BAIC FOTONの「eView Connect」がタイで華々しいデビューを飾り、東南アジアにおけるグリーン物流の新たなパラダイムを切り拓く

北京、2026年6月13日 /PRNewswire/ -- CP FOTONはこのほど、タイのバンコクで公式新製品発表会を開催し、新エネルギーバン「eView Connect」を披露しました。CPグループおよびFoton Internationalの経営幹部に加え、第一弾の顧客、戦略的パートナー、金融パートナー、国内ディーラー、地元メディア関係者らが一堂に会し、東南アジアにおける商用車の電動化を目指すBAIC FOTONの歩みにおけるこの重要な節目を共に祝いました。





タイ政府はグリーン・トランジションの推進に全面的に取り組んでおり、National Electric Vehicle Policy Committeeが提唱した「30@30」目標は、業界の指針となっています。

タイにおける現在の地域充電インフラの状況を踏まえ、eView ConnectにはCATL製の第3世代水冷バッテリーが搭載されており、2C充電レートを実現しています。バッテリー容量は50.23kWhと66.67kWhの2種類から選択可能で、ACスロー充電とDC急速充電の両方に対応しています。このバッテリーには、8年間または40万キロメートルの延長保証が付いています。今後、同社は顧客の利用シーンを踏まえ、バッテリー交換式モデルの開発を検討する予定です。さらに、このモデルは全く新しい全電気式プラットフォームを採用しており、スマート機能やNVH性能システムにおいて全面的な改良が施され、快適性が大幅に向上しています。

新製品発表会において、CP FOTONは物流、小売、リース業界の地元企業5社に対し、最初の車両ロットを引き渡しました。また、Spark EVおよびHuaweiと戦略的提携に関する覚書を締結しました。

・Spark EVとの提携Spark EVは、タイで最も急成長している充電ネットワーク事業者であり、業界をリードする超急速充電ステーション網を擁しています。その事業戦略は、「完全液冷式超高速充電＋ガソリンスタンドを中核としたネットワーク＋全国50km間隔でのカバー率」を柱としています。両社は、中型・大型商用車による幹線物流向けの充電ステーションの整備に注力すべく、協力していきます。

・Huaweiとの緊密な連携Huaweiの世界トップクラスの超急速充電技術を活用します。HuaweiはSpark EVの戦略的技術パートナーであるだけでなく、 その完全液冷式超急速充電ソリューションは、バンコク、パタヤ、チェンマイをはじめとするタイ全土で既に大規模に導入されており、タイの自動車業界の電動化を加速させるうえで極めて重要な役割を果たしています。

2019年に設立されたCP FOTONは、現地生産体制と製品ラインナップの確立に成功しました。BAIC FOTONの国際化戦略における重要な節目となる今回の発表会では、タイを拠点として包括的なサービスの拡充を図り、アジア太平洋地域全体の物流における低炭素化を推進していきます。





（日本語リリース：クライアント提供）

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