Offo tokyoが6月16日に1st Digital Album「Deja-vu」のリリース前夜を記念したライブ配信を実施した。 事前の告知では「都内某所から生配信」とだけアナウンスされていたが、配信がスタートすると、画面にはHiira（Vo）の後ろ姿が映し出される。彼が歩みを進めた先は、今作のジャケット写真の撮影舞台であり、メンバーが出会った場所でもある東京・下北沢のバー「DUKE CAPO」だった。ここはアルバム収録曲「Beautiful Life」のミュージックビデオの舞台にもなっており、予想外のロケーションに視聴者からは驚きのコメントが相次いだ。 配信ライブは「308」からスタート。「Rainy Day」ではHiiraがステージから移動し、背景に「Deja-vu」のジャケットでも使用されているOffo tokyoの電飾が映し出される演出で画面を彩った。 ライブパートが終わると、メンバーはバーのカウンターに移動してアルバムに関するトークを展開。 さらに、視聴者に向けて「DUKE CAPO」との連動企画も発表された。これは同店に足を運び、Offo tokyoにまつわる写真をハッシュタグ「#Offotokyo」と共にSNSへ投稿すると、「Nemo色トロピカルリキュールショット」が1杯プレゼントされるというもの。 メンバーは画面越しの視聴者とともに、記念すべきアルバムリリースの瞬間を迎えた。 なお、YouTubeでの配信終了後には、Offo tokyoのInstagramアカウントにてShotaとSeiyaによる“2次会配信”も実施された。メンバーはその後もバーに残り、アルバムのリリースを祝して飲み明かしたという。 音楽とカルチャー、そして酒を愛するOffo tokyoらしい一面が垣間見える一夜となった。 YouTubeでのライブ配信の模様は、6月24日（水）23:59までアーカイブが公開されている。 また、彼らはアルバム「Deja-vu」を携え、6月20日（土）の愛知・ell. FITS ALL公演から5か所5公演を行うワンマンツアー「Offo tokyo One man Tour 2026 "Deja-vu"」がスタート。7月18日（土）渋谷・CLUB QUATTROにてツアーファイナルを行う。

【YouTubeアーカイブページ】

https://www.youtube.com/live/MXTRxNFKOxY?si=_IxelmP56OkATPeN

＊2026年6月24日（水）23:59まで公開予定

【リリース情報】

2026年6月17日（水） 1st Digital Album「Deja-vu」

https://offo-tokyo.lnk.to/Deja-vu

【ライブ情報】

Offo tokyo One man Tour 2026 6/20(土)名古屋ell. FITS ALL OPEN 17:30 / START 18:00 6/21(日)大阪Yogibo HOLY MOUNTAIN OPEN 17:00 / START 17:30 6/27(土)福岡Queblick OPEN 17:30 / START 18:00 7/5(日)札幌SOUND CRUE OPEN 17:00 / START 17:30 7/18(土)渋谷CLUB QUATTRO OPEN 17:15 / START 18:00

https://eplus.jp/offo-tokyo-26/

【アーティストプロフィール】

下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。 シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。 アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。 それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban Jpop。

【アーティストHP・SNS】

https://www.offojapan.tokyo https://www.tiktok.com/@offotokyo TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@offotokyo https://www.instagram.com/offo_tokyo https://www.youtube.com/@offotokyo https://x.com/offo_tokyo https://www.teichiku.co.jp/artist/offo-tokyo/