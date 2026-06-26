― 「飛鳥・藤原の宮都」世界遺産登録を応援！ ―ラッピング列車「飛鳥・藤原 四神ライナー」を運行
近鉄は、２０２６年８月１日（土）から、大阪阿部野橋駅と吉野駅を結ぶ特急「さくらライナー」に、世界遺産登録を目指している「飛鳥・藤原の宮都」の史跡等をモチーフにした装飾のラッピング列車を運行します。
列車の愛称は「飛鳥・藤原 四(し)神(じん)ライナー」で、高松塚古墳やキトラ古墳の石室壁画に描かれた、墳墓や宮都を守る東西南北の霊獣「四神」※等を車両の内外に装飾しています。
ラッピング列車「飛鳥・藤原 四神ライナー」の運行により、世界遺産登録を目指す飛鳥・藤原エリアがさらに盛り上がり、より多くの方々に足を運んでいただければと考えています。
詳細は別紙のとおりです。
※「四神」とは、東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武の総称です。
◆ラッピング列車「飛鳥・藤原 四(し)神(じん)ライナー」について
１．愛 称：「飛鳥・藤原 四神ライナー」
２．運行期間：２０２６年８月１日（土）から当分の間
３．運行区間：近鉄南大阪線・吉野線 大阪阿部野橋駅～吉野駅
４．対象車両：さくらライナー １編成（４両）
５．特長：特急「さくらライナー」の外装・内装に、四神や世界遺産候補「飛鳥・
藤原の宮都」の構成資産、現地ののどかな景観などのイメージがデザインされ
ています。
６．特設サイト：https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/shijinliner/
※特設サイトにて運行予定ダイヤを掲載します。
７．イメージ
（１）外装
1号車から順に「時を重ねた飛鳥のいま」「謎めく石物」「多彩な古墳」
「飛鳥時代の栄華」というテーマのもと、4号車までそれぞれの車両に異な
る装飾を施しています。
（２）内装
1号車と４号車の展望デッキには、古墳の石室をイメージした装飾を施し、
額面には、釘に糸を張り巡らせて模様や絵を作る「ストリングアート」の
作家・美崎久美子さんの作品を展示しています。客室内では、天井付近へ
の装飾の他、枕カバーを号車ごとに新しくデザインしています。
以 上