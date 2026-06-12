株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、企業価値向上に向けて取り組んでいる「ValueCreationProject」の一環として、2026年10月に迎える設立40周年を契機に、コーポレートサイトを全面リニューアルいたします。

本リニューアルでは、当社のブランド発信の強化に向けて、企業情報やサービス、IR情報などをより分かりやすく、アクセスしやすい形で提供できる情報発信基盤へと再構築します。また、労働集約型ビジネスモデルからの脱却を進め、顧客のニーズに応じた具体的な解決策を提供するソリューションプロバイダへの変革を進める当社の方向性を、より明確かつ統一的に発信することで、営業・マーケティング機能の強化およびIR・サステナビリティ情報の充実を図ります。 本取り組みは企業価値向上に向けた一連の施策の一つと位置づけており、当社は、今後もValueCreationProjectのもとで継続的な施策展開を進めてまいります。

1. 背景と狙い

当社は企業価値向上を実現するValueCreationProjectのもと、次の成長フェーズに向けた企業像を明確にするとともに、以下の取り組みを推進しています。

・ 労働集約型ビジネスからソリューション価値創造型ビジネス（ソリューションプロバイダ）への転換 ・ AI、DX、クラウド、セキュリティを主軸としたソリューションビジネスの拡大 ・ AI時代を見据え、AI活用を前提としたシステム開発基盤の標準化と新たな開発プロセスの確立による生産性向上、AI活用によるお客様課題の解決と伴奏型支援 ・ 人的資本の強化による持続的な競争力の向上

こうした変革の方向性をより明確かつ統一的に発信するとともに、設立40周年の節目を契機として企業価値向上に資する情報発信基盤を強化するため、コーポレートサイトの全面リニューアルを実施いたします。

2. リニューアルのポイント

本リニューアルでは、コーポレートサイトを単なる情報掲載の場ではなく、ステークホルダーとの継続的な関係構築を支える情報発信基盤として再構築します。

■ 利用者にとって分かりやすい情報構造の実現

情報設計を抜本的に見直し、利用者の目的や関心に即した構造へ最適化します。これにより、必要な情報へ直感的にたどり着けるサイト構成を目指します。あわせて、サービス紹介から問い合わせまでの導線を再設計し、お客様との接点を自然かつ確実に生み出すことで、商談機会の創出につなげます。

■ IR・サステナビリティ情報の充実

IRおよびサステナビリティに関する情報を体系的に整理し、投資家・株主をはじめとするステークホルダーが、意思決定に必要な情報へ迅速かつ的確にアクセスできる環境を整備します。これにより、企業としての透明性と信頼性の向上を図ります。

■ 継続的な情報発信を支える運用基盤の整備

CMS基盤を見直すことで、情報の更新性と柔軟性を高め、迅速かつ継続的な情報発信を可能にします。公開後もデータや利用者の反応を踏まえた改善を重ねることで、コミュニケーションの質を持続的に高めていきます。

■ 生成AI時代を見据えたコンテンツ設計

従来の検索エンジンに加え、生成AIによる情報活用も見据えたコンテンツ設計を進めます。単に情報を整理するだけでなく、背景や意味のつながりまで伝わる構成とすることで、多様な情報接点において当社の情報が正しく理解され、適切に参照される状態を目指します。これにより、企業価値を正確かつ効果的に伝える基盤を強化します。

3. 公開予定

2026年11月

https://www.needswell.com/

4. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com