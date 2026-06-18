純烈クルーズ関連商品のラインナップを拡充 パンスタークルーズ＋純烈ライブ付きコスタセレーナ連続乗船プランを販売開始
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、人気歌謡グループ「純烈」と航く特別クルーズ関連商品のラインナップ拡充として、「パンスタークルーズ＋純烈ライブ付きコスタセレーナ連続乗船プラン」の販売を開始いたしました。
本プランは、1日目大阪南港からパンスタークルーズで韓国・釜山へ向け出航し、翌日午前釜山到着後、コスタセレーナへ午後に乗船して神戸へ向かう新しい船旅スタイルの商品です。飛行機を利用せず、2つの船旅と純烈の洋上ライブを一度に楽しめる点が大きな魅力となっています。
■純烈クルーズをもっと楽しむ新提案
今回の商品は、より船旅をおトクに楽しんでもらえる新たな提案として企画いたしました。
大阪南港から出港するパンスタークルーズを利用することで、ホテル泊不要で気軽に韓国・釜山へ向かうことができます。釜山到着後午前は自由散策を楽しみ、午後にコスタセレーナへ乗船。純烈クルーズをお楽しみいただきながら神戸へ帰港します。純烈クルーズに加え、船旅そのものも満喫できる特別なプランです。
■2隻の船を楽しめる特別なシップトリップ
本プラン最大の魅力は、異なるタイプの2隻の船旅を一度に体験できる点です。
往路は大阪南港と韓国・釜山を結ぶ国際クルーズフェリー「パンスタークルーズ」に乗船します。大阪を夕方に出港し、瀬戸内海や明石海峡大橋の景色を眺めながら翌朝釜山へ到着。船内には大浴場やサウナ、レストラン、カフェ、免税店などを備えており、夜には音楽ライブやマジックショーなどのイベントも開催されます。移動そのものを楽しめる“海の上のホテル”として人気を集めています。
復路は2025年に大改装を実施した大型イタリア客船「コスタセレーナ」に乗船します。総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇り、本格的なイタリアンレストランやシアター、バー、プールなど充実した施設を備えています。華やかな船内イベントやショーとともに、クルーズならではの優雅な時間をお楽しみいただけます。
一般的な飛行機利用の韓国旅行とは異なり、旅の始まりから終わりまで船旅を満喫できる特別企画です。
■韓国・釜山観光も満喫
釜山では、韓国を代表する観光地を自由にお楽しみいただけます。
チャガルチ市場や国際市場での食べ歩き、甘川文化村など、人気スポットへのアクセスも良好です。韓国グルメやショッピングを満喫した後、そのままクルーズ旅行へ続けて参加できる点も魅力です。
■週末利用で参加しやすい日程
本プランは2026年9月11日（金）出発、9月14日（月）帰着の日程となっております。
週末を中心とした日程のため、有給休暇1日程度でご参加いただくことができ、関西圏のお客様はもちろん、純烈ファンやクルーズ初心者の方にも参加しやすい商品となっています。
■コース概要
往路：パンスタークルーズ（大阪南港→釜山） 復路：純烈ライブ付きコスタセレーナプラン（釜山→神戸）
出発日：2026年9月11日（金）～14日（月） 3泊4日間
※純烈ライブ＆トークショー付きプランは 内側客室75,000円～
※別途クルーズ諸税30,500円が必要です。
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4D_OSP_114439.html
純烈ライブがつかない、クルーズのみ連続乗船プランもございます。
本プランは、1日目大阪南港からパンスタークルーズで韓国・釜山へ向け出航し、翌日午前釜山到着後、コスタセレーナへ午後に乗船して神戸へ向かう新しい船旅スタイルの商品です。飛行機を利用せず、2つの船旅と純烈の洋上ライブを一度に楽しめる点が大きな魅力となっています。
■純烈クルーズをもっと楽しむ新提案
今回の商品は、より船旅をおトクに楽しんでもらえる新たな提案として企画いたしました。
大阪南港から出港するパンスタークルーズを利用することで、ホテル泊不要で気軽に韓国・釜山へ向かうことができます。釜山到着後午前は自由散策を楽しみ、午後にコスタセレーナへ乗船。純烈クルーズをお楽しみいただきながら神戸へ帰港します。純烈クルーズに加え、船旅そのものも満喫できる特別なプランです。
■2隻の船を楽しめる特別なシップトリップ
本プラン最大の魅力は、異なるタイプの2隻の船旅を一度に体験できる点です。
往路は大阪南港と韓国・釜山を結ぶ国際クルーズフェリー「パンスタークルーズ」に乗船します。大阪を夕方に出港し、瀬戸内海や明石海峡大橋の景色を眺めながら翌朝釜山へ到着。船内には大浴場やサウナ、レストラン、カフェ、免税店などを備えており、夜には音楽ライブやマジックショーなどのイベントも開催されます。移動そのものを楽しめる“海の上のホテル”として人気を集めています。
復路は2025年に大改装を実施した大型イタリア客船「コスタセレーナ」に乗船します。総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇り、本格的なイタリアンレストランやシアター、バー、プールなど充実した施設を備えています。華やかな船内イベントやショーとともに、クルーズならではの優雅な時間をお楽しみいただけます。
一般的な飛行機利用の韓国旅行とは異なり、旅の始まりから終わりまで船旅を満喫できる特別企画です。
■韓国・釜山観光も満喫
釜山では、韓国を代表する観光地を自由にお楽しみいただけます。
チャガルチ市場や国際市場での食べ歩き、甘川文化村など、人気スポットへのアクセスも良好です。韓国グルメやショッピングを満喫した後、そのままクルーズ旅行へ続けて参加できる点も魅力です。
■週末利用で参加しやすい日程
本プランは2026年9月11日（金）出発、9月14日（月）帰着の日程となっております。
週末を中心とした日程のため、有給休暇1日程度でご参加いただくことができ、関西圏のお客様はもちろん、純烈ファンやクルーズ初心者の方にも参加しやすい商品となっています。
■コース概要
往路：パンスタークルーズ（大阪南港→釜山） 復路：純烈ライブ付きコスタセレーナプラン（釜山→神戸）
出発日：2026年9月11日（金）～14日（月） 3泊4日間
※純烈ライブ＆トークショー付きプランは 内側客室75,000円～
※別途クルーズ諸税30,500円が必要です。
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4D_OSP_114439.html
純烈ライブがつかない、クルーズのみ連続乗船プランもございます。