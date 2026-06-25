神奈川県座間市にて総合ゴルフ練習場「ZAMA GOLF」を運営する草光建設株式会社は、2026年7月より、米SYNLawn社製のTGL関連製品及びゴルフ専用人工芝を国内ゴルフ市場に向けて独占販売・施工を開始いたします。





米SYNLawn社の日本唯一の正規代理店である株式会社GreenDesignと草光建設株式会社が独占販売契約を締結することにより、日本国内での販売が可能となりました。





2026年7月にZAMA GOLF内でオープンするゴルフ専用人工芝が施工された新アプローチ練習場「ZAMA WEDGE RANGE」を体験型ショーケースとして活用し、猛暑による天然芝の維持管理や人手不足に悩む国内のゴルフ施設へ向けて導入提案を進めます。





人工芝を挿入したところ 1





ZAMA WEDGE RANGE





■猛暑による芝管理の課題と「なぜ専用人工芝なのか」

近年の記録的な猛暑は、ゴルフ場や練習場における天然芝の管理をより困難にしています。

散水や刈り込みなどの維持管理コストも高騰する中、グリーンキーパーをはじめとした施設管理専門人材の確保も年々難しくなっており、天然芝の維持は施設運営における大きな課題となっています。





その結果、特にアプローチ練習場やティーイングエリアなど、摩耗や損耗が激しいエリアでは、張り替えや補修が重い負担となっています。

こうした課題に対し、草光建設株式会社は自社施設である「ZAMA GOLF」にて、散水や刈り込みが不要でありながら、天然芝に近い「打感」と「クラブの抜け」を実現する米SYNLawn社製のゴルフ専用人工芝を日本で初めて(※当社調べ)導入することを決めました。





本人工芝は、タイガー・ウッズ選手らも参画する世界最高峰のインドアゴルフリーグ「TGL」用に開発されており、日本国内での普及が期待されています。





SYNLawn社製人工芝





■SYNLawn社製人工芝の特徴

SYNLawn社製のゴルフ専用人工芝は、一般的な人工芝とは異なり、ゴルフショットに求められる打感、耐久性、再現性を重視して開発されています。

特に、ラインナップの1つであるTee Strike+は耐久性に優れたナイロン繊維を100％使用した高密度人工芝です。

一般的なゴルフティーを直接挿せるほどの高い密度を持ち、従来の打席マットでは再現が難しかった、実戦に近いショット練習を可能にします。

また、アイアンショットにも対応する高い耐久性を備え、天然芝に近い打感やクラブの抜け感を追求している点も特徴です。





Tee Strike+は、ZAMA GOLF内のショートコースのスタート地点や打ちっぱなし打席のショットマットとしてテスト導入が始まっており、利用者が実際に性能を体感できるショーケースとしても活用していく方針です。

すでに神奈川県相模原市のフルヤゴルフガーデンでも、テスト導入を開始しています。

今後はTee Strike+を主にショットマットとして国内ゴルフ市場への普及を目指します。





(1)環境配慮型素材としての優位性

SYNLawn社の人工芝は、環境配慮の観点でも高い優位性を持っています。

一般的な人工芝には石油由来の素材が使用されることが多い一方、本製品にはサトウキビ由来のポリエチレンや、大豆由来のポリウレタンが使われています。

猛暑による散水量の増加や芝の張り替え負担が課題となる中、メンテナンス負荷を抑えながら環境負荷も低減できる人工芝は、施設運営における新しい選択肢となります。





(2)導入想定箇所

当社が提案する主な導入想定箇所は以下の通りです。

ゴルフ場では、損傷の激しいティーイングエリア周辺、ショートコースのティーイングエリア、アプローチ練習場、パター練習場への導入を想定しています。

屋外練習場、インドアゴルフ施設ではショットマットとしての展開を想定しています。

また、パターグリーン用の人工芝も取り扱い、屋外・屋内を問わず、施設の目的に応じた提案を行います。









■草光建設株式会社と株式会社OGSが共同販売体制を構築

本事業は、ZAMA WEDGE RANGEへのゴルフ専用人工芝導入にあたり、大蔵ゴルフスタジオを運営する株式会社OGS 代表取締役 市川 雄一郎氏をはじめ、ゴルフ業界の著名人らと共同で世界各国の人工芝を比較・検証したことを契機に開始しました。

