消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352251/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：自家製和牛コンビーフサンド（ルーベンサンド）
会社名：株式会社ビー・フードサービス
商品概要：『コンビーフって、こんなに贅沢で、こんなに美味しかったのか』
最大の特徴は、ほぐさず塊から包丁で大胆に切り出した自家製和牛コンビーフ。そう感動していただける自信があります。サクッとした国産湯種山食パンの食感のあとから押し寄せる、和牛の圧倒的な肉感と旨味。それを包み込む爽やかなザワークラウトと濃厚なチーズのハーモニー。1992年創業 ステーキ屋の本気が詰まった究極のルーベンサンド。
住 所：東京都大田区萩中2-6-18
問合せ：090-1696-3622
https://www.buffalo1992.com
販売価格：1,600～1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・和牛らしい肉感を活かした重厚な食感
・最後まで軽快さを保つ厚切りトースト
・酸味が肉の濃厚感を整える計算された味わい
・焼き目と肉香が食欲を高める仕上がり
・ワンプレート全体で統一された世界観
・ステーキハウスらしい肉料理としての高い完成度
・幅広い年代で受け入れやすい肉料理としてのホットサンド
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：自家製和牛コンビーフサンド（ルーベンサンド）
会社名：株式会社ビー・フードサービス
商品概要：『コンビーフって、こんなに贅沢で、こんなに美味しかったのか』
最大の特徴は、ほぐさず塊から包丁で大胆に切り出した自家製和牛コンビーフ。そう感動していただける自信があります。サクッとした国産湯種山食パンの食感のあとから押し寄せる、和牛の圧倒的な肉感と旨味。それを包み込む爽やかなザワークラウトと濃厚なチーズのハーモニー。1992年創業 ステーキ屋の本気が詰まった究極のルーベンサンド。
住 所：東京都大田区萩中2-6-18
問合せ：090-1696-3622
https://www.buffalo1992.com
販売価格：1,600～1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・和牛らしい肉感を活かした重厚な食感
・最後まで軽快さを保つ厚切りトースト
・酸味が肉の濃厚感を整える計算された味わい
・焼き目と肉香が食欲を高める仕上がり
・ワンプレート全体で統一された世界観
・ステーキハウスらしい肉料理としての高い完成度
・幅広い年代で受け入れやすい肉料理としてのホットサンド
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
プレスリリース詳細へ