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Nintendo Switchソフト『メダロット カードロボトルRB』発売開始のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、Nintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』（以下、２タイトル合わせて『本作』）を本日６月25日より販売を開始しましたのでお知らせします。
■ソフト概要
本作は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch向け完全新作カードゲームです。
パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築しました。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出します。
登場カードはなんと400枚以上。多彩なカードを収集し自分だけの最強デッキを構築する楽しさは本作の醍醐味です。歴代の人気メダロットだけでなくメダロッターたちもカードとして多数参戦。シリーズを歩んできた往年のファンにはたまらない豪華なラインナップとなっています。
プレイモードも充実しており、ひとりでじっくり遊べるモードに加え、オンライン対戦にも対応。離れた場所にいる友人や全国のライバルと、自慢のデッキで手に汗握るロボトルを繰り広げることができます。
発売前より、ゲームメディアを中心に多くの商品レビュー記事や開発者インタビュー記事を公開いただき、「カードゲームとして相当にクオリティの高い作品」「原作を知らない方でも十分楽しめる内容」「リーサル探しのおもしろさがメダロットの要素と自然と噛み合い、カードゲームファンも興奮できる対戦になっている」「メダロット的な駆け引きを極めて強く意識して設計されている」など、本作に対し高い評価をいただきました。
発売に先駆け、５月14日（木）より本作の基本的なルールを学べるチュートリアル「プラクティス」をプレイすることができる体験版を配信しました。お客様からは、「メダロットのシステムをうまくカードゲームに落とし込んでいて発売が楽しみ」「カードのパック開封演出がワクワクする」など、好意的なご意見や期待の声が多く寄せられています。
・体験版ダウンロードページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000104376
※体験版は『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』のみとなります。
※カブトVer.とクワガタVer.どちらのソフトをご購入いただいても、本編プレイ時に体験版の進行したところまで、データを引き継ぐことが可能です。
■限定版『Deluxe Edition』
『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』、『クワガタVer.』の通常版に加え、両バージョンと豪華アイテムがセットになった『Deluxe Edition』を同時発売します。本商品に同梱されている、リアルでも対戦が楽しめる紙製のカードゲーム「メダロット・カードゲームRB カブトバージョン/クワガタバージョン」につきましては、単品販売の予定はございませんので、今だけの機会にぜひお手にとってみてください。
＜収録内容＞
・Deluxe BOX
└豪華パッケージ
・メダロット カードロボトルRB（カブトVer./クワガタVer.）
└本体ソフトのカブト/クワガタ両バージョンを収録
・メダロット カードロボトルRB コンプリートカードブック
└全カードを網羅した80ページのカード図鑑
・メダロット・カードゲームRB
カブトバージョン/クワガタバージョン
└対戦して遊べる２人用カードゲーム（※専用紙製プレイマット＆マーカー付属）
・メダロット カードロボトル サウンドコレクション
└30曲＋遠藤正明さん歌唱のボーナストラック１曲が入ったオリジナルCD
※画像はイメージです。
※数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※店頭在庫の有無につきましては、各店舗にてご確認ください。
■発売記念キャンペーン開催
本作の発売を記念し、メダロット社公式Xアカウントにて抽選で10名様にプレゼントがあたるキャンペーンを開催中です。詳細はXにてご確認ください。
・メダロット社公式Xアカウント：https://x.com/medarotsha
・開催期間：2026年6月25日〜7月6日
■メダロットとは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するというゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。また、スマートフォン向けゲームアプリ「メダロットS」、「メダロットサバイバー」も好評配信中です。
＜商品概要＞
商品名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が
必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
メダロット カードロボトルRB公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
メダロット社公式Xアカウント
https://x.com/medarotsha
■ソフト概要
本作は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch向け完全新作カードゲームです。
登場カードはなんと400枚以上。多彩なカードを収集し自分だけの最強デッキを構築する楽しさは本作の醍醐味です。歴代の人気メダロットだけでなくメダロッターたちもカードとして多数参戦。シリーズを歩んできた往年のファンにはたまらない豪華なラインナップとなっています。
プレイモードも充実しており、ひとりでじっくり遊べるモードに加え、オンライン対戦にも対応。離れた場所にいる友人や全国のライバルと、自慢のデッキで手に汗握るロボトルを繰り広げることができます。
発売前より、ゲームメディアを中心に多くの商品レビュー記事や開発者インタビュー記事を公開いただき、「カードゲームとして相当にクオリティの高い作品」「原作を知らない方でも十分楽しめる内容」「リーサル探しのおもしろさがメダロットの要素と自然と噛み合い、カードゲームファンも興奮できる対戦になっている」「メダロット的な駆け引きを極めて強く意識して設計されている」など、本作に対し高い評価をいただきました。
発売に先駆け、５月14日（木）より本作の基本的なルールを学べるチュートリアル「プラクティス」をプレイすることができる体験版を配信しました。お客様からは、「メダロットのシステムをうまくカードゲームに落とし込んでいて発売が楽しみ」「カードのパック開封演出がワクワクする」など、好意的なご意見や期待の声が多く寄せられています。
・体験版ダウンロードページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000104376
※体験版は『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』のみとなります。
※カブトVer.とクワガタVer.どちらのソフトをご購入いただいても、本編プレイ時に体験版の進行したところまで、データを引き継ぐことが可能です。
■限定版『Deluxe Edition』
『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』、『クワガタVer.』の通常版に加え、両バージョンと豪華アイテムがセットになった『Deluxe Edition』を同時発売します。本商品に同梱されている、リアルでも対戦が楽しめる紙製のカードゲーム「メダロット・カードゲームRB カブトバージョン/クワガタバージョン」につきましては、単品販売の予定はございませんので、今だけの機会にぜひお手にとってみてください。
＜収録内容＞
・Deluxe BOX
└豪華パッケージ
・メダロット カードロボトルRB（カブトVer./クワガタVer.）
└本体ソフトのカブト/クワガタ両バージョンを収録
・メダロット カードロボトルRB コンプリートカードブック
└全カードを網羅した80ページのカード図鑑
・メダロット・カードゲームRB
カブトバージョン/クワガタバージョン
└対戦して遊べる２人用カードゲーム（※専用紙製プレイマット＆マーカー付属）
・メダロット カードロボトル サウンドコレクション
└30曲＋遠藤正明さん歌唱のボーナストラック１曲が入ったオリジナルCD
※画像はイメージです。
※数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※店頭在庫の有無につきましては、各店舗にてご確認ください。
■発売記念キャンペーン開催
本作の発売を記念し、メダロット社公式Xアカウントにて抽選で10名様にプレゼントがあたるキャンペーンを開催中です。詳細はXにてご確認ください。
・メダロット社公式Xアカウント：https://x.com/medarotsha
・開催期間：2026年6月25日〜7月6日
■メダロットとは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するというゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。また、スマートフォン向けゲームアプリ「メダロットS」、「メダロットサバイバー」も好評配信中です。
＜商品概要＞
商品名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が
必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
メダロット カードロボトルRB公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
メダロット社公式Xアカウント
https://x.com/medarotsha