株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発ヘッドウェアブランド「MASCOMPANY（マスカンパニー）」の新作キャップ5種を、2026年7月1日(水)より博多阪急「CAViAR PRODUCTS POP-UP SHOP」、CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）および全国の取扱店にて発売いたします。

どこかで見たことがあるような。でも、どこにもないような。

「MASCOMPANY」から、古着のような新品のキャップが登場します。まるで、古着屋で”偶然見つけた“お気に入りのように。新品なのに、ずっと前から持っていたような感覚。そんな空気感のあるキャップを「MASCOMPANY」らしいユーモアで仕上げました。

Cap Classic

ヴィンテージウォッシュを施したデニム生地に、ポップな刺繍を組み合わせた「Cap Classic」。 低めのクラウンにストレートブリムを合わせ、カジュアルながらもクールな印象のキャップです。

Cotton100% 8,800円 (税込)

Sophia Crown cap

ブランドの世界観に登場する母親の名前から着想を得た「Sophia Crown cap」。クラシックなアメリカンカルチャーや、誰もが知るラグジュアリーウォッチを彷彿させるデザインとカラーです。

Cotton100% 8,800円 (税込)

【発売日】

発売日：2026年7月1日(水)

【発売情報】

CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP博多阪急8F ※2026年7月1日(水)から7月14日(火)までの期間限定ショップ ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） ・ZOZOTOWN ・全国のセレクトショップほか（https://www.caviar-products.jp/)

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201