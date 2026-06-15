Menarini Group、European Hematology Association (EHA)の2026年総会にて、骨髄線維症を対象としたセリネキソールとルキソリチニブの併用療法に関する第3相SENTRY試験のデータを発表





・セリネキソールとルキソリチニブの併用療法は、第1の共主要評価項目を達成し、24週時点で、併用群では49.8％、対照群では28％という脾臓容積減少（SVR35）の統計学的に有意な改善が認められました。

・第3相SENTRY試験の事後解析によると、SVR35は全生存期間（OS）を予測する可能性があることが示唆されており、第1相SENTRY試験の新たなデータでも同様の知見が示されています。

・EHAのScientific Program Committeeにより、最新情報に関する口頭発表として採択されたデータ。

・このデータは、Karyopharm Therapeutics, Inc.と共同で実施された第3相臨床試験に基づくものです。

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イタリア、フィレンツェ および ニューヨーク, 2026年6月15日 /PRNewswire/ -- 国際的な大手医薬品・診断薬企業であるMenarini Group（以下「Menarini」）と、Menarini Groupの完全子会社で、がん患者に変革をもたらすがん治療を届けることに注力するStemline Therapeutics, Inc.（以下「Stemline」）は、第3相SENTRY試験に関する新たなデータが、European Hematology Association (EHA)の2026年総会において、最新速報として口頭発表[i] されることを公表しました。

第3相主要試験であるSENTRY（NCT04562389）は、初回治療の骨髄線維症（MF）患者（n=353）を対象に、60mgのセリネキソールとルキソリチニブの併用療法と、ルキソリチニブ単剤療法を比較する無作為化、二重盲検、プラセボ対照試験です。Karyopharm Therapeutics, Inc.がMenarini Groupと共同で実施したSENTRY試験は、脾臓容積の35％以上の減少（SVR35）および絶対的総症状スコア（Abs-TSS）の2つの共主要評価項目を評価することを目的として設計されました。

本試験では第1の共主要評価項目を達成し、セリネキソールとルキソリチニブの併用療法を受けた患者は、ルキソリチニブ単独療法を受けた患者と比較して、SVR35において明確かつ統計学的に有意な改善を示しました。これらの結果は、併用群において、迅速かつ著明で持続的な脾臓容積の減少が認められたことを示しています。

「脾臓の縮小を達成することが、骨髄線維症治療の重要な目標です。「重要なのは、SENTRY試験で認められた脾臓の縮小が迅速かつ著明で持続的であり、この併用療法を受けた患者において全生存期間の延長が期待できるという点です」と、Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trustの骨髄増殖性腫瘍学教授 兼副医療責任者であるClaire Harrison博士は述べています。「これらの結果が、より良い治療法の選択肢を切実に必要としている患者にとって、新たな治療の進展につながる可能性があることを、私たちは心強く感じています。」

その他のハイライトは以下の通りです。

・絶対的総症状スコア（Abs-TSS）：併用群では、ルキソリチニブ単独療法と同等の有効性が示され、24週時点でのAbs-TSSは、併用療法を受けた患者で9.9ポイントの改善が見られたのに対し、ルキソリチニブ単独療法を受けた患者では10.9ポイントの改善が見られました。2つの群間の差は統計的に有意ではなく、併用群はこの第2の共主要評価項目の達成に至りませんでした。

・全生存期間（OS）：解析時点ではこれらのデータはまだ不十分であったものの、ルキソリチニブ単剤療法と比較して、セリネキソール併用療法において、事前に設定された副次的評価項目である全生存期間（OS）に関する有望な初期の兆候が認められました。この研究では、セリネキソールの併用療法を受けた患者において、死亡リスクが50％以上低下したことが示されました（HR 0.43）。

・脾臓体積減少：事前に設定された各サブグループにおいて、SVR35の効果が一貫して認められました。特に、24週時点で、ルキソリチニブの投与量にかかわらず、セリネキソール併用群において脾臓容積の著しい減少が認められ、1日あたり15mg未満のルキソリチニブを投与された患者においても同様の結果が得られました。

変異アレル頻度（VAF）の低減: SVR35に関連するこの事前に設定された探索的評価項目は、24週時点でセリネキソール＋ルキソリチニブ群の患者の32％で確認されたのに対し、ルキソリチニブ単独療法群では23.9％でした。これは、この併用療法に疾患修飾作用の可能性があることを示唆しています。

・安全性および忍容性: この併用療法は、セリネキソールおよびルクソリチニブを単独で使用した場合の既知のプロファイルと一致する、管理可能な安全性および忍容性のプロファイルを示しました。新たな安全上の兆候は認められませんでした。

