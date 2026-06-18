積水ハウスの新企業CM「家から、未来へ。」篇を6月18日より公開

積水ハウス株式会社は、新企業CM「家から、未来へ。」篇を、2026年6月18日（木）より全国で公開いたします。本CMでは、家を“未来へ踏み出す出発地”として描き、住まいが人生の土台となり、日々の新しい一歩を支える存在であることを、空へと飛び立つ象徴的な世界観で表現しています。

積水ハウスは、グローバルビジョン“「わが家」を世界一幸せな場所にする”のもと、住まいを通じて一人ひとりの幸せな暮らしづくりに寄り添ってきました。家は、安心して帰ることができ、自分らしくいられる場所でありたい。そして、家がそうした場所であるからこそ、人はまた外の世界へ向かい、自分らしい未来を切り拓いていくことができると、積水ハウスは考えます。今回のCMでは、その想いを、家から空へと飛び立つ印象的な映像で描きました。





■CM制作への想い・見どころ

住まいは、日々の暮らしを支える、最も身近な環境のひとつです。安心して帰ることができる場所であり、自分らしくいられる居場所。そんな住まいには、人の背中を静かに押し、新しい一歩へと送り出す、見えない力があるのではないか。本CMでは、その力によって人が未来へ踏み出していく姿を、家から空へと飛び立つイメージとして表現しました。

映像は、主人公が玄関から一歩踏み出し、そのまま軽やかに空へと飛び立つシーンから始まります。都市の上空や雲の間を進み、ときには困難に立ち向かいながらも力強く、しなやかに、自分らしい未来へ向かって歩んでいく人の姿を描いています。

そして主人公は、再び家へと戻ってきます。帰りたい場所があるからこそ、人は安心して外の世界へ踏み出すことができる。そして、その「わが家」で過ごす時間が、また次の一歩へとつながっていく。

住まいが人生の土台となり、前へ進み続ける力となること、そして一人ひとりの人生を前向きにする起点であることを表現しています。

■CMステートメント

家は、羽を休めるだけの場所じゃない。

家は、未来への出発地だ。

思い切り、飛び立って。

なんどでも、どこまでも。

想像さえも、超えて。

この家から、未来へいこう。

家から、未来へ。

■CM概要

・タイトル：「家から、未来へ。」篇

・公開日：2026年6月18日（木）

・公開媒体：テレビ／Web（YouTube、X、Instagram）

・出演者：ティファニー ナオミ

・CM尺：30秒（テレビ）／15秒・6秒（Web）

・放映エリア：全国 ※沖縄県を除く

・YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=1UTOF1QBPrQ



