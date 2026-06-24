Automotive SoC (System on Chip)（自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月23に「Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）の概要
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する当社の調査レポートによると、Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）規模は 2035 年に約 722億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）規模は約 234億米ドルとなっています。Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Automotive SoC (System on Chip) Market （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）の拡大は、EV（電気自動車）の普及に伴い、1台の車両に搭載される半導体の数が増加していることに起因しています。国際エネルギー機関（IEA）の報告書『Global EV Outlook 2026』によれば、世界の電気自動車販売台数は20%増加して20百万台を超え、新車販売全体の4分の1を電気自動車が占めるに至りました。さらにIEAは、2026年には世界の電気自動車販売台数が23百万台に達し、世界全体の自動車販売台数に占める割合が28%になると予測しています。
電気自動車は、内燃機関車に比べてはるかに高度な演算能力や電力管理機能を必要とします。実際、従来の自動車に搭載される半導体チップが約800個であるのに対し、電気自動車には2,000個以上のチップが搭載されることもあります。このように車両1台あたりの半導体搭載数が増加していることは、ADAS（先進運転支援システム）、パワートレイン、バッテリー管理、インフォテインメントといった各領域におけるAutomotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）の需要を直接的に押し上げています。
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-soc-system-on-chip-market/590642484
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する市場調査によると、コネクテッドカーの世界的普及がインフォテインメント向けSoCの需要構造を大きく変化させており、これが市場シェア拡大の主要因となっています。SDKI Analyticsの予測では、コネクテッドカーの保有台数は、2025年の875百万台―2035年には20億台へと、わずか10年間で2倍以上に増加すると見込まれています。これは驚異的な伸びであり、単なるエンターテインメント機能にとどまらない高度な処理能力を備えたインフォテインメント向けSoCへの需要を大きく押し上げています。
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）の概要
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する当社の調査レポートによると、Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）規模は 2035 年に約 722億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）規模は約 234億米ドルとなっています。Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Automotive SoC (System on Chip) Market （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）の拡大は、EV（電気自動車）の普及に伴い、1台の車両に搭載される半導体の数が増加していることに起因しています。国際エネルギー機関（IEA）の報告書『Global EV Outlook 2026』によれば、世界の電気自動車販売台数は20%増加して20百万台を超え、新車販売全体の4分の1を電気自動車が占めるに至りました。さらにIEAは、2026年には世界の電気自動車販売台数が23百万台に達し、世界全体の自動車販売台数に占める割合が28%になると予測しています。
電気自動車は、内燃機関車に比べてはるかに高度な演算能力や電力管理機能を必要とします。実際、従来の自動車に搭載される半導体チップが約800個であるのに対し、電気自動車には2,000個以上のチップが搭載されることもあります。このように車両1台あたりの半導体搭載数が増加していることは、ADAS（先進運転支援システム）、パワートレイン、バッテリー管理、インフォテインメントといった各領域におけるAutomotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）の需要を直接的に押し上げています。
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-soc-system-on-chip-market/590642484
Automotive SoC (System on Chip) （自動車用SoC（システム・オン・チップ）市場）に関する市場調査によると、コネクテッドカーの世界的普及がインフォテインメント向けSoCの需要構造を大きく変化させており、これが市場シェア拡大の主要因となっています。SDKI Analyticsの予測では、コネクテッドカーの保有台数は、2025年の875百万台―2035年には20億台へと、わずか10年間で2倍以上に増加すると見込まれています。これは驚異的な伸びであり、単なるエンターテインメント機能にとどまらない高度な処理能力を備えたインフォテインメント向けSoCへの需要を大きく押し上げています。