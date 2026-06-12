株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：平山 公通、以下SCP)は、SCPがマスターライセンスを保有し、昨年(2025年)に誕生45周年を迎えたスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」と昨年(2025年)結成5周年を迎えた株式会社サンリオの「はぴだんぶい」とのコラボレーションを実施いたします。





コラボレーションデザイン





■コラボレーションについて

ピングー×タキシードサムのコラボレーションを経て、タキシードサムのお友だちである「はぴだんぶい」のメンバーともなかよくなり、ついに「ピングー×はぴだんぶい」のコラボレーションが実現しました。本企画では、夏らしいかき氷をテーマにしたデザインを制作しています。









■コラボレーショングッズの発売

2026年6月24日(水)からラフォーレ原宿で開催のPOP UP STORE「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」にてコラボレーショングッズが初登場！

さらに、ピングー×はぴだんぶい各キャラクターのマスコットも先行発売いたします。





コラボレーションマスコット

各種コラボレーショングッズ





税込2,200円以上お買い上げでホログラムステッカー1枚をプレゼントいたします。

開催場所：ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE

開催期間：2026年6月24日(水)～2026年7月6日(月)









■同時開催で2F MILK MILK MILK!でコラボメニューを発売

5F MAKE THE STAGEでの「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」開催に合わせて、2F MILK MILK MILK!では「ピングーのごきげんミルクボトル」「ピングーのひんやりスムージー」「ピンガのトリプルポップサンデー」を限定販売します。MILK MILK MILK!限定グッズも発売します。メニュー・グッズを対象に税込1,500円以上のご利用で限定ポストカード1枚をプレゼントいたします。





開催場所：ラフォーレ原宿 2F MILK MILK MILK!

開催期間：2026年6月24日(水)～2026年7月6日(月)









【アクセス】

所在地 ：東京都渋谷区神宮前1-11-6

最寄り駅：東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩1分

JR山手線「原宿駅」徒歩3分





イベントビジュアル

カフェ限定メニュー

カフェ限定グッズ





【ピングーとは…】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。





▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram( @pingu_jp ) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X( @pingu_jpn ) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式YouTube( @Pingu ) https://www.youtube.com/@Pingu









【はぴだんぶいとは…】

ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる6にんの男のコたちが「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”！」をスローガンに、わいわいたのしく活動中！

▼はぴだんぶい公式X： https://x.com/hapidanbui









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(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671001

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