原 四神ライナー」

２．運行期間：２０２６年８月１日（土）から当分の間

３．運行区間：近鉄南大阪線・吉野線 大阪阿部野橋駅～吉野駅

４．対象車両：さくらライナー １編成（４両）

５．特長：特急「さくらライナー」の外装・内装に、四神や世界遺産候補「飛鳥・

藤原の宮都」の構成資産、現地ののどかな景観などのイメージがデザインされ

ています。

６．特設サイト：https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/shijinliner/

※特設サイトにて運行予定ダイヤを掲載します。

７．イメージ

（１）外装

1号車から順に「時を重ねた飛鳥のいま」「謎めく石物」「多彩な古墳」

「飛鳥時代の栄華」というテーマのもと、4号車までそれぞれの車両に異な

る装飾を施しています。

（２）内装

1号車と４号車の展望デッキには、古墳の石室をイメージした装飾を施し、

額面には、釘に糸を張り巡らせて模様や絵を作る「ストリングアート」の

作家・美崎久美子さんの作品を展示しています。客室内では、天井付近へ

の装飾の他、枕カバーを号車ごとに新しくデザインしています。

以 上











