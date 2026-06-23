城南コベッツにて、「夏期特別キャンペーン」を6月1日より受付開始！中1・中2・高1・高2対象の「5教科学べる夏期講習」や、高3対象の「夏期推薦入試対策パック割引」で、受験の天王山を応援します。
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市・代表取締役社長CEO：千島克哉）が運営する個別指導塾「城南コベッツ」は、2026年6月1日（月）より、志望校合格や成績向上を目指す生徒を対象とした「夏期特別キャンペーン」の受付を開始します。
大学入試の多様化や、一部大学で実施されている「基礎学力型入試」など、新しい入試方式の登場により、昨今の受験環境は大きく変化しています。城南コベッツでは、学習効果を左右する重要な期間である「夏休み」を目前に控え、生徒の「本気で頑張る夏」を強力にバックアップする各種キャンペーンをご用意しました。
当社が実施したアンケート（自社調査／2025年4～8月に実施した保護者・生徒対象の定例アンケート全5回の累計）では指導満足度98.3％（※当社調べ）という評価をいただきました。こうした個別指導ノウハウをもとに 、生徒一人ひとりの「やる気」を結果につなげていきます。
■ キャンペーン概要
1. 【中1・中2・高1・高2生対象】5教科学べる夏期講習「5教科スタートコース」
● 価格：9,900円（税込） ※入学金無料、その他諸経費等別途
● 受付期間：2026年6月1日（月）～ 7月31日（金）
● 内容：1週間あたり2日まで、対象期間中に何回でも授業を受講できる「通い放題」プランです（※「通い放題」の適用条件や1日あたりの最大コマ数などの詳細は、対象教室へお問い合わせください）。中学生は「5教科（英語・数学・国語・理科・社会）」の対策、高校生は「英語」もしくは「数学」の対策が可能です。さらに、週1回の「戦略的面談」を行い、夏休みの学習計画と学習状況を確認しながら、学習効果の最大化を図ります。
2. 【高3生対象】夏期推薦入試対策パック 割引キャンペーン
● 価格：71,500円（税込） ［通常価格 77,000円（税込）から5,500円引き］
● 受付期間：2026年6月1日（月）～ 7月18日（土）
● 割引条件：「推薦ラボ」（※高校生向け推薦入試対策講座）と、同一期間内にお申込みいただいた場合に適用されます。
● 内容：多様化する総合型選抜・学校推薦型選抜（旧AO入試・推薦入試）に対応した、高校3年生向け特別パックです。
■ お申込み・お問い合わせ方法
詳細のお申込みやお問い合わせ、無料体験のご相談は、お近くの城南コベッツ各対象教室までお気軽にご連絡ください。
● 対象教室：東京都（大森・荻窪・学芸大学駅前・蒲田駅前・吉祥寺駅前・国分寺・自由が丘・新小岩・成城学園前・立川駅前・田無・ときわ台・成増・船堀・町田駅前・武蔵小山）、神奈川県（上大岡・京急川崎駅前・新百合ヶ丘・たまプラーザ・綱島・鶴見・戸塚・登戸・秦野・日吉・藤沢駅前・溝の口・武蔵新城・横浜高島町駅前・和田町）、埼玉県（東川口・武蔵浦和）の、城南コベッツの対象教室。
● 受付時間：月曜日～土曜日（日曜休み） 15:30～20:00
● 城南コベッツホームページ：https://www.covez.jp/
● 教室一覧・検索専用ページ：https://www.covez.jp/school
※一部の教室において、イベントやキャンペーン内容が異なる場合がございます。詳細は各対象教室までお問い合わせください。
【「合格戦略のある個別指導：城南コベッツ」とは】
株式会社城南進学研究社が運営する城南コベッツは、創業から60年以上の指導実績に基づく指導メソッドと、公立中学生を対象とした「定期テスト1科目+25点保証（※）」を備えた個別指導塾です。
講師1人に生徒2人までの「1対2」の個別指導と、学習計画・学習習慣・目標設定などを体系的に支える「合格戦略5バリュー」により、成績向上や苦手克服、定期テスト対策にとどまらず、志望校合格に向けた学力の定着を目指します。
※当社規定の条件（対象学年・教科・入学時の成績など）があります。詳細は城南コベッツ公式サイトをご確認ください。
