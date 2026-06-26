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【TVer】堺雅人主演のドラマ『VIVANT(2026)』の撮影の裏側に迫った『VIVANT-Adventure Log-』7月26日（日）からTVerで独占配信決定！
前作『VIVANT(2023)』は7月26日（日）まで配信中
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、7月26日（日）から放送開始する堺雅人主演ドラマ『VIVANT(2026)』（TBSテレビ系、毎週日曜21:00〜）の見逃し配信を行います。あわせて、同作の撮影の裏側に迫ったTVerオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』を、『VIVANT(2026)』地上波各話放送終了後に1話ずつ独占配信します。
■『VIVANT-Adventure Log-』配信ページ：
https://tver.jp/series/srufa4d98z
なお、現在TVerでは前作『VIVANT(2023)』を7月26日（日）20時59分まで配信しています。
■『VIVANT-Adventure Log-』配信概要
【タイトル】『VIVANT-Adventure Log-』
【配信期間】2026年7月26日（日）『VIVANT(2026)』初回放送後独占配信
※以降、地上波各話放送終了後に『VIVANT-Adventure Log-』を1話ずつ配信
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、7月26日（日）から放送開始する堺雅人主演ドラマ『VIVANT(2026)』（TBSテレビ系、毎週日曜21:00〜）の見逃し配信を行います。あわせて、同作の撮影の裏側に迫ったTVerオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』を、『VIVANT(2026)』地上波各話放送終了後に1話ずつ独占配信します。
https://tver.jp/series/srufa4d98z
『VIVANT-Adventure Log-』では、国内に加え海外でも行われた大規模ロケなど約12か月にわたる撮影に密着。壮大なスケールで撮影された舞台裏の様子を、貴重なメイキング映像とともにお届けします。堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら一堂に会することが貴重なキャストたちの舞台裏での会話や役への想いなど、劇中では見られない素顔が垣間見える内容となっています。さらに、第1シーズンの蔵出し映像や物語の誕生秘話なども公開。『VIVANT』の世界の全貌を余すことなく味わえる、ここでしか明かされないエピソードが満載です。ぜひ貴媒体にてご紹介をお願いします。
なお、現在TVerでは前作『VIVANT(2023)』を7月26日（日）20時59分まで配信しています。
■『VIVANT-Adventure Log-』配信概要
【タイトル】『VIVANT-Adventure Log-』
【配信期間】2026年7月26日（日）『VIVANT(2026)』初回放送後独占配信
※以降、地上波各話放送終了後に『VIVANT-Adventure Log-』を1話ずつ配信
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
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