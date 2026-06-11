キャバ嬢 SNSコンサルが全国から問い合わせ殺到--夜職特化プランをリリースから1ヶ月で10件以上の反響を記録
～～～キャバ嬢 SNSコンサルが全国から問い合わせ殺到--夜職特化プランをリリースから1ヶ月で10件以上の反響を記録～～～
キャバ嬢 SNSコンサルおよび夜職向けTikTok運用代行に特化したプランが、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）の手によって正式に稼働を開始し、2026年6月現在、サービス開始からわずか1ヶ月で全国から10件以上の問い合わせを受領したことが明らかになった。TikTok・Instagramのショート動画起点で個人キャストから店舗法人まで幅広く支援するこのプランは、夜職業界のSNS活用需要を的確に捉えた設計として注目を集めている
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352123/images/bodyimage1】
キャバ嬢 SNSコンサルの需要が爆発している理由--2026年最新版・夜職×TikTok市場の現状
キャバ嬢 SNSコンサルへの問い合わせが急増している背景には、夜職業界全体でのSNS集客シフトが加速しているという構造的な変化がある。かつては「口コミ」や「スカウト」が主な集客手段だったキャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等の店舗において、今やTikTokのショート動画が最も費用対効果の高い集客チャネルとして機能しつつある。
国内のTikTokアクティブユーザー数は2025年時点で約2,000万人超（総務省『令和6年版 情報通信白書』）に達しており、20代女性・20代男性という夜職のコア顧客層がプラットフォームの主要ユーザーと完全に一致する。つまり、キャバ嬢やホストが自らTikTokで発信し続けることは、ターゲット層にダイレクトにリーチできる最短経路となっている。
しかしながら、夜職に従事するキャストやホストにとってSNS運用は「やりたいけれど続かない」「何を発信すればいいかわからない」という課題が深刻だ。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務を通じて把握した実態では、夜職業界からのSNS相談の実に60%以上が「アカウントを作ったが3投稿以内で止まっている」というケースにあたる。動画の撮影・編集・投稿・分析というサイクルを個人で回し続けることの難しさが、SNS活用の最大の壁になっているのだ。
さらに、一般的なSNS運用代行会社が夜職案件を「対応外」とするケースが多いことも、業界内での未充足ニーズを膨らませてきた。BAN対策・プラットフォーム規約遵守のライティング・業種特有の演出や表現など、夜職ならではの専門知識が求められるため、汎用の代行会社では対応できないケースが後を絶たない。こうした需要の空白地帯に、株式会社キングプロテアの夜職特化SNSコンサルは明確に応えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352123/images/bodyimage2】
キャバ嬢 SNSコンサルの全詳細--2026年最新版プランの内容・料金・対象を一挙公開
株式会社キングプロテアが提供するキャバ嬢 SNSコンサル（夜職特化プラン）は、個人キャスト向けから店舗法人向けまで3つのプランで構成されている。以下に各プランの詳細を示す。
【キャストプラン｜月額88,000円】
個人キャスト・ホストの指名数増加・フォロワー獲得を目的とした個人アカウント育成プラン。月4本の動画投稿（企画・撮影・編集を全て代行）に加え、アカウント設計・TikTokライブ支援・レポート分析がセットになっている。撮影は実際の店舗や自撮り素材を活用した「本人が主役のショート動画」を基本フォーマットとして設計する。BAN対策・規約遵守ライティングは標準対応。
キャバ嬢 SNSコンサルおよび夜職向けTikTok運用代行に特化したプランが、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）の手によって正式に稼働を開始し、2026年6月現在、サービス開始からわずか1ヶ月で全国から10件以上の問い合わせを受領したことが明らかになった。TikTok・Instagramのショート動画起点で個人キャストから店舗法人まで幅広く支援するこのプランは、夜職業界のSNS活用需要を的確に捉えた設計として注目を集めている
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キャバ嬢 SNSコンサルの需要が爆発している理由--2026年最新版・夜職×TikTok市場の現状
キャバ嬢 SNSコンサルへの問い合わせが急増している背景には、夜職業界全体でのSNS集客シフトが加速しているという構造的な変化がある。かつては「口コミ」や「スカウト」が主な集客手段だったキャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等の店舗において、今やTikTokのショート動画が最も費用対効果の高い集客チャネルとして機能しつつある。
国内のTikTokアクティブユーザー数は2025年時点で約2,000万人超（総務省『令和6年版 情報通信白書』）に達しており、20代女性・20代男性という夜職のコア顧客層がプラットフォームの主要ユーザーと完全に一致する。つまり、キャバ嬢やホストが自らTikTokで発信し続けることは、ターゲット層にダイレクトにリーチできる最短経路となっている。
しかしながら、夜職に従事するキャストやホストにとってSNS運用は「やりたいけれど続かない」「何を発信すればいいかわからない」という課題が深刻だ。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務を通じて把握した実態では、夜職業界からのSNS相談の実に60%以上が「アカウントを作ったが3投稿以内で止まっている」というケースにあたる。動画の撮影・編集・投稿・分析というサイクルを個人で回し続けることの難しさが、SNS活用の最大の壁になっているのだ。
さらに、一般的なSNS運用代行会社が夜職案件を「対応外」とするケースが多いことも、業界内での未充足ニーズを膨らませてきた。BAN対策・プラットフォーム規約遵守のライティング・業種特有の演出や表現など、夜職ならではの専門知識が求められるため、汎用の代行会社では対応できないケースが後を絶たない。こうした需要の空白地帯に、株式会社キングプロテアの夜職特化SNSコンサルは明確に応えている。
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キャバ嬢 SNSコンサルの全詳細--2026年最新版プランの内容・料金・対象を一挙公開
株式会社キングプロテアが提供するキャバ嬢 SNSコンサル（夜職特化プラン）は、個人キャスト向けから店舗法人向けまで3つのプランで構成されている。以下に各プランの詳細を示す。
【キャストプラン｜月額88,000円】
個人キャスト・ホストの指名数増加・フォロワー獲得を目的とした個人アカウント育成プラン。月4本の動画投稿（企画・撮影・編集を全て代行）に加え、アカウント設計・TikTokライブ支援・レポート分析がセットになっている。撮影は実際の店舗や自撮り素材を活用した「本人が主役のショート動画」を基本フォーマットとして設計する。BAN対策・規約遵守ライティングは標準対応。