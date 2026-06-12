RekaとMoonvalleyが提携し、フィジカルAIのモデルとインフラの推進に取り組む

サンフランシスコ、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- 物理世界のための基盤となる知能を構築するAI研究ラボ「Reka」は、Moonvalleyと提携し、AI研究者およびエンジニアのチームを迎え入れ、物理AI時代に向けたモデルとインフラの開発を加速させます。





今回の合併により、Mateusz Malinowski博士、Mikołaj Bińkowski博士をはじめ、DeepMind、Meta、Amazon、Microsoft、Google、Wayve、Runwayの元研究者やエンジニアからなるチームがRekaに加わることになります。Google DeepMindで以前はスタッフ研究員を務めていたMalinowski氏と、シニア研究員を務めていた Bińkowski氏が、Rekaの率いる研究チームに加わることになります。両名は、Googleの「Veo」となったモデルの開発に大きく貢献した人物です。

Rekaの使命は、現実世界で推論し、シミュレーションを行い、行動するAIを開発することです。同社のモデルは、自律型防衛システムや知能ロボットから次世代ウェアラブルデバイスやメディアに至るまで、現実世界の最も複雑な課題を解決するために構築されており、あらゆる分野を支えています。

「フィジカルAIは根本的に研究上の課題です」 と、Rekaの最高経営責任者（CEO）である Dani Yogatama氏は述べています。「このチームは、動画生成およびマルチモーダルモデルに関する世界トップクラスの専門知識を有しています。「私たちは共に、シミュレーションからロボティクス、リアルタイムの意思決定に至るまで、現実世界を理解し、その中で行動できるAIシステムを構築しています。」

「私たちは、単に動画を生成するだけのモデルを作っているわけではありません。彼らは物理的な世界がどのように機能するかを理解しています」と、 Mateusz Malinowski氏は述べています。「つまり、ロボットが行動する前にその結果について推論できるように、運動、物理現象、時間的ダイナミクスをシミュレートすることです。こうすることで、より安全かつより責任あるAIが実現します。我々の共同アプローチは、シミュレーションと推論を単一のシステムに統合するものであり、正しい選択といえます。」

統合後のチームは、「World Language Action Model（WLAM）」に注力します。これは、自己中心座標系やその他の物理世界データを用いて学習された独自のオムニモデルであり、現実的なシミュレーションによる計画立案を通じて、現実世界を認識し、行動することが可能です。このモデルは、高忠実度なマルチモーダル出力を生成し、最先端の空間的・時間的認識能力によりマルチモーダルな知覚をロボットの動作に変換し、長尺動画やストリーミング動画に対して微妙なニュアンスを捉えた推論を行うことができます。

Rekaは引き続き、以下の4つの柱を軸に事業を展開しています。

・RekaLabs - 物理世界のための基盤となる知能の研究開発。

・RekaInfer - マルチモーダルAI向けの推論インフラストラクチャおよびAPI。

・RekaVision - 大量の動画データにタグ付け、推論、検索、クリップを行うための動画処理インフラストラクチャ・プラットフォーム。

・RekaClaru - トレーニングデータおよび物理AI向けデータ。自己中心視点の動画、ロボットの軌跡、ワールドモデルの映像、大規模な専門家による評価などを含みます。

Rekaでは、研究、エンジニアリング、プロダクトの各部門で積極的に採用を行っています。Rekaのプラットフォームへの早期アクセスに関心のある企業パートナー様は、チームに直接お問い合わせください。

Rekaについて

Rekaは、サンフランシスコに本社を置くAI研究ラボです。DeepMind、Meta、Googleの研究者たちによって設立されたRekaは、フィジカルAI時代のためのモデルとインフラを構築しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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