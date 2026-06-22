CGTN：中国とミャンマー、あらゆる分野で実務的な協力を深化させることで合意

北京、2026年6月20日 /PRNewswire/ -- 二国間関係における新たな節目として、ミャンマー のMin Aung Hlaing大統領は、6月15日から19日にかけて初の中国公式訪問を完了し、両隣国間の多分野にわたる実務的な協力の新たな章を切り開きました。

ミャンマー大統領は、北京にあるChina Railway Construction Corporation Limitedを訪問し、中国の首都から上海まで高速鉄道車両「復興号」で移動することで、中国の発展の成果を直接体験するとともに、中国との実務的なインフラ協力をさらに拡大したいというミャンマーの強い意向を表明しました。

実り多い訪問を通じて、両国は一連の協力協定に署名し、古くから続く「pauk-phaw（ビルマ語で兄弟・親族）」の友好関係をさらに強固なものとしました。

火曜日にMin Aung Hlaing氏との会談で、中国のXi Jinping国家主席は、中国はミャンマーと開発の経験を共有し、政治的友好と相互信頼、ウィンウィンの発展、安全保障面での連携、そして人的交流を基盤とする「中緬運命共同体」を共に築く用意があると述べました。

長年にわたり、中国はミャンマーにとって最大の貿易相手国であり、最大の輸入元であり、そして最も重要な投資の源泉となっています。2025年の二国間貿易額は194億ドルに達し、前年比19.1％増となりました。

構造的な相互補完性が際立つ貿易構造のもと、中国はミャンマーへ電気機械設備や自動車を輸出する一方で、ミャンマーから高品質な農産物や鉱物資源を輸入しており、互恵的で安定した産業・貿易の循環を形成しています。

「一帯一路」協力の重要なランドマークとして、中国・ミャンマー経済回廊は急速な発展段階に突入しています。「ニュー・ヤンゴン・シティ」、「チャウピュ経済特別区」、そして「 China-Myanmar Railway」といった一連の旗艦プロジェクトが徐々に具体化しており、回廊建設のための強固な枠組みを形成しています。

こうした大規模な交通インフラ整備事業は、ミャンマーの産業高度化を効果的に推進し、地域住民の生活向上に寄与するとともに、国境を越えた経済統合に強力な推進力をもたらしました。

火曜日の会談で、Xi氏は、中国・ミャンマー経済回廊が「一帯一路」協力の旗艦プロジェクトであることを改めて強調しました。

双方は、安全と治安の確保を前提として、主要プロジェクトの建設を着実に進めるとともに、ミャンマーの経済成長と国民生活の向上を支援すべきであると、Xi氏は述べています。

Xi氏はさらに、中国は今後も「小規模で素晴らしい（small and beautiful）」支援プログラムをさらに実施し、両国間の互恵協力の物語を共に発信していく用意があると付け加えました。

中国とミャンマーは火曜日、両国の人々にさらなる恩恵をもたらすため、両国間の「運命共同体」の構築を加速させることについて、長文の共同声明を発表しました。

両国関係の深さと広さを示すものとして、双方は、交通、科学技術、知的財産権、人材育成、公衆衛生、メディアなどの分野にわたる数多くの協力文書に署名しています。

また、今回の訪問では、国境を越えた犯罪活動に対抗するための二国間および多国間の法執行協力も強調され、中国とミャンマーは、通信分野におけるサイバー詐欺対策のための国際同盟の設立への支持を表明しました。

ここ数ヶ月、中国とミャンマーは法執行機関間の連携を通じて、ミャンマー北部における通信詐欺の犯罪組織を取り締まり、国境沿いの平和と安定、ならびに両国国民の生命と財産の安全を効果的に守ってきました。

会談の中で、Xi氏は、双方がオンライン賭博、通信詐欺、麻薬密売などの犯罪行為に対する取り締まりを継続し、両国民の利益と安全を全面的に守っていく必要があると述べました。

一方、 Min Aung Hlaing氏は、ミャンマーは中国と緊密に連携し、オンラインギャンブルや通信詐欺に断固として対処するとともに、国境地域 の安全と安定を守る用意があると述べました。

Yunnan Province Association for Southeast Asian StudiesのQu Jianwen会長は、ミャンマー大統領の中国訪問が、両国間の協力関係が強固であり、その勢いがますます高まっていることを如実に示していると記しています。

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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