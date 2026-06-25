こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【社員の“顔が見える”企業発信】「大人になる不安」を社会からなくす。京進、新記念日の制定に伴い、社員約150名の“ステキな大人”宣言サイトを公開
〜日本記念日協会より正式認定。宣言アクション第1弾「ポートレート・プロジェクト」を通じ、次世代が希望を持てる社会の実現へ〜
総合教育サービスをはじめ、保育・介護など「人の一生を支援する」事業を展開する株式会社京進は、新記念日「ステキな大人が増える未来をつくる日（6月1日）」の一般社団法人日本記念日協会からの正式認定を受けました。当社は、この記念日制定に伴う社会へのアクションの第1弾として、社員約150名が参加する「ポートレート・プロジェクト」を始動し、その集大成として本日2026年6月25日（木）に特設サイトをフルオープンいたしました。サービスを担う「人」の多様な顔と想いを可視化し、次世代が未来に希望を持てる社会の実現を目指します。
■背景：「大人が夢を持てない社会」という課題へのアプローチ
先行きの見えない社会情勢を背景に、未来に対する閉塞感や、大人になることへの期待を持ちづらいムードが日本社会に顕在化しています。こうした社会課題に対し、当社は2020年よりグループビジョンとして「ステキな大人が増える未来をつくる」を掲げてまいりました。 本プロジェクトは、「早くあんな大人になりたい」と子どもたちが未来に胸を躍らせる社会をつくるためには、まず我々大人自身が年齢に関わらず学び続け、イキイキと輝く背中を見せる必要があるという強い課題意識からスタートしています。
■ 第三者機関の認定による「決意の表明」と、6月1日に込めた意味
当社は本年6月10日、一般社団法人日本記念日協会より「記念日登録証」の授与を受けました。当社の創業記念日でもある6月1日を「ステキな大人が増える未来をつくる日」として新たに社会へ定着させることで、私たちの決意をより強固なものとします。
また、6月1日は「国際子供の日」でもあります。子どもの幸せを願うこの日に、あえて「社会の旗振り役たる大人のあり方」を問い直すという強い願いを託しています。
■宣言アクション第1弾：「ステキな大人」を体現する「ポートレート・プロジェクト」
新記念日の制定を機に、私たちは社会に向けたアクションの第1弾として「ポートレート・プロジェクト」を実施しています。次の50年の未来をつくる主役である社員たちが、自分にとっての「ステキな大人」を自筆で描き、一斉に決意を宣言するプロジェクトです。約150人分のポートレートを特設サイトにて本日より一挙に公開いたします。
当社は、この「ポートレート・プロジェクト」を皮切りに、ビジョン実現に向けた取り組みを継続的に推進していく方針です。社員一人ひとりが自ら考え、行動し、社会に向けて想いを発信し続けること。その姿勢こそが、子どもたちに「あんな大人になりたい」という希望を与えるだけでなく、大人世代にも生涯にわたる成長の喜びと活力を波及させ、「ステキな大人が増える未来」を社会全体で実現していくための力強い推進力になると確信しています。
「人の一生を支援する」企業として、当社は今後も誰もが自分らしい「ステキ」を追求できる寛容な社会の実現に寄与し、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
＜ステキな大人が増える未来をつくる日 特設サイト＞
https://mirai.kyoshin.co.jp
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,195名（連結2026年2月末現在）
サービス事業所数：490カ所（2026年4月1日現在。保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
ステキな大人が増える未来をつくる日 特設サイト
https://mirai.kyoshin.co.jp
総合教育サービスをはじめ、保育・介護など「人の一生を支援する」事業を展開する株式会社京進は、新記念日「ステキな大人が増える未来をつくる日（6月1日）」の一般社団法人日本記念日協会からの正式認定を受けました。当社は、この記念日制定に伴う社会へのアクションの第1弾として、社員約150名が参加する「ポートレート・プロジェクト」を始動し、その集大成として本日2026年6月25日（木）に特設サイトをフルオープンいたしました。サービスを担う「人」の多様な顔と想いを可視化し、次世代が未来に希望を持てる社会の実現を目指します。
先行きの見えない社会情勢を背景に、未来に対する閉塞感や、大人になることへの期待を持ちづらいムードが日本社会に顕在化しています。こうした社会課題に対し、当社は2020年よりグループビジョンとして「ステキな大人が増える未来をつくる」を掲げてまいりました。 本プロジェクトは、「早くあんな大人になりたい」と子どもたちが未来に胸を躍らせる社会をつくるためには、まず我々大人自身が年齢に関わらず学び続け、イキイキと輝く背中を見せる必要があるという強い課題意識からスタートしています。
■ 第三者機関の認定による「決意の表明」と、6月1日に込めた意味
当社は本年6月10日、一般社団法人日本記念日協会より「記念日登録証」の授与を受けました。当社の創業記念日でもある6月1日を「ステキな大人が増える未来をつくる日」として新たに社会へ定着させることで、私たちの決意をより強固なものとします。
また、6月1日は「国際子供の日」でもあります。子どもの幸せを願うこの日に、あえて「社会の旗振り役たる大人のあり方」を問い直すという強い願いを託しています。
■宣言アクション第1弾：「ステキな大人」を体現する「ポートレート・プロジェクト」
新記念日の制定を機に、私たちは社会に向けたアクションの第1弾として「ポートレート・プロジェクト」を実施しています。次の50年の未来をつくる主役である社員たちが、自分にとっての「ステキな大人」を自筆で描き、一斉に決意を宣言するプロジェクトです。約150人分のポートレートを特設サイトにて本日より一挙に公開いたします。
当社は、この「ポートレート・プロジェクト」を皮切りに、ビジョン実現に向けた取り組みを継続的に推進していく方針です。社員一人ひとりが自ら考え、行動し、社会に向けて想いを発信し続けること。その姿勢こそが、子どもたちに「あんな大人になりたい」という希望を与えるだけでなく、大人世代にも生涯にわたる成長の喜びと活力を波及させ、「ステキな大人が増える未来」を社会全体で実現していくための力強い推進力になると確信しています。
「人の一生を支援する」企業として、当社は今後も誰もが自分らしい「ステキ」を追求できる寛容な社会の実現に寄与し、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
＜ステキな大人が増える未来をつくる日 特設サイト＞
https://mirai.kyoshin.co.jp
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,195名（連結2026年2月末現在）
サービス事業所数：490カ所（2026年4月1日現在。保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
ステキな大人が増える未来をつくる日 特設サイト
https://mirai.kyoshin.co.jp