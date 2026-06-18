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建設・エンジニアリング領域を次の成長事業へ新会社「USENネクスト・エンジニアリング」発足
〜年間約40万件の施工対応力を基盤に、設計から運用まで事業領域を拡大〜
株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）は、9月1日付でグループ会社の株式会社USENテクノサービス（以下、USENテクノサービス）を存続会社、株式会社USEN FIELDING（以下、USEN FIELDING）を消滅会社とする吸収合併を実施し、新会社「株式会社USENネクスト・エンジニアリング（以下、USENネクスト・エンジニアリング）」を発足することをお知らせします。
USEN＆U-NEXT GROUPは、施工・施工管理・保守で培ってきた現場力を基盤に、次の成長へ向けた事業基盤の強化を進めます。新会社は、「現場インフラプラットフォーム」構想のもと、設計から運用まで対応領域を広げ、現場を長期的に支える事業基盤の構築を目指します。
■統合の背景と目的
USEN＆U-NEXT GROUPは、飲食店、小売店、オフィス、ホテルなど全国の多様な現場に対し、長年にわたり施工・保守サービスを提供してきました。
一方で、現場を取り巻く環境は大きく変化しています。人材不足、案件の大型化・複雑化、保守・メンテナンス需要の高度化に加え、AI・クラウド需要の拡大に伴うデータセンター関連領域など、新たな成長機会も広がっています。
こうした環境変化に対応するため、今回の統合により、USEN FIELDINGが持つ全国約130拠点・自社エンジニア約1,000名の施工・保守体制および約200社の協力会社ネットワークと、USENテクノサービスが持つ施工管理機能および約600社の協力会社ネットワークを結集します。
これにより、自社エンジニア約1,000名と約800社の協力会社ネットワークを活用した、より柔軟で高度な現場対応体制を構築し、案件対応力の向上、対応領域の拡大、サービス品質の向上を目指します。
■現場インフラプラットフォーム構想
「USENネクスト・エンジニアリング」が掲げる「現場インフラプラットフォーム」とは、自社エンジニアによる施工・保守、協力会社との施工管理機能で培ったノウハウ、全国の現場ネットワークを結び付け、現場を支える事業基盤です。
人材、協力会社、技術、案件をつなぎ、新たに設計から運用までを一体で支えることで、現場に求められる多様なニーズに対応していきます。
■今後の成長戦略
「USENネクスト・エンジニアリング」は、全国規模での案件対応力と施工キャパシティの向上を図るとともに、設計から運用まで対応領域を広げていきます。
あわせて、継続的な保守・メンテナンスによるストック収益基盤の強化を進めるほか、生成AIやクラウド需要の拡大を背景に成長が続くデータセンター領域など、新たな市場への対応領域拡大を進めます。
さらに、M＆Aも選択肢として活用しながら、技術・人材・顧客基盤の強化を図り、持続的な成長を目指します。
■新会社（存続会社）概要
会社名：株式会社USENネクスト・エンジニアリング（2026年9月1日付商号変更予定）
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 大田 安彦（2026年9月1日付就任予定）
事業内容：電気・電気通信・建築工事に関する設計・施工・施工管理
設備・情報通信機器等の設置・保守・運用サービス
関連するエンジニアリングサービス
許認可：特定建設業許可：東京都知事 許可（特-7）第143269号
（建築工事業・電気通信工事業・電気工事業・管工事業）
一般建設業許可：東京都知事 許可（般-7）第143269号
古物商許可：機械工具商 許可番号 東京都公安委員会許可 第302172116210号
■代表取締役社長 就任予定 大田 安彦 コメント
https://digitalpr.jp/table_img/2604/137189/137189_web_1.png
■ティザーサイトURL
https://usen-ts.co.jp/une/
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03‐6823‐2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
関連リンク
プレスリリース
https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2026/06/usen-next-engineering.html
株式会社U-NEXT HOLDINGS コーポレートサイト
https://unext-hd.co.jp
