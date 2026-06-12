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【聖徳大学】特別展覧会 卒業生の活躍を紹介するシリーズVol.1 能登谷小町展｢ワタシノイロ｣を開催 --地域と子どもをつなぐアーティスト--
聖徳大学（千葉県松戸市）では、「特別展覧会 本学卒業生の活躍を紹介するシリーズ」を開始します。その第一弾として、令和3年（2021年）3月に児童学科を卒業し、松戸を拠点に活動するアーティスト・能登谷小町氏による個展「ワタシノイロ」を開催します。
本学では、「本物に触れることで心の豊かさを育む」という“本物教育”の理念のもと、国内外の古典籍、絵画、工芸品などを収集し、聖徳博物館および2つのギャラリーにおいて展示公開してきました。
今回の特別展覧会シリーズは、本学卒業生に発表の機会を提供し、アーティストとしての活動を応援することを目的に開催するものです。アーティストがギャラリーに在廊し、来場者は作品を鑑賞するだけでなく、アーティストや来場者同士が対話して交流できる場を提供します。
能登谷氏は生まれ育った地元 青森の原風景を元に海や花､動物などの自然をモチーフとした作品を制作。また､大学で学んだ児童学･幼児教育の観点を活かし､アート教室やワークショップも開催。子どもたちがアートを通して自分を表現できる場づくりにも力を入れています。松戸市と聖徳大学が協働で行うアートプロジェクト｢松戸アートピクニック｣にも継続的に参加し､自然と人､子どもとアートを結びつける実践を行っています。
今回の個展では､能登谷氏の豊かな色彩と感性が表現された世界観を体現できる作品を展示。森で生きるものたちを300cm×300cmの大きさで描いた絵画｢森の声｣や､アメリカ先住民の移動式住居に発想を得て制作した｢ハッピーティピー｣など､約40点を公開します。
本学の本物教育の中で育まれた新しい才能､会場いっぱいにあふれるポジティブなエネルギーを楽しめる内容になっています。皆さまのご来場をお待ちしております。
＜能登谷氏の在廊日＞
能登谷氏が会場にて展示作品の説明などを行います。
日 程：2026年6月17日(水)･20日(土)
時 間：11：00 頃〜17：00 頃
場 所：聖徳大学8 号館1 階 利根山光人記念ギャラリー
※JR 常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5 分(公共交通機関をご利用ください)
■｢能登谷小町展『ワタシノイロ』｣(概要)
【会 期】2026年6月1日(月)〜6月20日(土) ※6月14日(日)は休館
【時 間】9:00〜17:00
【会 場】聖徳大学8号館1 階 利根山光人記念ギャラリー
※JR 常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5分(公共交通機関をご利用ください)
【観覧料】無料
【ＵＲＬ】https://www.seitoku-u.ac.jp/353566/
【問合せ先】聖徳大学･聖徳大学短期大学部 図書館事務室 TEL：047-365-1111(代)
聖徳大学児童学科ホームページ（卒業生紹介：能登谷氏）
https://faculty.seitoku.ac.jp/child-studies/2024/03/31/sotugyou31/
能登谷氏が制作したスコップを使って｢21 世紀の森と広場｣来園者数2,000 万人達成記念の植樹が開催されました
https://www.seitoku-u.ac.jp/313375/
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本学では、「本物に触れることで心の豊かさを育む」という“本物教育”の理念のもと、国内外の古典籍、絵画、工芸品などを収集し、聖徳博物館および2つのギャラリーにおいて展示公開してきました。
能登谷氏は生まれ育った地元 青森の原風景を元に海や花､動物などの自然をモチーフとした作品を制作。また､大学で学んだ児童学･幼児教育の観点を活かし､アート教室やワークショップも開催。子どもたちがアートを通して自分を表現できる場づくりにも力を入れています。松戸市と聖徳大学が協働で行うアートプロジェクト｢松戸アートピクニック｣にも継続的に参加し､自然と人､子どもとアートを結びつける実践を行っています。
今回の個展では､能登谷氏の豊かな色彩と感性が表現された世界観を体現できる作品を展示。森で生きるものたちを300cm×300cmの大きさで描いた絵画｢森の声｣や､アメリカ先住民の移動式住居に発想を得て制作した｢ハッピーティピー｣など､約40点を公開します。
本学の本物教育の中で育まれた新しい才能､会場いっぱいにあふれるポジティブなエネルギーを楽しめる内容になっています。皆さまのご来場をお待ちしております。
＜能登谷氏の在廊日＞
能登谷氏が会場にて展示作品の説明などを行います。
日 程：2026年6月17日(水)･20日(土)
時 間：11：00 頃〜17：00 頃
場 所：聖徳大学8 号館1 階 利根山光人記念ギャラリー
※JR 常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5 分(公共交通機関をご利用ください)
■｢能登谷小町展『ワタシノイロ』｣(概要)
【会 期】2026年6月1日(月)〜6月20日(土) ※6月14日(日)は休館
【時 間】9:00〜17:00
【会 場】聖徳大学8号館1 階 利根山光人記念ギャラリー
※JR 常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5分(公共交通機関をご利用ください)
【観覧料】無料
【ＵＲＬ】https://www.seitoku-u.ac.jp/353566/
【問合せ先】聖徳大学･聖徳大学短期大学部 図書館事務室 TEL：047-365-1111(代)
聖徳大学児童学科ホームページ（卒業生紹介：能登谷氏）
https://faculty.seitoku.ac.jp/child-studies/2024/03/31/sotugyou31/
能登谷氏が制作したスコップを使って｢21 世紀の森と広場｣来園者数2,000 万人達成記念の植樹が開催されました
https://www.seitoku-u.ac.jp/313375/
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/