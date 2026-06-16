沖縄県内でダイビングショップ”SEASIR”や、マリンスポーツサービス”BERRY”を展開する株式会社シーサーは、沖縄県名護市喜瀬に新しく開業するリゾートホテル「コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート」の1階に、「マリンクラブベリー喜瀬店」を2026年6 月15日（月）にリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープンの背景

マリンクラブベリー喜瀬店は、名護市喜瀬の美しいビーチ沿いのリゾートホテル内で長らくマリンアクティビティを提供してまいりましたが、ホテルのリニューアルに伴い一時休業しておりました。 この度、同地に沖縄初進出かつ、国内初のビーチリゾート型となる「コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート」が2026年6月15日（月）に新規開業することに伴い、当店も同日より営業を再開する運びとなりました。 新ホテルは那覇空港から車で約 1 時間という好立地にあり、エメラルドグリーンに輝く名護湾や、やんばるの豊かな自然を存分に堪能できる素晴らしいロケーションを誇ります。

沖縄の海を遊び尽くす！当店自慢の多彩なアクティビティ

目の前に広がる喜瀬ビーチを舞台に、初心者から本格派まで楽しめる充実したメニューをご用意しております。

絶景の「パラセーリング」

ブルーの海を上空から見下ろす、絶景の遊覧飛行をお楽しみいただけます。

水上の絶叫マシン「アクティブコース」

水上を猛スピードで疾走し、海の上で思い切り絶叫したい方に最適です。

新感覚「フライボード」

水圧の力で空を飛ぶ、水面から浮かび上がる感覚が癖になる新感覚アトラクションです。

スタンドアップパドルボード（SUP）

透き通る海の上から見下ろす感動の世界を味わえ、初めての方でも安心してご参加いただけます。

熱帯魚餌付けスノーケリングツアー

美しいサンゴと熱帯魚が泳ぐとっておきのポイントで、感動の餌付け体験ができます。

ダイビングメニュー

ライセンス不要の「体験ダイビング」から、沖縄本島の魅力的なポイントを潜る「ファンダイビング」、さらにはPADIの「ダイビングライセンス講習」まで幅広く対応しています。

【夏季限定】水上アスレチック「アクアパーク」

毎年4月から9月限定で開催される、大人から小さなお子様までご家族一緒に遊べる海の上の遊園地です。

さらに、複数のアクティビティをお得に満喫できる「セットプラン」も大人気です。 組み合わせにより最大2,000円お得になるプランや、Web予約限定で人気アクティビティとアクアパークがセットになり最大3,500円お得になる特別プランもご用意しております。

アクティビティの後は、新ホテルの極上空間でリラックス

海で思い切り遊んだ後は、「コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート」内の充実した施設でお寛ぎいただけます。 新鮮な魚介類や地元食材を取り入れたグリル料理が楽しめるビーチフロントレストラン「Shioka（潮香）」や、美しいサンセットを眺めながら沖縄ならではのカクテルや泡盛を味わえるロビーラウンジ＆バー「THE LOUNGE」など、レジャー後の至福のひとときを彩る環境が整っています。

店舗概要

・店舗名：マリンクラブベリー喜瀬店 ・オープン日：2026年6月15日（月） ・所在地：〒905-0026 沖縄県名護市字喜瀬 115-2 コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート内1F ・電話番号：050-1808-4563 ・営業時間：8:00～17:00（3月～11月）／ 8:00～18:00（GW、7月～9月） ・アクセス：那覇空港より沖縄自動車道利用 約60分 那覇空港より国道58号線利用 約100分

運営会社概要

https://www.berry7.com/kise/

・ 会社名：株式会社シーサー ・ 代表取締役社長：稲井日出司 ・ 所在地：沖縄県那覇市港町2-3-13 ・ 事業内容：体験型マリンアクティビティ、ダイビングショップ、宿泊施設の運営および旅行業（第3-339号） 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社シーサー プロモーション課：比嘉、當山 Email：make@seasir.com