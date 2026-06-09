裸足より気持ちいいと好評のTIGORAビーチサンダルに、2026年も「PEANUTS」限定モデルが登場！



















































スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野敦之)は、アルペンのプライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」の人気商品であり、毎年大好評をいただいている「TIGORA ビーチサンダル」から、世界中から愛される「PEANUTS」をモチーフにした限定デザインのビーチサンダルを6月初旬から順次発売予定です。全国のスポーツデポ・アルペン、アルペンアウトドアーズおよびオンラインストアにてご購入いただけます。■「PEANUTS」限定デザインが今年もアルペンから登場この夏も、TIGORAのビーチサンダルから、「PEANUTS」の仲間たちをモチーフにした限定デザインが登場。今も世代を超え世界中で愛され続けているスヌーピー、チャーリー・ブラウンとその仲間たちをあしらった限定モデルを、全4色の豊富なカラーバリエーションでご用意しています。「裸足より気持ちいい」と評価されるこだわりの機能性はそのままに、スヌーピーたちの親しみやすいデザインで、ビーチやアウトドア、普段履きまで幅広いシーンを快適にサポートします。■“裸足より気持ちいい” TIGORA ビーチサンダル「ワンコインで気軽に楽しめ、夏をもっと充実させる」をコンセプトに開発されたTIGORAのビーチサンダルは、デザインだけでなく、長時間の使用でも疲れにくい機能性が最大の魅力です。1. 裸足より気持ちいい「もちもちクッション」足裏にフィットする独自配合のもちもちとしたクッション素材を採用。アスファルトや砂浜を歩く際の衝撃を吸収し、快適な歩き心地を実現します。2. 長時間履いても「へたりにくい」耐久性ワンシーズンだけでなく、長くご愛用いただけるようソールの耐久性を向上。体重がかかってもクッション性が長持ちします。3. 痛くなりにくい「程よい伸縮性の鼻緒」ビーチサンダル特有の「指の間が痛くなる」という悩みを軽減するため、程よく伸縮する柔らかい素材を鼻緒に採用。長時間の歩行でも擦れにくく快適です。▼特設サイト【2026年モデル 商品概要】1. TIGORA ビーチサンダル PEANUTS限定デザインアメリカの漫画家チャールズ M.シュルツによる、スヌーピーが活躍することで知られるコミック『PEANUTS』のキャラクターをモチーフにしたコレクション。親しみやすいキャラクターデザインが、夏の足元に軽やかなアクセントを加えます。価格：799円（税込）カラー（全4色）：ブラック、ホワイト、パープル、ペールグリーンサイズ：18〜19cm / 20〜21cm / 22〜23cm / 24〜25cm商品URLブラック：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986032026-0001ホワイト：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986031926-0001パープル：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986031736-0001ペールグリーン：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986031836-00012. TIGORA ビーチサンダル（ソリッドカラーモデル）どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルな無地モデル。今年は特に人気の高い5カラーを厳選して展開します。499円というお求めやすいワンコイン価格で、家族全員分のまとめ買いや、シーンに合わせた履き替え用としても最適です。価格：499円（税込）カラー（全5色）： ベージュ、ブラック、オリーブ、オレンジ、ホワイトサイズ：18〜19cm / 20〜21cm / 22〜23cm / 24〜25cm/ 26〜27cm / 28〜29cm■販売店情報全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/・公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/・Alpen Group ZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。■「ピーナッツ」とは「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/・日本のスヌーピー公式Facebookページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp■TIGORAとはTIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、リーズナブルな価格で展開しているプライベートブランドです。【TIGORA ブランドサイト】https://store.alpen-group.jp/product/tigora/【TIGORA公式Instagram】■TIGORA OFFICIALID：tigora_official URL：https://www.instagram.com/tigora_official/■TIGORA WOMENID：tigora_women URL：https://www.instagram.com/tigora_women/株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営