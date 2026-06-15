ミニベクトル制御インバータ調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352373/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界の意思決定者必携の最新調査レポート 「ミニベクトル制御インバータの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
世界の産業用ドライブ市場において、ミニベクトル制御インバータは、モーターの回転速度とトルクを高精度で制御する省エネルギー中核デバイスとして位置付けられています。本レポートの調査によれば、世界のミニベクトル制御インバータ市場は、2025年に2億5,378万ドル（約380億円）を記録。2026年には2億8,023万ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）9.85%で成長を続け、2032年には4億9,012万ドル（約735億円）に達する見込みです。
この急成長の背景には、産業オートメーションの高度化、製造業の省エネ投資拡大、そして特にエレベーター・自動車・産業機械分野におけるベクトル制御技術の標準化が進んでいることが挙げられます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254290/mini-vector-control-inverter
製品定義 - ミニベクトル制御インバータとは何か
ミニベクトル制御インバータは、モーター駆動システムにおいて、電動機の一次電流を「励磁成分」と「トルク成分」に高精度でベクトル分解することで、従来のV/f制御では実現できなかった低速域での高トルク出力と過負耐性を可能にするデバイスです。
従来のスカラー制御と比較して、以下の競争優位性を持ちます。
エネルギー効率：負荷変動に応じた最適トルク制御により、消費電力を最大30%削減
制御精度：速度変動率±0.01%を実現（センサレスベクトル制御時）
コンパクト設計：小型モジュール化により、従来比50%の設置スペース削減を達成
本レポートでは、製品タイプを「単相インバータ（Single-phase Inverter）」と「三相インバータ（Three-phase Inverter）」に分類。さらに用途別では「エレベーター（Elevator）」「自動車（Automobile）」「産業機械（Industrial Equipment）」「その他（Others）」の4セグメントで詳細な市場規模と成長率を提供しています。
主要企業の競争環境と市場シェア分析
ミニベクトル制御インバータ市場の競争構造は、日本・欧州メーカーが技術面でリードし、中国勢が価格面で追う構図が明確です。
主要参入企業（Global Info Research調査対象）
日本勢：安川電機（Yaskawa Electric）、富士電機（Fuji Electric）
中国勢：Dolin-Tech、CNC Electric、POWER TECH SYSTEMS、VEICHI Electric、Dolycon、K-Easy Automation、EMHEATER、INVT
当レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを過去5年間（2021-2025年）の実績ベースで詳細分析。特に安川電機は、同社が独自開発した「高級ベクトル制御アルゴリズム」と「AI予知保全機能」を搭載した新型ミニインバータの投入により、高付加価値セグメントでのシェアを拡大しています。
また、富士電機は、エレベーター向け専用モデル「FRENIC-Elevatorシリーズ」で欧州市場を開拓。昇降時の乗り心地と停止精度を追求した製品設計が、大手エレベーターメーカー（三菱電機、ティッセンクルップ等）の採用を獲得しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界の意思決定者必携の最新調査レポート 「ミニベクトル制御インバータの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
世界の産業用ドライブ市場において、ミニベクトル制御インバータは、モーターの回転速度とトルクを高精度で制御する省エネルギー中核デバイスとして位置付けられています。本レポートの調査によれば、世界のミニベクトル制御インバータ市場は、2025年に2億5,378万ドル（約380億円）を記録。2026年には2億8,023万ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）9.85%で成長を続け、2032年には4億9,012万ドル（約735億円）に達する見込みです。
この急成長の背景には、産業オートメーションの高度化、製造業の省エネ投資拡大、そして特にエレベーター・自動車・産業機械分野におけるベクトル制御技術の標準化が進んでいることが挙げられます。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254290/mini-vector-control-inverter
製品定義 - ミニベクトル制御インバータとは何か
ミニベクトル制御インバータは、モーター駆動システムにおいて、電動機の一次電流を「励磁成分」と「トルク成分」に高精度でベクトル分解することで、従来のV/f制御では実現できなかった低速域での高トルク出力と過負耐性を可能にするデバイスです。
従来のスカラー制御と比較して、以下の競争優位性を持ちます。
エネルギー効率：負荷変動に応じた最適トルク制御により、消費電力を最大30%削減
制御精度：速度変動率±0.01%を実現（センサレスベクトル制御時）
コンパクト設計：小型モジュール化により、従来比50%の設置スペース削減を達成
本レポートでは、製品タイプを「単相インバータ（Single-phase Inverter）」と「三相インバータ（Three-phase Inverter）」に分類。さらに用途別では「エレベーター（Elevator）」「自動車（Automobile）」「産業機械（Industrial Equipment）」「その他（Others）」の4セグメントで詳細な市場規模と成長率を提供しています。
主要企業の競争環境と市場シェア分析
ミニベクトル制御インバータ市場の競争構造は、日本・欧州メーカーが技術面でリードし、中国勢が価格面で追う構図が明確です。
主要参入企業（Global Info Research調査対象）
日本勢：安川電機（Yaskawa Electric）、富士電機（Fuji Electric）
中国勢：Dolin-Tech、CNC Electric、POWER TECH SYSTEMS、VEICHI Electric、Dolycon、K-Easy Automation、EMHEATER、INVT
当レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを過去5年間（2021-2025年）の実績ベースで詳細分析。特に安川電機は、同社が独自開発した「高級ベクトル制御アルゴリズム」と「AI予知保全機能」を搭載した新型ミニインバータの投入により、高付加価値セグメントでのシェアを拡大しています。
また、富士電機は、エレベーター向け専用モデル「FRENIC-Elevatorシリーズ」で欧州市場を開拓。昇降時の乗り心地と停止精度を追求した製品設計が、大手エレベーターメーカー（三菱電機、ティッセンクルップ等）の採用を獲得しています。