株式会社USENテクノサービス コーポレートサイト
https://usen-ts.co.jp
株式会社USEN FIELDING コーポレートサイト
https://usen-fielding.co.jp
株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）は、9月1日付でグループ会社の株式会社USENテクノサービス（以下、USENテクノサービス）を存続会社、株式会社USEN FIELDING（以下、USEN FIELDING）を消滅会社とする吸収合併を実施し、新会社「株式会社USENネクスト・エンジニアリング（以下、USENネクスト・エンジニアリング）」を発足することをお知らせします。
USEN＆U-NEXT GROUPは、施工・施工管理・保守で培ってきた現場力を基盤に、次の成長へ向けた事業基盤の強化を進めます。新会社は、「現場インフラプラットフォーム」構想のもと、設計から運用まで対応領域を広げ、現場を長期的に支える事業基盤の構築を目指します。
■統合の背景と目的
USEN＆U-NEXT GROUPは、飲食店、小売店、オフィス、ホテルなど全国の多様な現場に対し、長年にわたり施工・保守サービスを提供してきました。
一方で、現場を取り巻く環境は大きく変化しています。人材不足、案件の大型化・複雑化、保守・メンテナンス需要の高度化に加え、AI・クラウド需要の拡大に伴うデータセンター関連領域など、新たな成長機会も広がっています。
こうした環境変化に対応するため、今回の統合により、USEN FIELDINGが持つ全国約130拠点・自社エンジニア約1,000名の施工・保守体制および約200社の協力会社ネットワークと、USENテクノサービスが持つ施工管理機能および約600社の協力会社ネットワークを結集します。
これにより、自社エンジニア約1,000名と約800社の協力会社ネットワークを活用した、より柔軟で高度な現場対応体制を構築し、案件対応力の向上、対応領域の拡大、サービス品質の向上を目指します。
■現場インフラプラットフォーム構想
「USENネクスト・エンジニアリング」が掲げる「現場インフラプラットフォーム」とは、自社エンジニアによる施工・保守、協力会社との施工管理機能で培ったノウハウ、全国の現場ネットワークを結び付け、現場を支える事業基盤です。
人材、協力会社、技術、案件をつなぎ、新たに設計から運用までを一体で支えることで、現場に求められる多様なニーズに対応していきます。
■今後の成長戦略
「USENネクスト・エンジニアリング」は、全国規模での案件対応力と施工キャパシティの向上を図るとともに、設計から運用まで対応領域を広げていきます。
あわせて、継続的な保守・メンテナンスによるストック収益基盤の強化を進めるほか、生成AIやクラウド需要の拡大を背景に成長が続くデータセンター領域など、新たな市場への対応領域拡大を進めます。
さらに、M＆Aも選択肢として活用しながら、技術・人材・顧客基盤の強化を図り、持続的な成長を目指します。
■新会社（存続会社）概要
会社名：株式会社USENネクスト・エンジニアリング（2026年9月1日付商号変更予定）
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 大田 安彦（2026年9月1日付就任予定）
事業内容：電気・電気通信・建築工事に関する設計・施工・施工管理
設備・情報通信機器等の設置・保守・運用サービス
関連するエンジニアリングサービス
許認可：特定建設業許可：東京都知事 許可（特-7）第143269号
（建築工事業・電気通信工事業・電気工事業・管工事業）
一般建設業許可：東京都知事 許可（般-7）第143269号
古物商許可：機械工具商 許可番号 東京都公安委員会許可 第302172116210号
■代表取締役社長 就任予定 大田 安彦 コメント
https://digitalpr.jp/table_img/2604/137189/137189_web_1.png
写真：代表取締役社長 大田 安彦（2026年9月1日付就任予定）
■ティザーサイトURL
https://usen-ts.co.jp/une/
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03‐6823‐2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
関連リンク
プレスリリース
https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2026/06/usen-next-engineering.html
株式会社U-NEXT HOLDINGS コーポレートサイト
https://unext-hd.co.jp
株式会社USENテクノサービス コーポレートサイト
https://usen-ts.co.jp
株式会社USEN FIELDING コーポレートサイト
https://usen-fielding.co.jp