「SENTRY試験で観察された脾臓反応の強さと、有望な早期全生存期間データは、予後が極めて不良なこの重篤な疾患に苦しむ患者にとって、新たな治療の選択肢となる可能性への希望をもたらしています」と、 Menarini Groupの最高経営責任者（CEO）であるElcin Barker Ergunは述べています。「がんに直面している患者に画期的な治療法を提供するという私たちの決意と情熱は、これまで以上に強固なものとなっています。」

骨髄線維症（MF）について

骨髄線維症（MF）は、骨髄増殖性腫瘍（MPN）と呼ばれる疾患群に属する血液がんの一種です。これらの疾患は、骨髄内の異常な造血細胞が過剰に増殖することで引き起こされ、その結果、瘢痕組織が形成されます。この瘢痕化により、体が正常な血液細胞を作り出すことが難しくなります。MFの発症率は極めて低く、人口10万人あたりで年間わずか1～2人が診断されており、診断後の生存期間の中央値は6年となっています。さらに、MFを患っている人にとっては、この疾患に起因する疲労、脾臓の肥大、血液検査値の低下といった症状によって、生活の質が損なわれる可能性があります。[1、2、3]

副作用の疑いがある場合は、Stemline Therapeutics, Inc.（adverseevents@menarinistemline.com）までご連絡ください。関連情報はすべてhttps://stemline.com/contact/でご覧いただけます。

製品特性概要（SmPC）および欧州公開医薬品審査報告書については、 www.ec.europa.euをご覧ください。

詳細については、セリネキソールが承認されている地域の添付文書をご参照ください。 Menarini Groupはセリネキソールのライセンス権を保有しており、現在、欧州の多くの国や世界各地で販売を行っています。米国では、Karyopharm Therapeuticsがセリネキソールを販売しており、添付文書の全文はこちらで閲覧可能です。

Menarini Groupについて

Menarini Groupは、売上高55億ドル、従業員17,000人超を擁する国際的な大手医薬品・診断薬企業です。Menariniは、循環器、がん、呼吸器、消化器、感染症、糖尿病、炎症、鎮痛の各領域の製品を通じて、アンメットニーズの高い治療領域に注力しています。Menariniは18の生産拠点と9つの研究開発センターを有し、その製品は世界140カ国で提供されています。詳細については、www.menarini.comをご覧ください。

Stemline Therapeutics Inc.について

Menarini Groupの完全子会社であるStemline Therapeutics, Inc.（「Stemline」）は、コマーシャル・ステージにあるバイオ医薬品会社で、患者に革新的ながん治療を提供することに注力しています。Stemlineは、エストロゲン受容体（ER）陽性、ヒト上皮成長因子受容体2（HER2）陰性、ESR1遺伝子変異の進行・転移性乳がんで、少なくとも1ライン以上の内分泌療法後に病勢進行した閉経後女性または成人男性の治療を適応症とする経口内分泌療法剤エラセストラントを、米国、欧州をはじめとする世界各地で販売しています。また、Stemlineは、CD123に対する新規標的治療薬であるタグラクソフスプ・エルツを、アグレッシブな血液がんである芽球性形質細胞様樹状細胞新生物（BPDCN）患者を対象に、米国、欧州およびその他のグローバル地域で販売しています。また、Stemlineは多発性骨髄腫のXPO1阻害剤であるセリンエキソールを欧州で販売しています。同社はまた、エラセストラントとタグラクソフスプについて、それぞれ乳癌と血液癌を適応症とする複数の適応拡大試験を実施しており、さらに多くの固形癌と血液癌を適応症とする様々な開発段階にある新薬候補の広範な臨床パイプラインを有している。 同社はまた、乳がんおよび血液がんを適応症とするエラセストラントおよびタグラキソフスプの複数の適応拡大試験も実施しており、固形がんおよび血液がんの多くを対象とする様々な開発段階にある追加の薬剤候補の広範な臨床パイプラインを有しています。

参考文献

1. 骨髄線維症。NORD (National Organization for Rare Disorders).https://rarediseases.org/mondo-disease/myelofibrosis/

2. 骨髄線維症。The Leukemia & Lymphoma Society (LLS)。https://bloodcancerunited.org/blood-cancer/myeloproliferative-neoplasms-mpns/myelofibrosis-mf

3. 骨髄線維症。Mayo Clinic。https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/myelofibrosis/symptoms-causes/syc-20355057

[i]本プレスリリースで取り上げた治験中の併用療法および未承認の適応症の安全性および有効性は、FDA、EMA、その他の規制当局によって確立されていません。

（日本語リリース：クライアント提供）

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