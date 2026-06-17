【初心者向け】Windows 11/10でFLVファイルを再生する方法とおすすめソフト
Tenorshare Co., Ltd.は、6月15日（月）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、いくつかの既知の不具合を修正。さらに、操作性や動作の安定性を向上させ、より快適な利用体験を実現しました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/97mkm3
Windows 11や10のパソコンで、FLVファイルが再生できずにお困りではありませんか？FLVは現在では見かける機会が減った古い形式のため、標準のプレイヤーでは開けないケースが多々あります。
そこでこの記事では、拡張子FLVファイルの概要と、安全かつ簡単に再生・視聴するための具体的な方法を分かりやすく解説します。
パート1．FLVファイルとは？
FLVファイル（.flv）は、かつてAdobe Flashで広く利用されていたファイル形式の一つです。Flashコンテンツの中に画像・音声・FLV形式の動画などを組み込み、Flash Playerを搭載したWebブラウザ上で再生できる点が特徴でした。
当時はインターネット動画の主要な動画形式で、YouTubeでも採用されていました。しかし、Adobe Flashのサポートが終了した現在では、標準の環境では再生できないケースが増えています。
パート2．FLVファイル再生ソフトおすすめ3選
ソフト(1)：VLC Media Player
VLC Media Playerは、無料でありながら非常に多くの動画形式に対応している定番のメディアプレイヤーです。MP4やAVIといった一般的な形式はもちろん、FLVファイルの再生にも標準で対応しています。
Windows・Mac・Linux・Android・iPhoneなど、幅広いプラットフォームに対応しており、デバイスを問わず利用できる点も魅力です。追加のコーデックをインストールする必要がなく、インストール後すぐに使える手軽さが評価されています。
■ VLC Media Playerの特徴 ■
・非常に多くの動画・音声形式に対応
・マルチデバイス対応
・追加コーデック不要でそのまま再生可能
ソフト(2)：RealPlayer
RealPlayerは、動画や音楽の再生だけでなく、ダウンロード・変換・編集などの機能も備えた多機能メディアプレイヤーです。長年にわたり提供されている定番ソフトの一つで、FLVファイルの再生にも対応しています。
また、Windowsだけでなくスマートフォンやタブレットなど、複数のデバイスで利用できる点も魅力です。無料プラン・有料プランがあり、有料プランにすることでより多くの機能を活用できます。
■ RealPlayerの特徴 ■
・FLVを含む多くの動画・音声形式に対応
・動画のダウンロード・変換・編集機能を搭載
・Windows・スマホなど複数デバイスで利用可能
ソフト(3)：Cisdem Video Player
Cisdem Video Playerは、ほとんどの動画・音声形式に対応している高機能メディアプレイヤーです。FLVファイルにも対応しており、追加のコーデックをインストールすることなくそのまま再生できます。
また、4K・8Kといった高解像度動画の再生にも最適化されている点が特徴です。さらに、動作の軽さとシンプルな操作性も評価されており、余計な設定を行わずにスムーズに動画を再生できるため、初心者でも扱いやすいソフトといえます。
■ Cisdem Video Playerの特徴 ■
・FLVを含むほとんどの動画形式に対応
・Windows・Macの両方に対応
・4Kや8Kなど高解像度動画もスムーズに再生可能
パート3. ソフトウェア以外のFLVファイル再生方法
そこで、追加のソフトウェアを使わずにFLVファイルを再生したい場合は、「安全なオンライン変換サイト」を使って、一般的な動画形式（MP4など）に変換する方法がおすすめです。
無料のオンラインコンバーター（Convertioなど）を利用すれば、ブラウザ上にFLVファイルをアップロードするだけで、手軽にMP4などへ変換できます。この方法なら、面倒なソフトのインストールを一切することなく、お使いのメディアプレイヤーでそのまま動画を楽しめるようになります。
パート４．FLVファイルが再生できないときの対処法
FLVファイルは専用の再生ソフトを使うことで再生できるケースが多いですが、それでも開けないときがあります。そのような場合は、ファイル自体が破損している可能性も考えられます。
特に古いHDDやUSBメモリ、SDカードなどに保存されていたFLVファイルは、データの劣化や保存エラーによって正常に再生できなくなっているケースも少なくありません。このような場合に有効なソフトは、「4DDiG File Repair」です。
4DDiG File Repairは、破損した動画ファイルを解析し、再生できる状態へと復元する動画修復ソフトです。WindowsとMacに対応しており、FLVをはじめ、MP4・AVI・MOVなど幅広い動画形式を修復できます。動画トラブルをまとめて解決できるオールインワンツールといえます。
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手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「動画修復」タブをクリックします。次に、「動画を追加する」ボタンをクリックし、破損した動画を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352587/images/bodyimage1】
手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に動画を修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352587/images/bodyimage2】
手順３．動画の修復が完了すると、修復された動画をプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352587/images/bodyimage3】
まとめ
本記事では、FLVファイルの概要やWindowsでの再生方法について解説しました。FLVは古い形式であるため、再生するには専用ソフトやMP4への変換が必要ですが、万が一「動画ファイル自体が破損していて開けない・画面が真っ黒」という場合は、通常のプレイヤーや変換サイトでは対処できません。
そんな時は、AIを搭載した強力な修復ソフト「4DDiG File Repair」の出番です。FLVだけでなく、ほぼ全ての動画形式の修復に対応しており、まずは無料で修復可能かどうかをプレビューできます。「大切な動画が壊れてしまった」とお困りの方は、ぜひ信頼性の高い4DDiG File Repairを試してみてください。
