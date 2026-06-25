2026年6月25日

プロジェクトブレイン株式会社

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道の駅むつざわと教育事業者StudyBaseが

地域活性化に関する包括連携協定を締結 ～子育て支援・交流促進を通じ、睦沢町等の活性化を目指す～

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プロジェクトブレイン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂口裕志）がPFI事業者として運営に参画している「むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅むつざわつどいの郷」（千葉県長生郡睦沢町、千葉県道150号大多喜一宮線沿い、以下「道の駅むつざわ」）は、睦沢町を中心に活動する教育事業者である一般社団法人Study Base（以下「Study Base」）と地域活性化に関する包括連携協定を締結しました。

本協定は、両者がそれぞれの資源・知見・特性を活かし、睦沢町、及び周辺地域における子育て支援、移住・定住促進、地域教育、交流促進、地域産業の振興、関係人口の創出・拡大等、地域活性化に関わる幅広い分野において連携・協力することにより、睦沢町等の持続的な発展に寄与することを目的としています。

道の駅むつざわ 教育事業者StudyBase





■協定締結の背景

日本全国において少子高齢化・人口減少が進むなか、道の駅は「道路利用者の休憩の場」だけでなく、地域の生活を支え、産業・農業振興、交流人口・関係人口創出、地域の魅力発信・観光の加速、災害時の拠点といった多様な役割を担う地方創生の拠点として期待されています。

道の駅むつざわでは、「多くの⼈が訪れたい、住んでみたい、働いてみたい、そして暮らし続けていきたいと思えるまち」の実現を⽬指し、睦沢町の移住・定住促進、地域活性化に向けた取り組みを行ってきました。

また、Study Baseは、睦沢町や茂原エリアを中心に、学習塾やフリースクールの運営、体験型の教育プログラムの企画・運営などを通じて、地域に根ざした教育活動を展開しています。

両者はこれまで、「つどいの寺子屋」や「こども探究キャンプ」など、道の駅むつざわを拠点とした教育・交流の取り組みを継続的に実施してきました。

こども探求キャンプの様子



こうした実績を踏まえ、今後はより連携を深化させ、子育て支援や交流促進を通じた睦沢町等の地域活性化に寄与していくため、本包括連携協定を締結することとしました。

■包括連携協定の主な内容

本協定に基づき、道の駅むつざわとStudy Baseは、主に以下の分野において連携・協力していきます。

睦沢町等の子育て世帯支援および地域コミュニティの形成に関すること

道の駅むつざわ、及び周辺施設を活用した地域連携型の取り組みに関すること

睦沢町等の事業者や行政等との協働による地域活性化に資すること

その他、協定の目的を達成するために必要な事項に関すること

今後、協定に基づき、両者の強みを生かした取り組みを段階的に展開していきます。

■地域事業者・企業との連携による子育て支援・交流促進

道の駅むつざわ、及びStudy Baseは、睦沢町や千葉県を中心とした地域事業者・企業との連携を通じて、地域教育・キャリア教育の充実と、地域との交流機会の創出に取り組んでいきます。

具体的には、子どもたちを対象に社会の仕組みや仕事、暮らしとの関わり方等をテーマとしたプログラム提供を通じて、子どもたちが地域や社会をより身近に捉え、自己理解や社会理解を深めていくことを目指します。

また、これら取り組みの発信とともに、地域資源や地域の魅力、地元企業の取り組みを発信・PRすることで、地域との関わりを深め、地域への愛着醸成や地元人材の育成につなげ、地域全体の活性化を図っていきます。

■今後の展望

多様な主体と連携し、子育て支援や交流促進を進めることで、地域の活力を高めながら、睦沢町等の持続的な発展を目指していきます。



《 道の駅むつざわの詳細 》

道の駅むつざわの詳細につきましては、道の駅公式ホームページや道の駅公式Instagramアカウントをご覧ください。

道の駅むつざわHP：https://mutsuzawa-swt.jp/info/tankyu-camp2025

道の駅むつざわInstagramアカウント：https://www.instagram.com/mutsuzawa.swt/



《 Study Base の詳細 》

Study Baseの取り組みや活動内容の詳細につきましては、公式ホームページや公式Instagramアカウントをご覧ください。

Study Base HP：https://studybase2023.com/

Study Base Instagramアカウント：https://www.instagram.com/studybase_mobara/