このたび草光建設株式会社と株式会社OGSは、SYNLawn社製ゴルフ専用人工芝の国内普及に向けて連携し、共同で販売活動を開始します。

草光建設株式会社の施工・施設運営ノウハウと、株式会社OGSのフィッティング技術およびゴルフ業界ネットワークを活かし、国内のゴルフ施設における新たな練習環境の提案や導入支援を進めていく予定です。

ZAMA GOLFでは既にショットマットのテスト導入を始めており、施設利用者の9割以上から、打感や怪我リスクなどの面で高い評価を得たことを受け、自社施設での活用にとどまらず、日本のゴルフ練習場の環境の向上に貢献してまいります。









■販売対象施設

・ゴルフ練習場

・ゴルフ場

・ショートコース

・ゴルフスクール





2026年7月にZAMA GOLF内でオープンする「ZAMA WEDGE RANGE」を始め、打ちっぱなし打席のショットマットやショートコースのスタート地点に設置されているTee Strike+を、国内のゴルフ場や練習場経営者に向けた体験型ショーケースとして位置付け、実際に人工芝の打感や耐久性を体験することが可能になります。





アプローチ練習場やティーイングエリアなど損耗の激しいエリアにおける新たな選択肢を提案し、日本のゴルフの練習の環境向上に貢献してまいります。









■SYNLawn社製人工芝販売の今後の展望

今後は、ゴルフ施設経営者や支配人向けの専門誌・業界メディアとの連携を強化し、

・ゴルフ専用人工芝を使用した製品の開発

・メンテナンス負荷の軽減

・天然芝に近い打感

といった、SYNLawn社製人工芝の特長を発信していく予定です。





2027年開催予定のジャパンゴルフフェアへの出展も計画しており、全国のゴルフ施設関係者に実際の品質や性能を体験いただける機会を創出します。





天然芝の維持管理に課題を抱えている、または専用人工芝の導入にご興味がある企業からの問い合わせは、下記のURLより受付しております。

お問い合わせフォーム： https://zamagolf.info/form/









■ZAMA GOLF(座間ゴルフ練習場)とは

ZAMA GOLFは、神奈川県座間市にある屋外ゴルフ練習場です。ショートコース、アプローチ・バンカー練習場、パター練習場を併設し、全打席にトラックマンを備えた総合ゴルフ練習場として運営しています。

開業から55周年を迎え、年間来場者は延べ12万人。2024年には大型リニューアルを実施し、初心者から競技志向のゴルファーまで幅広く利用できる施設へと進化しています。

クラブも無料貸出しており、初心者でも手ぶらでお越しいただけます。





ZAMA GOLF練習場





■施設概要

名称 ： ZAMA GOLF(座間ゴルフ練習場)

運営 ： 草光建設株式会社

所在地 ： 神奈川県座間市栗原903

アクセス： 小田急線 相武台前駅 南口 徒歩約20分(タクシー乗り場：北口)

特長 ： 打席全長180yd、全打席トラックマンレンジ、半自動ティーアップ、

ショートコース／アプローチ＆バンカー／パター併設、

通年ナイター









■会社概要

商号 ： 草光建設株式会社

代表者 ： 代表取締役 草薙 毅

所在地 ： 〒252-0013 神奈川県座間市栗原941番地

設立 ： 1968年4月

事業内容： 土木業・造園業・ゴルフ事業・不動産賃貸業

資本金 ： 3,500万円

URL ： https://soko-group.com/