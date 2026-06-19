株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、全国のGiGOグループのお店において、2026年7月3日(金)より、シリーズ5作目となる映画『トイ・ストーリー５』の公開を記念した、「映画『トイ・ストーリー５』公開記念 GiGOキャンペーン」を開催いたします。 本作より新たに登場する個性豊かなおもちゃたちの限定景品やマストバイキャンペーンをご紹介いたします。

開催概要

■開催期間：2026年7月3日(金)より開催 ■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■開催内容： ・GiGOグループのお店限定景品の展開 ・マストバイキャンペーン ・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。 ■2026年7月3日(金)より順次登場予定

▲ミニリュック型ポーチ(全6種)

▲リール付フェイスパスケース(全8種)

▲プラチナムザッカハンディファン(全2種) ※カバーは取り外し可能です。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ※画像はイメージです。実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合がございます。 ※記載内容および登場時期は予告なく変更・中止になる場合がございます。

マストバイキャンペーン

■開催期間：2026年7月3日(金)～ノベルティがなくなり次第終了 ■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■キャンペーン内容： 対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルマグネット」をランダムで1つ進呈いたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。 期間中、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「オリジナルマグネット(全10種)」をプレゼントいたします。 ■応募期間：2026年6月19日(金)～7月5日(日) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO 応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『トイ・ストーリー５』とは

1995年におもちゃの世界を描いた映画『トイ・ストーリー』が公開されて以降、世界中で親しまれている『トイ・ストーリー』シリーズ。 その最新作となる『トイ・ストーリー５』が遂に公開。お馴染みの仲間はもちろん、新たなおもちゃも登場する本作で、ウッディやバズたちは一体どのような物語を迎えるのか。 『トイ・ストーリー５』は2026年7月3日(金)より全国の映画館で公開予定。 ■映画『トイ・ストーリー５』公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/toy5

著作権表記

©Disney/Pixar ©GENDA GiGO Entertainment

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