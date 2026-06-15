株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新作グッズ3種類を、7月4日（土）より販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回、人魚の姿をしたハローキティと乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされた2色展開の「カップ」や、海の世界をイメージした華やかなデザインが特徴の「ボウル」、お食事時間に大活躍なスプーンとフォークがセットになった「カトラリー」の3種類が新登場！お家で過ごす時間を更にかわいく彩ります。 ご来場の思い出に、 「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない限定グッズはいかかですか？

■『HELLO KITTY SMILE限定グッズ』 概要

販売開始： 7月4日（土）～ 内容： カップ（人魚／乙姫）／990円 ボウル／990円 カトラリー／715円 ※全て税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

参考 『HELLO KITTY SMILE』 とは

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/