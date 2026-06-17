日本のオーファンドラッグ市場規模は2034年までに343億3,390万米ドルに達し、2026年～2034年の期間に年平均成長率（CAGR）9.31%を示すと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352724/images/bodyimage1】
日本の希少疾病用医薬品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の希少疾病用医薬品市場：医薬品の種類、疾患の種類、フェーズ、売れ筋医薬品、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の希少疾病用医薬品市場は2025年に154億930万米ドルに達し、2034年には343億3390万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.31%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に大手製薬会社、研究機関、専門病院が集中していることがその原動力となっています。製品タイプ別セグメントでは、希少がんおよび血液疾患に対するモノクローナル抗体および細胞療法に基づく治療の普及拡大により、生物学的製剤が主流となっています。疾患別セグメントでは、希少がんサブタイプに対する標的療法の開発の加速と、治療成績を向上させるバイオマーカー主導の患者選択プロトコルの急速な拡大により、がんが最大規模となっています。複数の希少がん適応症で希少疾病用医薬品に指定されているPD-1阻害剤であるキイトルーダ（ペムブロリズマブ）が、推定15.7%の市場シェアで売上高トップの医薬品セグメントをリードしています。
日本の希少疾病用医薬品市場は、少数の患者に影響を与える希少疾患向けに開発された医薬品を網羅しており、生物学的製剤（モノクローナル抗体、細胞・遺伝子治療、酵素補充療法）と非生物学的製剤（低分子医薬品、経口投与可能な化合物）など、複数の疾患カテゴリーにわたる幅広い医薬品が含まれます。この市場は、世界的に希少遺伝性疾患および後天性疾患の罹患率が増加していること、ゲノムプロファイリングと精密医療の急速な進歩により患者の層別化と標的療法の開発が向上していること、そして希少疾病用医薬品指定、市場独占権、税額控除、迅速承認制度など、希少疾患医薬品開発におけるコスト障壁を大幅に低減する日本の支援的な規制環境によって牽引されています。
さらに、バイオテクノロジーの革新と医薬品製造における卓越性の融合、AMED（日本医療研究開発機構）を通じた日本政府による希少疾患研究への支援、そしてますます複雑化し高額化する希少疾患治療薬への患者アクセスを確保する上で、病院薬局や専門流通チャネルが果たす役割の拡大などが、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-orphan-drugs-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 精密医療とバイオマーカーに基づく患者選択
ゲノムプロファイリング技術と分子診断の急速な進歩は、希少疾患のサブタイプを正確に特定し、標的療法から最も恩恵を受ける可能性の高い患者集団を選択できるようにすることで、希少疾患治療薬の開発と患者治療のパラダイムを根本的に変革しています。高度なゲノムプロファイリングによる希少がんの分子サブタイプの特定は、特定の癌遺伝子変異を標的とする超標的療法の開発を可能にし、従来の広範囲化学療法アプローチと比較して、奏効率と臨床転帰を劇的に改善しています。オプジーボ（ニボルマブ）とキイトルーダ（ペムブロリズマブ）は、免疫療法に反応する希少腫瘍サブタイプを特定するバイオマーカー主導の臨床開発プログラムを通じて、希少がんの適応症を段階的に拡大しており、この開発パターンは、がんの希少疾患治療薬分野の成長を今後も牽引していくと予想されます。コンパニオン診断を希少疾患治療薬の開発に統合することで、患者選択の精度が向上すると同時に、高額な臨床試験の失敗率が低下し、希少疾患治療薬におけるイノベーションと商業的実現可能性の好循環が生まれています。
日本の希少疾病用医薬品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の希少疾病用医薬品市場：医薬品の種類、疾患の種類、フェーズ、売れ筋医薬品、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の希少疾病用医薬品市場は2025年に154億930万米ドルに達し、2034年には343億3390万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.31%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に大手製薬会社、研究機関、専門病院が集中していることがその原動力となっています。製品タイプ別セグメントでは、希少がんおよび血液疾患に対するモノクローナル抗体および細胞療法に基づく治療の普及拡大により、生物学的製剤が主流となっています。疾患別セグメントでは、希少がんサブタイプに対する標的療法の開発の加速と、治療成績を向上させるバイオマーカー主導の患者選択プロトコルの急速な拡大により、がんが最大規模となっています。複数の希少がん適応症で希少疾病用医薬品に指定されているPD-1阻害剤であるキイトルーダ（ペムブロリズマブ）が、推定15.7%の市場シェアで売上高トップの医薬品セグメントをリードしています。
日本の希少疾病用医薬品市場は、少数の患者に影響を与える希少疾患向けに開発された医薬品を網羅しており、生物学的製剤（モノクローナル抗体、細胞・遺伝子治療、酵素補充療法）と非生物学的製剤（低分子医薬品、経口投与可能な化合物）など、複数の疾患カテゴリーにわたる幅広い医薬品が含まれます。この市場は、世界的に希少遺伝性疾患および後天性疾患の罹患率が増加していること、ゲノムプロファイリングと精密医療の急速な進歩により患者の層別化と標的療法の開発が向上していること、そして希少疾病用医薬品指定、市場独占権、税額控除、迅速承認制度など、希少疾患医薬品開発におけるコスト障壁を大幅に低減する日本の支援的な規制環境によって牽引されています。
さらに、バイオテクノロジーの革新と医薬品製造における卓越性の融合、AMED（日本医療研究開発機構）を通じた日本政府による希少疾患研究への支援、そしてますます複雑化し高額化する希少疾患治療薬への患者アクセスを確保する上で、病院薬局や専門流通チャネルが果たす役割の拡大などが、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-orphan-drugs-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 精密医療とバイオマーカーに基づく患者選択
ゲノムプロファイリング技術と分子診断の急速な進歩は、希少疾患のサブタイプを正確に特定し、標的療法から最も恩恵を受ける可能性の高い患者集団を選択できるようにすることで、希少疾患治療薬の開発と患者治療のパラダイムを根本的に変革しています。高度なゲノムプロファイリングによる希少がんの分子サブタイプの特定は、特定の癌遺伝子変異を標的とする超標的療法の開発を可能にし、従来の広範囲化学療法アプローチと比較して、奏効率と臨床転帰を劇的に改善しています。オプジーボ（ニボルマブ）とキイトルーダ（ペムブロリズマブ）は、免疫療法に反応する希少腫瘍サブタイプを特定するバイオマーカー主導の臨床開発プログラムを通じて、希少がんの適応症を段階的に拡大しており、この開発パターンは、がんの希少疾患治療薬分野の成長を今後も牽引していくと予想されます。コンパニオン診断を希少疾患治療薬の開発に統合することで、患者選択の精度が向上すると同時に、高額な臨床試験の失敗率が低下し、希少疾患治療薬におけるイノベーションと商業的実現可能性の好循環が生まれています。