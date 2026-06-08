株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「原材料、乳製品のみ」で作られた国内初※のアイスクリーム「明治 Dear Milk」シリーズより、涼やかな冷たさとすっきりとしたミルクの風味が特長の「明治 Dear Milk 涼み」を2026年6月15日より全国にて発売します。

「明治 Dear Milk 涼み」（130ml）

希望小売価格：226円（税込）

本商品は、配合の工夫により、口の中に入れたときに冷たさを感じやすく、ソルベのような食感を実現した夏にぴったりのミルクアイスです。

さらに、ミルクのコクと甘さが特長の練乳をカップ底に入れて二層仕立てにすることで、一口目のすっきりした味わいから、食べ進める中でミルクのコクが深まり、味わいの変化を感じられます。

アイスクリームとは、本来乳製品にさまざまな素材を組み合わせておいしさを追求していますが、「明治 Dear Milk」は引き算の発想で、乳のおいしさを引き出した「原材料、乳製品のみ」の何も足さないアイスクリームです。また、“氷点濃縮仕立て製法”を活用した乳原料を使用することで、乳本来の香り・コクが引き立つ味わいを実現しています。

本商品の発売を通じ、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※当社調べ