ホームページ：https://www.covez.jp/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を展開し、「城南進研グループ」を形成しています。また、全国の子どもに「学び」を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
大学入試の多様化や、一部大学で実施されている「基礎学力型入試」など、新しい入試方式の登場により、昨今の受験環境は大きく変化しています。城南コベッツでは、学習効果を左右する重要な期間である「夏休み」を目前に控え、生徒の「本気で頑張る夏」を強力にバックアップする各種キャンペーンをご用意しました。
当社が実施したアンケート（自社調査／2025年4～8月に実施した保護者・生徒対象の定例アンケート全5回の累計）では指導満足度98.3％（※当社調べ）という評価をいただきました。こうした個別指導ノウハウをもとに 、生徒一人ひとりの「やる気」を結果につなげていきます。
■ キャンペーン概要
1. 【中1・中2・高1・高2生対象】5教科学べる夏期講習「5教科スタートコース」
● 価格：9,900円（税込） ※入学金無料、その他諸経費等別途
● 受付期間：2026年6月1日（月）～ 7月31日（金）
● 内容：1週間あたり2日まで、対象期間中に何回でも授業を受講できる「通い放題」プランです（※「通い放題」の適用条件や1日あたりの最大コマ数などの詳細は、対象教室へお問い合わせください）。中学生は「5教科（英語・数学・国語・理科・社会）」の対策、高校生は「英語」もしくは「数学」の対策が可能です。さらに、週1回の「戦略的面談」を行い、夏休みの学習計画と学習状況を確認しながら、学習効果の最大化を図ります。
2. 【高3生対象】夏期推薦入試対策パック 割引キャンペーン
● 価格：71,500円（税込） ［通常価格 77,000円（税込）から5,500円引き］
● 受付期間：2026年6月1日（月）～ 7月18日（土）
● 割引条件：「推薦ラボ」（※高校生向け推薦入試対策講座）と、同一期間内にお申込みいただいた場合に適用されます。
● 内容：多様化する総合型選抜・学校推薦型選抜（旧AO入試・推薦入試）に対応した、高校3年生向け特別パックです。
■ お申込み・お問い合わせ方法
詳細のお申込みやお問い合わせ、無料体験のご相談は、お近くの城南コベッツ各対象教室までお気軽にご連絡ください。
● 対象教室：東京都（大森・荻窪・学芸大学駅前・蒲田駅前・吉祥寺駅前・国分寺・自由が丘・新小岩・成城学園前・立川駅前・田無・ときわ台・成増・船堀・町田駅前・武蔵小山）、神奈川県（上大岡・京急川崎駅前・新百合ヶ丘・たまプラーザ・綱島・鶴見・戸塚・登戸・秦野・日吉・藤沢駅前・溝の口・武蔵新城・横浜高島町駅前・和田町）、埼玉県（東川口・武蔵浦和）の、城南コベッツの対象教室。
● 受付時間：月曜日～土曜日（日曜休み） 15:30～20:00
● 城南コベッツホームページ：https://www.covez.jp/
● 教室一覧・検索専用ページ：https://www.covez.jp/school
※一部の教室において、イベントやキャンペーン内容が異なる場合がございます。詳細は各対象教室までお問い合わせください。
【「合格戦略のある個別指導：城南コベッツ」とは】
株式会社城南進学研究社が運営する城南コベッツは、創業から60年以上の指導実績に基づく指導メソッドと、公立中学生を対象とした「定期テスト1科目+25点保証（※）」を備えた個別指導塾です。
講師1人に生徒2人までの「1対2」の個別指導と、学習計画・学習習慣・目標設定などを体系的に支える「合格戦略5バリュー」により、成績向上や苦手克服、定期テスト対策にとどまらず、志望校合格に向けた学力の定着を目指します。
※当社規定の条件（対象学年・教科・入学時の成績など）があります。詳細は城南コベッツ公式サイトをご確認ください。
ホームページ：https://www.covez.jp/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を展開し、「城南進研グループ」を形成しています。また、全国の子どもに「学び」を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
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