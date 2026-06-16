TDI株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：三好 一郎、以下TDI)の所属社員が、Amazon Web Services(AWS)が提供する「AWS Community Builders Program」において、AI Engineering部門の「AWS Community Builder」に選出されました。





・選出社員

TDI株式会社

コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部

泉 里佳 プロフィール

https://builder.aws.com/community/@riz3f7





選出された泉 里佳さん





■AWS Community Builders Program

AWS Community Builders Programは、AWSの知識の共有やコミュニティとの連携に積極的な技術者を支援し、技術的リソース、学習機会、ネットワーキングの機会を提供するグローバルプログラムです。過去1年間のブログ執筆、登壇、勉強会の開催などを通じたAWS技術情報の発信活動実績が評価され、審査により認定されます。





AWS Community Builder





■AWS Community Builders 公式ページ

https://aws.amazon.com/jp/developer/community/community-builders/





当社からのAWS Community Builderの選出は初めての機会となります。

今後も当社はAWSエンジニアの育成および技術力強化を推進し、お客様のビジネスに大きな価値をもたらすパートナーとして、最適なソリューションをご提案してまいります。









■TDIのクラウド活用支援サービス

https://www.tdi.co.jp/service/cloud-support/





※Amazon Web Services、AWS、および関連ロゴは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関係会社の商標です。









【TDI株式会社概要】

TDI株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“心でITを”の企業理念に則り、様々な業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： TDI株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好 一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp