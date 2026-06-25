地平線の彼方へ、共に前進 | Kexing Biopharm、CPHI & PMEC China 2026への出展を終了





中国・深セン、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- 6月16日から18日にかけて、上海新国際博覧センターにて「CPHI & PMEC China 2026」が開催されました。Kexing Biopharm（688136.SH）は同展示会において、自社開発の複数の革新的医薬品パイプラインと、国際市場向けの30以上の製品を披露しました。また同社は、CPHIアワードの授賞式にも招待され、イノベーションと国際展開における功績が評価され、「R&D Innovation Award」を受賞しました。

多分野にわたる製品ラインアップとイノベーション賞による評価

出展された製品は、腫瘍領域、自己免疫領域、代謝性疾患領域にわたりました。アルブミン結合パクリタキセル、ベバシズマブ、インフリキシマブ、エンザルタミド、アフリベルセプト、リラグルチド、セマグルチドといった大型医薬品には、数多くの問い合わせが寄せられました。

研究開発パイプラインについては、Kexing Biopharmが複数のグローバル革新的医薬品パイプラインを紹介しました。具体的には、がん悪液質を対象とするGB18、全身性エリテマトーデスを対象とするGB19/GB26、眼科領域を対象とするGB10、自己免疫疾患を対象とするGB20/GB24などです。さらに、2つの第III相プログラム、すなわち長時間作用型GCおよびGB05（インターフェロン吸入液）の臨床開発の進展が、大きな注目を集めました。

技術プラットフォームにおける長年の着実な開発と革新的なブレークスルーが結実し、同社は「R&D Innovation Award」を受賞しました。主催者と業界の権威機関が共同で授与する本賞は、研究開発のイノベーション、臨床応用におけるブレークスルー、技術の応用、市場へのインパクトといった多角的な観点から評価を行うものです。本賞は、業界のイノベーション成果を称えるとともに、製薬研究開発における今後の動向と方向性を示すものでもあります。

フォーラムでの交流を通じた国際的なビジネスマッチングの加速

本イベントでは、Kexing Biopharmの事業開発チームが、グローバルな医薬品事業の拡大をテーマとする主要なフォーラムや円卓会議に積極的に参加しました。中国バイオ医薬品の国際的な商業化といった最先端の課題を掘り下げることで、同チームは同社のプラットフォームが築いてきた成果を示しました。こうした意見交換は、同社の国際化の道筋を最適化し、世界市場の機会を捉えるうえで、業界の重要な視点と参考材料をもたらしました。

6月15日の夜、Kexing Biopharmは各国から集まった顧客やパートナーを招いて懇親会を開催しました。参加者は、市場動向、協業の展望、今後の戦略立案について、和やかでありながら深く掘り下げた議論を交わし、今後の取り組みに向けた相互信頼とウィンウィンの協業に向けた強固な基盤を築きました。

CPHIは、Kexing Biopharmが自社の強みを発信し、世界の製薬市場とのつながりを築くための戦略的なプラットフォームを提供しています。今後も同社は、グローバルなプレゼンスをさらに高め、世界中のパートナーと連携しながら、より多くの高品質な製品を、より広範な国際市場へ届けてまいります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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