biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、大阪北港マリーナのヨットハーバーを眺められる「カフェ＆ダイニング ヘミングウェイ大阪(https://hemingway-osaka.cafe/)」にて、2026年7月1日（水）よりグランドメニューを大幅にリニューアルいたします。 今回のリニューアルでは、大阪市内にありながら都会の喧騒を忘れさせる「夕陽100選」の圧倒的なロケーションを舞台に、新メニューを多数ラインナップ。名作の世界観をイメージした豪快なハンバーガーや具だくさんのパエリア、3種類のパワーアップした自慢のステーキに加え、牡蠣のアヒージョやキルパトリック、アイオリなど海鮮を贅沢に楽しむメニューが仲間入りします。さらに、湘南・江ノ島本店で人気を誇る新感覚グルメ「ポテゲッティ」がついに大阪へ上陸！マリーナでのリラックスタイムを格上げする特別な美食体験をお届けします。また、これに先駆け、利用シーンに合わせて選べる4種類の「新コースメニュー」の提供も開始しています。

船と海に囲まれた、開放感あふれるロケーション

「カフェ＆ダイニング ヘミングウェイ大阪」は、窓の外にヨットが並ぶマリーナの風景が広がる、絶好のロケーションです。海風が心地よいプールサイド席では、ワンちゃんと一緒にお食事を楽しむことも可能。夕陽が沈むマジックアワーは、特別なひとときを演出します。 また、1日1組限定の個室船「ボートヘミングウェイ（4～8名様）」も完備しており、女子会や二次会などのプライベートな集まりにも最適です。

マリーナの夏を盛り上げる注目の新メニュー

老人と海 ヘミングウェイハンバーガー 1,900円（税込）

肉厚パティと特製ソースが絡み合う、食べ応えのある一皿。巨大な獲物との闘いを描いた名作の世界観をイメージした、ボリューム満点のハンバーガーです。

赤身ステーキ・ハラミステーキ 200g 1,980円 ／ 3,480円（税込）

これまでの1種類から、部位を選べる3種類へと進化！あっさり肉質を味わう「ランプ」、ジューシーな旨味の「肩ロース」、柔らかく濃厚な「ハラミ」など、お好みに合わせて極上ステーキを堪能いただけます。

ポテゲッティ 濃厚ミート 1,200円（税込）

細切りポテトをスパゲッティのように仕立てた、ヘミングウェイ湘南・江ノ島本店の看板メニューがついに大阪へ。濃厚なミートソースがしっかりと絡み、おつまみや軽食に最適です。

その他、牡蠣＆贅沢海鮮メニュー

定番の生牡蠣（「移動祝祭日」の生牡蠣 6個 3,300円～・税込）に加え、旨味がオイルに溶け出す「牡蠣のアヒージョ」、伝統的なオイスターカクテル「キルパトリック」、特製にんにくマヨネーズで味わう「アイオリ」など、海辺のロケーションにふさわしい海鮮メニューが充実。冷えたシャンパンやビールとのマリアージュを楽しめます。

シーンに合わせて選べる、新コースメニューも展開中

グランドメニューの刷新に合わせ、用途やご予算に応じて選べる4種類の新しいコースメニューが誕生いたしました。こちらは一足早く店頭での提供およびWEBサイトでのご予約受付を開始しており、グループでのご利用や特別な日のお食事に早くもご好評をいただいております。

ベーシックコース 4,180円（税込）

シーザーサラダ、フィッシュ＆チップス、選べるパスタ、デザート、コーヒー付きの定番プラン。

プレミアムコース 5,280円（税込）

ベーシックコースに本日のステーキを加えた、ボリューム感ある人気プラン。

牡蠣尽くしコース 6,380円（税込）

生牡蠣とカキフライの両方を楽しめる、牡蠣好きのための贅沢コース。

アニバーサリーコース 6,380円（税込）

ステーキとアニバーサリープレートを中心とした、誕生日や記念日におすすめの特別コース。

提供概要

https://hemingway-osaka.cafe/menu/course/

開始日： 2026年7月1日（水） 内容： グランドメニュー刷新 メニュー詳細：https://hemingway-osaka.cafe/menu/grand_menu/ コース詳細：https://hemingway-osaka.cafe/menu/course ご予約はこちら：https://hemingway-osaka.cafe/reserve/flow/

店舗概要

https://hemingway-osaka.cafe/reserve/flow/

名称 ：カフェ&ダイニング ヘミングウェイ 利用時間 ：11:00-21:00(最終受付 19:00) 場所 ： 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 大阪北港マリーナ内 電話番号 ： 06-4400-5294 URL ： https://hemingway-osaka.cafe/

会社概要

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売