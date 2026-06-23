深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月23に「Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。深紫外線（DUV）リソグラフィ装置Hに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）の概要
Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）に関する当社の調査レポートによると、Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）規模は 2035 年に約 202 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）規模は約 98 億米ドルとなっています。深紫外線（DUV）リソグラフィ装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）の拡大は、世界的な半導体市場の力強い成長によるものです。半導体市場の拡大は、チップ製造の主力技術であるDUV装置への需要を直接的に押し上げています。米国半導体工業会（SIA）のデータによれば、2025年の世界半導体売上高は25.6%という驚異的な伸びを記録し、7,917億米ドルに達しました。これは、DUV技術の活用を支えるチップへの底堅い需要を示しています。リソグラフィ装置の世界的リーダーであるASMLは、2025年のシステム売上高が前年比12.4%増加したと報告しており、その売上構成比はDUV技術が49%、EUV技術が48%を占めました。
DUVとEUVの売上高がほぼ同等であるという事実は、半導体製造の経済性においてDUVが依然として中心的な役割を担っていることを浮き彫りにしています。ASMLの売上高に占めるEUVの割合は2024年の38%から2025年には48%へと拡大しましたが、世界で製造されるチップの圧倒的多数を担うDUVも同様に極めて重要な位置を占め続けています。ASMLは2025年末時点で388億ユーロの受注残を抱え、将来の業績見通しが極めて強固なものとなっています。こうした継続的な受注パイプラインは、世界中のファウンドリやIDM（垂直統合型デバイスメーカー）に装置を供給するDUV装置メーカーにとって直接的な追い風となっています。
深紫外線（DUV）リソグラフィ装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/deep-ultraviolet-duv-lithography-equipment-market/590642481
深紫外線（DUV）リソグラフィ装置に関する市場調査によると、AIインフラ、電気自動車（EV）、IoTエコシステムの融合が産業全体でかつてない半導体需要を創出しており、これに伴い同市場のシェアが拡大すると予測されています。
SDKI Analyticsの試算では、AI、自動車、産業分野における技術革新が牽引役となり、半導体市場の規模は1兆米ドルに達すると見込まれています。DUV装置の需要には2つの主要な要因が影響しています。第一に、AIやIoTエコシステムの拡大に伴う演算処理の高度化により、ハイエンドプロセッサ（EUV向け）だけでなく、センサー、コントローラー、メモリ、アナログ部品といった周辺チップ（DUV向け）の需要も高まっていることです。第二に、EVやクラウドインフラといった急成長分野が設備投資（CAPEX）の周期的な急増を招き、市場拡大期におけるDUV装置の調達が増加することです。
Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）の概要
Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）に関する当社の調査レポートによると、Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）規模は 2035 年に約 202 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）規模は約 98 億米ドルとなっています。深紫外線（DUV）リソグラフィ装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Deep Ultraviolet (DUV) Lithography Equipment Market（深紫外線（DUV）リソグラフィ装置市場）の拡大は、世界的な半導体市場の力強い成長によるものです。半導体市場の拡大は、チップ製造の主力技術であるDUV装置への需要を直接的に押し上げています。米国半導体工業会（SIA）のデータによれば、2025年の世界半導体売上高は25.6%という驚異的な伸びを記録し、7,917億米ドルに達しました。これは、DUV技術の活用を支えるチップへの底堅い需要を示しています。リソグラフィ装置の世界的リーダーであるASMLは、2025年のシステム売上高が前年比12.4%増加したと報告しており、その売上構成比はDUV技術が49%、EUV技術が48%を占めました。
DUVとEUVの売上高がほぼ同等であるという事実は、半導体製造の経済性においてDUVが依然として中心的な役割を担っていることを浮き彫りにしています。ASMLの売上高に占めるEUVの割合は2024年の38%から2025年には48%へと拡大しましたが、世界で製造されるチップの圧倒的多数を担うDUVも同様に極めて重要な位置を占め続けています。ASMLは2025年末時点で388億ユーロの受注残を抱え、将来の業績見通しが極めて強固なものとなっています。こうした継続的な受注パイプラインは、世界中のファウンドリやIDM（垂直統合型デバイスメーカー）に装置を供給するDUV装置メーカーにとって直接的な追い風となっています。
深紫外線（DUV）リソグラフィ装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/deep-ultraviolet-duv-lithography-equipment-market/590642481
深紫外線（DUV）リソグラフィ装置に関する市場調査によると、AIインフラ、電気自動車（EV）、IoTエコシステムの融合が産業全体でかつてない半導体需要を創出しており、これに伴い同市場のシェアが拡大すると予測されています。
SDKI Analyticsの試算では、AI、自動車、産業分野における技術革新が牽引役となり、半導体市場の規模は1兆米ドルに達すると見込まれています。DUV装置の需要には2つの主要な要因が影響しています。第一に、AIやIoTエコシステムの拡大に伴う演算処理の高度化により、ハイエンドプロセッサ（EUV向け）だけでなく、センサー、コントローラー、メモリ、アナログ部品といった周辺チップ（DUV向け）の需要も高まっていることです。第二に、EVやクラウドインフラといった急成長分野が設備投資（CAPEX）の周期的な急増を招き、市場拡大期におけるDUV装置の調達が増加することです。