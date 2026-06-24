株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、めっき会社・表面処理会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「メッキM&A総合センター」を開設しました。

対象は、電気めっき、無電解めっき、硬質クロム、亜鉛めっき、ニッケルめっき、アルマイト、黒染め、化成処理、研磨・洗浄、電子部品、自動車部品、医療・精密部品など、めっき・表面処理関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

メッキM&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://plating-ma-center.jp/

■開設の背景

めっき・表面処理業界では、経営者の高齢化、後継者不在、熟練技能者の採用難、設備更新、薬品・排水処理、品質認証や顧客監査への対応、主要顧客や加工条件の秘匿など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

めっき会社の価値は、決算書だけでは判断できません。工程設計、設備構成、品質保証、薬品管理、排水処理、顧客監査実績、技能者体制、長年の取引関係まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

メッキM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・主要顧客・図面情報を伏せた初期相談から、めっき・表面処理業界の工程、設備、品質、環境対応の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

メッキM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■めっき会社のM&Aで整理すべき論点

めっき会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「工程、設備、薬品・排水、品質保証、主要顧客、技能者、地域取引をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・ラック、バレル、自動ライン、前処理、乾燥、ベーキング、治具管理などの工程と設備

・電気めっき、無電解ニッケル、硬質クロム、亜鉛めっき、ニッケルめっき、アルマイト、黒染め、化成処理などの対応領域

・膜厚、密着性、外観基準、不良対応、トレーサビリティ、検査成績書、品質認証、顧客監査実績

・薬品管理、排水処理、産業廃棄物、土壌・地下水、環境法令対応、設備更新リスク

・工程別売上、主要顧客構成、顧客集中、単価表、図面情報、加工条件、見積基準

・技能者、工場長、品質責任者、薬品管理担当、外注先、協力工場、地域金融機関との関係性

・設備台帳、保全履歴、リース・担保、工場不動産、近隣対応、電力・水道・排水設備

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、主要顧客名や図面情報の段階的な開示方法

■サービス概要

名称：メッキM&A総合センター

URL：https://plating-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：電気めっき、無電解めっき、硬質クロム、亜鉛めっき、ニッケルめっき、アルマイト、黒染め、化成処理、研磨・洗浄、電子部品、自動車部品、医療・精密部品などのめっき・表面処理会社

特徴：めっき・表面処理業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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