宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（株式会社宝塚クリエイティブアーツ）は2026年7月1日（水）に、宝塚歌劇として初めてとなる、宝塚歌劇団 花組・月組・雪組星組・宙組の5組のトップスターをモデルにしたチェーン付きぬいぐるみ「TAKARAZUKA スターぬいぐるみ」を発売いたします。





「TAKARAZUKA スターぬいぐるみ」は、宝塚歌劇団のトップスター、花組・永久輝（とわき）せあ、月組・鳳月 杏（ほうづき あん）、雪組・朝美 絢（あさみ じゅん）、星組・暁 千星（あかつき ちせい）、宙組・桜木（さくらぎ）みなと が、ヘアスタイルや舞台メイク、表情までを自ら細やかにプロデュースし、それぞれの舞台上での個性を細部にわたって表現しています。ぬいぐるみらしい愛らしさを持ちながらも、サテン素材の組カラー燕尾服を格調高く着こなす姿に。舞台の華やかさと気品を感じさせる、宝塚歌劇ならではのぬいぐるみに仕上がりました。ご観劇のお供としてはもちろん、日々のおでかけから旅行の思い出作り、記念撮影、そしてご自宅での癒しのひとときまで。いつでもどこでもこの小さなスターたちと一緒にお過ごしください。

さらに、ぬいぐるみのイラストを使用したグッズの発売も予定しております。

こちらもどうぞご期待ください。詳細は次のとおりです。





■商品情報

＜商品名＞

TAKARAZUKA スターぬいぐるみ（5種） ボールチェーン付き

永久輝せあ・鳳月 杏・朝美 絢・暁 千星・桜木みなと

＜価 格＞ 各4,300円（税込）

＜サイズ＞ 約H16.5cm×W10cm ＊衣装の着脱はできません。





■発売日 2026年7月1日（水）

■販売場所

キャトルレーヴ各店 （宝塚店・東京店・梅田店）

キャトルレーヴオンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/





■商品画像





■関連グッズデザインイラスト ※後日発売





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リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/6d6aa14501a84f014b20a257ea0636670b2d3880.pdf





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