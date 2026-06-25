Zoomlionのエンジニアが、第7回技術イノベーション会議で評価された中東向けショベルカーの研究開発の舞台裏を語る

長沙（中国）、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下「Zoomlion」）は、中東でよく見られる酷暑や粉塵の多い環境、および長時間のブレーカー作業に対応するため、21トン級クローラー式油圧ショベルを開発しました。Zoomlion Earthmoving Machinery Companyの中大型ショベルカー研究所の副所長であるWu Baoshuo氏が率いるチームによって開発されたこのショベルカーは、同社が主催した第7回科学技術イノベーション会議において「優秀フラッグシップ製品賞」を受賞しました。



Developed for high-temperature and dusty worksites, Zoomlion's 21-ton crawler hydraulic excavator operates at a quarry in the Middle East.



中東市場向けに設計されたこのショベルカーは、気温が50℃を超え、油圧ブレーカーによる作業が稼働時間の70%以上を占めることもある都市建設、公共事業、鉱山作業向けに製造されています。



Developed for high-temperature and dusty worksites, Zoomlion's 21-ton crawler hydraulic excavator operates at a quarry in the Middle East.



「中東の顧客が求めているのは、単なるもう1台のショベルカーではありません。働き続けることができるショベルカーが必要なのです」とWu氏は述べました。「作業環境は従来の土木作業とは大きく異なるため、現地の現場の実情に合わせて機械を開発する必要があります。」

Wu氏は、設計や試験から最適化、量産に至るまで、このプロジェクトを主導しました。チームにとって最大の課題の1つは、長時間のブレーカー運転中の熱管理でした。絶え間ないブレーカーの稼働と極端な温度条件が相まって、冷却システムに多大な負荷がかかりました。

チームは、放熱性を向上させるために気流の配置を再設計し、冷却コアを最適化しました。また、エンジニアたちは、繰り返される衝撃による応力を低減するために、主要な構造部材を補強し、溶接部を改良しました。防塵性能を向上させるために、吸気システムとキャブの気密性を強化しました。

チームは中東の顧客の現場で各改良点をテストし、センサーを使用してデータを収集するとともに、数千回に及ぶブレーカーの作動サイクルを完了して設計を洗練させました。

このプロジェクトには、製品開発、テスト、製造、技術サポート、および海外事業の各チームが結集し、Zoomlion本社にあるテストセンターが3か月にわたる高頻度ブレーカー耐久テストをサポートしました。

開発プロセスでは、繰り返しのテストと改良が必要でした。初期の冷却設計にさらなる調整が必要となった際、チームはデータを使用してシステムを調整し、前進させました。

「イノベーションには常に教訓が伴います」とWu氏は述べました。「会社のサポートのおかげで、私たちは困難なエンジニアリングの課題を解決し続ける自信を得ることができました。」

Wu氏とそのチームにとって、この賞は長年にわたる顧客重視のエンジニアリングが評価されたものです。「光栄なことですが、これでゴールというわけではありません」と同氏は述べました。「私たちは現場から学び続け、お客様が信頼できる機器を作り続けます。」

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com