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【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/
公式X：https://x.com/4DDiG_Japan
公式YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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そこでこの記事では、拡張子FLVファイルの概要と、安全かつ簡単に再生・視聴するための具体的な方法を分かりやすく解説します。
パート1．FLVファイルとは？
FLVファイル（.flv）は、かつてAdobe Flashで広く利用されていたファイル形式の一つです。Flashコンテンツの中に画像・音声・FLV形式の動画などを組み込み、Flash Playerを搭載したWebブラウザ上で再生できる点が特徴でした。
当時はインターネット動画の主要な動画形式で、YouTubeでも採用されていました。しかし、Adobe Flashのサポートが終了した現在では、標準の環境では再生できないケースが増えています。
パート2．FLVファイル再生ソフトおすすめ3選
ソフト(1)：VLC Media Player
VLC Media Playerは、無料でありながら非常に多くの動画形式に対応している定番のメディアプレイヤーです。MP4やAVIといった一般的な形式はもちろん、FLVファイルの再生にも標準で対応しています。
Windows・Mac・Linux・Android・iPhoneなど、幅広いプラットフォームに対応しており、デバイスを問わず利用できる点も魅力です。追加のコーデックをインストールする必要がなく、インストール後すぐに使える手軽さが評価されています。
■ VLC Media Playerの特徴 ■
・非常に多くの動画・音声形式に対応
・マルチデバイス対応
・追加コーデック不要でそのまま再生可能
ソフト(2)：RealPlayer
RealPlayerは、動画や音楽の再生だけでなく、ダウンロード・変換・編集などの機能も備えた多機能メディアプレイヤーです。長年にわたり提供されている定番ソフトの一つで、FLVファイルの再生にも対応しています。
また、Windowsだけでなくスマートフォンやタブレットなど、複数のデバイスで利用できる点も魅力です。無料プラン・有料プランがあり、有料プランにすることでより多くの機能を活用できます。
■ RealPlayerの特徴 ■
・FLVを含む多くの動画・音声形式に対応
・動画のダウンロード・変換・編集機能を搭載
・Windows・スマホなど複数デバイスで利用可能
ソフト(3)：Cisdem Video Player
Cisdem Video Playerは、ほとんどの動画・音声形式に対応している高機能メディアプレイヤーです。FLVファイルにも対応しており、追加のコーデックをインストールすることなくそのまま再生できます。
また、4K・8Kといった高解像度動画の再生にも最適化されている点が特徴です。さらに、動作の軽さとシンプルな操作性も評価されており、余計な設定を行わずにスムーズに動画を再生できるため、初心者でも扱いやすいソフトといえます。
■ Cisdem Video Playerの特徴 ■
・FLVを含むほとんどの動画形式に対応
・Windows・Macの両方に対応
・4Kや8Kなど高解像度動画もスムーズに再生可能
パート3. ソフトウェア以外のFLVファイル再生方法
そこで、追加のソフトウェアを使わずにFLVファイルを再生したい場合は、「安全なオンライン変換サイト」を使って、一般的な動画形式（MP4など）に変換する方法がおすすめです。
無料のオンラインコンバーター（Convertioなど）を利用すれば、ブラウザ上にFLVファイルをアップロードするだけで、手軽にMP4などへ変換できます。この方法なら、面倒なソフトのインストールを一切することなく、お使いのメディアプレイヤーでそのまま動画を楽しめるようになります。
パート４．FLVファイルが再生できないときの対処法
FLVファイルは専用の再生ソフトを使うことで再生できるケースが多いですが、それでも開けないときがあります。そのような場合は、ファイル自体が破損している可能性も考えられます。
特に古いHDDやUSBメモリ、SDカードなどに保存されていたFLVファイルは、データの劣化や保存エラーによって正常に再生できなくなっているケースも少なくありません。このような場合に有効なソフトは、「4DDiG File Repair」です。
4DDiG File Repairは、破損した動画ファイルを解析し、再生できる状態へと復元する動画修復ソフトです。WindowsとMacに対応しており、FLVをはじめ、MP4・AVI・MOVなど幅広い動画形式を修復できます。動画トラブルをまとめて解決できるオールインワンツールといえます。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repairを無料体験：https://psce.pw/97mkm3
手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「動画修復」タブをクリックします。次に、「動画を追加する」ボタンをクリックし、破損した動画を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352587/images/bodyimage1】
手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に動画を修復します。
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手順３．動画の修復が完了すると、修復された動画をプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352587/images/bodyimage3】
まとめ
本記事では、FLVファイルの概要やWindowsでの再生方法について解説しました。FLVは古い形式であるため、再生するには専用ソフトやMP4への変換が必要ですが、万が一「動画ファイル自体が破損していて開けない・画面が真っ黒」という場合は、通常のプレイヤーや変換サイトでは対処できません。
そんな時は、AIを搭載した強力な修復ソフト「4DDiG File Repair」の出番です。FLVだけでなく、ほぼ全ての動画形式の修復に対応しており、まずは無料で修復可能かどうかをプレビューできます。「大切な動画が壊れてしまった」とお困りの方は、ぜひ信頼性の高い4DDiG File Repairを試してみてください。
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【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
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公式X：https://x.com/4DDiG_Japan
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