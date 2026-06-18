■ 開発の背景：ストア依存アプリの限界と、大真面目な再構築

自動車のSNS投稿や中古車販売の現場において、ナンバープレートを隠す作業は必須ですが、絶望的に面倒な業務プロセスです。

かつて、その手軽さから多くのユーザーに支持されながらも、OSのアップデートやアプリストアの規約変更の波に飲まれ、惜しまれつつ配信終了となった「車専用ナンバー自動加工アプリ」がありました。

「あの便利さが使えなくなるなんて、普通に不便すぎる」

そう考えたリアルト合同会社（本社：東京都町田市）のエンジニアは、プラットフォームの環境変化に振り回されず、ブラウザで動き続ける持続可能な代替システム『『Carkus（カークス）』（URL： https://auto-mobile-camera.vercel.app/ ）をゼロから開発しました。

アプリのダウンロードも、面倒なアカウント登録も一切不要。URLを開いた1秒後には、あなたのスマホが自動加工カメラに変身します。

■ 最新AI（Gemini）をニッチに全力投入した「機能の合理性」

Carkusの見た目はミニマルですが、裏側では「Google Gemini」という最先端AIをフル稼働させ、ガチの画像認識技術を注ぎ込んでいます。





AIがナンバーを自動でロックオン：

写真を選んだ瞬間、最新AIがナンバープレートの位置を特定（最大3枚まで同時検出）し、自動でマスク画像をハメ込みます。





あえて歪ませない「ロゴ視認性ファースト」設計：

一般的な加工アプリとは異なり、Carkus（無料β版）はあえて画像を過度に傾けたり歪ませたりしません。ユーザーがアップロードした自慢のチームロゴやショップのロゴが、写真の中で潰れてダサくなるのを防ぎ、最も美しく見える比率を維持したままジャストフィットさせます。





待てない人のための「投機的UI」：

AIの解析にはわずか3～6秒しかかかりません。しかし、リアルト合同会社は「その数秒すら、現場の作業を止めるべきではない」と考え、解析完了を待たずに編集画面へ先回りする『投機的UI』を搭載。デフォルトのマスクを先に出すので、ユーザーの手作業を1秒も止めません。





「加工して即アップ」を実現するSNSダイレクト連携：

ナンバーを隠した後のステップもスマートです。編集が終わった写真はその場でダウンロードできるだけでなく、InstagramやX（旧Twitter）などのSNSへワンタップでそのままシームレスにアップロード・共有できる機能を標準装備。「撮影・加工・投稿」のすべてをブラウザ上で流れるように完結させます。





プライバシーは端末内でお留守番：

ユーザーが手持ちのチームロゴやショップ画像をアップロードできる「独自マスク機能」を搭載。これらの画像データはサーバー側には一切保存されず、あなたの端末内（localStorage）のみで完結するため、企業の車両データや個人情報の漏洩リスクを構造的に排除しています。

■ 現在の制限と、大人の事情（1日3回制限）について

現在公開しているβ版では、本来は製品版（Proプラン）限定にする予定だった「独自マスク機能（オリジナル画像のアップロード・自動合成）」を、全ユーザーへ無償で解放しています。

ただし、血の涙を流しながら「法人のリアルな財布事情」もお伝えします。

裏側で最新AIをぶん回しているため、「AI自動検出は端末あたり1日3回まで」という制限がかかっています（毎日夜中の0時にリセット、成功時のみカウント消費）。

もし3回使い切ってAIが寝てしまっても、スライダーやドラッグ（1本指で移動、2本指で拡大縮小）を用いた高度な「手動編集および画像保存」は完全無制限で動きます。

4回目からは、あなたの指先をAIにしてください。

■ 将来の有料（Pro）プランへの野望ロードマップと、ご要望受付

Carkusは、ユーザーの皆様のリアルな声をもとに進化する育成型アプリです。

今回のβ版の運用（※広告やGoogle Analyticsを一切排除し、自社運用のメトリクス画面で利用ログ・検出成否を計測しています）を経て、リアルト合同会社は以下の機能を備えた「製品版（Proプラン）」の正式ローンチを目指します。





処理制限の完全解除：

AI自動検出機能の無制限化（レート制限も緩和）





プロ納得のクオリティ：

出力解像度の制限解除（原寸保存）、右下透かし（Made with Carkus）の完全非表示





業務効率化の極み：

複数車両・複数枚の画像を一括でドロップし、一瞬で同時自動処理・保存できる「一括大量処理機能」





【現在R&D進行中】斜体・斜めナンバーへの精密追従（ON/OFF選択式）：

多くのプロカメラマンや業者様から熱望されている、写真の遠近感に完全に馴染ませる「ロゴのシアー（斜体変形）自動ハメ込み機能」の開発を進めています。有料版では、従来の形状維持モードとの切り替え機能として実装予定です。





「もっとこういう機能が欲しい」

「ここがうまく動かない」といったご意見はもちろん、「自社のロゴスタンプをデフォルトで組み込んだ専用PWAとしてカスタマイズ導入したい」といった中古車販売店様・買い取り業者様からのビジネスのご相談も、 info@rialtoweb.com までお気軽にご連絡ください。β版期間中に具体的なご要望をいただいた業者様は、「初期開発パートナー」として製品版の仕様策定に反映させていただくとともに、製品版ローンチ時に特別な優待プランをご案内いたします。