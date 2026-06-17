日本のオーファンドラッグ市場規模は2034年までに343億3,390万米ドルに達し、2026年～2034年の期間に年平均成長率（CAGR）9.31%を示すと予測されています。

日本のオーファンドラッグ市場規模は2034年までに343億3,390万米ドルに達し、2026年～2034年の期間に年平均成長率（CAGR）9.31%を示すと予測されています。