【TVer】堺雅人主演のドラマ『VIVANT(2026)』の撮影の裏側に迫った『VIVANT-Adventure Log-』7月26日（日）からTVerで独占配信決定！











『VIVANT-Adventure Log-』では、国内に加え海外でも行われた大規模ロケなど約12か月にわたる撮影に密着。壮大なスケールで撮影された舞台裏の様子を、貴重なメイキング映像とともにお届けします。堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら一堂に会することが貴重なキャストたちの舞台裏での会話や役への想いなど、劇中では見られない素顔が垣間見える内容となっています。さらに、第1シーズンの蔵出し映像や物語の誕生秘話なども公開。『VIVANT』の世界の全貌を余すことなく味わえる、ここでしか明かされないエピソードが満載です。ぜひ貴媒体にてご紹介をお願いします。