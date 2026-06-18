森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、ジャパンラグビーリーグワン所属のラグビーチーム、レッドハリケーンズ大阪のアカデミーチームと連携し、本学医療技術学部鍼灸学科アスレティックトレーナーコース（以下、ATコース）の2年生を対象とした長期インターンシップ（以下、インターン）を5月より開始しました。

本取り組みは、同じ大阪市住之江区を拠点とするレッドハリケーンズ大阪との地域連携事業の一環として実施し、アスレティックトレーナーの基礎的な学修を修了した2年生が、その学びを実際のスポーツ現場で実践し、現場で求められる知識や技術、対応力を身につけることを目的としています。現在は学生３名が週1回継続的に参加し、練習時のサポート、軽傷への対応、安全管理などの他に、ウォーミングアップの企画・実施も自ら担い、実践的な経験を積んでいます。 また、本インターンでは技術や知識の習得だけでなく、小・中学生への指導や関わりを通じて「人を育てる力」を養うことも重視。子どもたちの成長を支える経験を通じて、トレーナーに求められる姿勢や価値観を学ぶとともに、コミュニケーション力や主体性、状況判断力など、スポーツ現場で必要とされる専門性と人間力の向上を目指します。

アカデミーチームだからこそできる！子どもたちと向き合う“教育型”スポーツ現場

レッドハリケーンズ大阪アカデミーでは、「Play to inspire（周りの人に良い影響を与える）」という理念のもと、ラグビーの技術向上だけでなく、子どもたち一人ひとりの人間的な成長を大切にした指導を行っています。 インターンに参加する学生は、コーチやトレーナーがどのように子どもたちと向き合い、その成長を育んでいるのか。日々の声掛けやコミュニケーションの取り方、信頼関係の築き方など、スポーツ指導の本質に触れながら実践的な経験を積んでいきます。 また、ストレッチ指導の場では、単にその方法を教えるだけでなく、ストレッチの大切さや、けがを防ぐための身体の使い方といったプロ選手にも通ずる指導にも挑戦。さらに、「自分のことは自分でする」「人の話をしっかり聞く」「周囲を見て行動する」といったアカデミーが大切にする人間教育にも関わりながら、子どもたちの成長を支える経験を積んでいきます。子どもたちがラグビープレーヤーとしてだけでなく、一人の人間として成長していく過程を支えるという経験を通じて、トレーナーとして必要な姿勢を実践的に身につけていきます。

“教室で学ぶ”から“現場で身につける”へ

本学の鍼灸学科ATコースでは、1年次に基礎科目を学び、2・3年次から専門教育や実習が本格化します。今回のインターンは、専門教育のスタート段階にある2年生が早期から現場経験を積むことを目的に企画されました。学生たちは、授業で学んだウォーミングアッププログラムの構成や身体づくりに関する知識をアカデミーの現場で実践し、その経験を学内実習へ持ち帰ることで、知識と実践を結び付けながら学びを深めています。 また、将来的には4年次にレッドハリケーンズ大阪のトップチームや、より高度なスポーツ現場でのインターンへとステップアップできる教育プログラムの構築も構想しており、学生が段階的に実践力を高められる環境整備を進めています。 本インターンでの経験を通じて、学生たちが専門的な知識や技術を身につけるだけでなく、子どもたちとの関わりの中で、コミュニケーション力や主体性といった人間力を養い、トレーナーとして、そして一人の社会人として成長していくことを期待しています。

森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。 ■看護学部：看護学科 ■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 ■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科 ■大学院 保健医療学研究科 ■助産学専攻科 ■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック ■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター 【関連リンク】 ・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/ ・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q ・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

【お問い合わせ先】 担当：森ノ宮医療大学 学長室企画課 電話番号：06-6616-6911 E-mail：kikaku@morinomiya-u.ac.jp