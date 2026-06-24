化粧品・医薬部外品物流と バイヤーズコンソリデーションの実例を紹介 -２つの物流ソリューションを動画で分かりやすく解説-
ＳＢＳネクサード株式会社（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）は６月４日、当社ウェブサイト内「動画一覧」に「化粧品・医薬部外品物流ソリューション」及び「バイヤーズコンソリデーション」の紹介動画を新たに掲載いたしましたので、お知らせいたします。
「化粧品・医薬部外品物流ソリューション」の動画では、化粧品・医薬部外品製造業許可（包装・表示・保管）を保有する当社が、輸入品の受け入れから国内配送まで一気通貫で対応できることを詳しく解説。そして「バイヤーズコンソリデーション」の動画では、複数サプライヤーの貨物を集約輸送することで、物流コストの最適化とオペレーションの効率化を実現していることを分かりやすく紹介しています。
当社は、調達から生産、販売、回収、国際物流までワンストップで提供する総合物流企業として、物流のプロフェッショナルメンバーが、多様なサービスでお客様のビジネスをサポートいたします。
動画、及び関連サービスの詳細は以下ＵＲＬよりぜひご覧ください。
・動画一覧ページ
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/company/movie/
・関連ページ
化粧品・医薬部外品物流ソリューション
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/3pl/cosme/
物流事例：バイヤーズコンソリによる輸送コスト削減
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/solution/case_103/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353516/images/bodyimage1】
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
営業開発本部
TEL：050-1741-3129／e-mail： SGID00000050@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
「化粧品・医薬部外品物流ソリューション」の動画では、化粧品・医薬部外品製造業許可（包装・表示・保管）を保有する当社が、輸入品の受け入れから国内配送まで一気通貫で対応できることを詳しく解説。そして「バイヤーズコンソリデーション」の動画では、複数サプライヤーの貨物を集約輸送することで、物流コストの最適化とオペレーションの効率化を実現していることを分かりやすく紹介しています。
当社は、調達から生産、販売、回収、国際物流までワンストップで提供する総合物流企業として、物流のプロフェッショナルメンバーが、多様なサービスでお客様のビジネスをサポートいたします。
動画、及び関連サービスの詳細は以下ＵＲＬよりぜひご覧ください。
・動画一覧ページ
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/company/movie/
・関連ページ
化粧品・医薬部外品物流ソリューション
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/3pl/cosme/
物流事例：バイヤーズコンソリによる輸送コスト削減
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/solution/case_103/
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
営業開発本部
TEL：050-1741-3129／e-mail： SGID00000050@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
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